Институт развития интернета открыл конкурс на создание национального контента. Рассматриваются проекты для широкой аудитории на разные темы – о национальной истории, культуре, традициях, о героях прошлого и настоящего, о качественных изменениях в жизни общества и его будущем. Заявки можно подать до 17 декабря, сообщает пресс-служба ИРИ.
фото: пресс-служба ИРИ
К участию принимаются долгосрочные проекты со сроком реализации до 17 ноября 2028 года по четырем направлениям: «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Программные продукты» и «Специальные интернет-проекты».
«ИРИ продолжает вкладываться в развитие индустрии и открывает конкурс на поддержку крупных проектов разных жанров и форматов – от сериалов и игр до шоу и спецпроектов. В этом отборе будет несколько нововведений. В частности, мультиформатный контент и специальные интернет-проекты в СМИ были объединены в одно направление, также предусмотрены специальные условия для команд, в которых есть выпускники программ платформы "Россия – страна возможностей", победители чемпионата ArtMasters, участники профильных сообществ Таврида.Арт, а еще для дебютантов, уже получавших нашу поддержку. Это возможность себя проявить для талантливых команд со всей страны, так что ждем смелые и оригинальные идеи», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
На конкурсе ИРИ рассмотрит разножанровые проекты в рамках семи широких тематических линий: «Защита национальных интересов и общественных ценностей», «Герои наших дней и поводы для гордости», «Качественные изменения жизни в России», «Многонациональность: единство в многообразии», «Духовно-нравственные ориентиры», «Семейные ценности, воспитание детей и подростков» и «Образ будущего». Предварительный список победителей по итогам очной защиты определит Продюсерский совет ИРИ, а итоги конкурса утвердит Наблюдательный совет. Результаты объявят до 30 июня 2026 года.
