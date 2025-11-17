Кино-Театр.Ру
Институт развития интернета открыл конкурс на создание национального контента

17 ноября
2025 год

17 ноября 2025
Институт развития интернета открыл конкурс на создание национального контента. Рассматриваются проекты для широкой аудитории на разные темы – о национальной истории, культуре, традициях, о героях прошлого и настоящего, о качественных изменениях в жизни общества и его будущем. Заявки можно подать до 17 декабря, сообщает пресс-служба ИРИ.


Институт развития интернета открыл конкурс на создание национального контента
фото: пресс-служба ИРИ

К участию принимаются долгосрочные проекты со сроком реализации до 17 ноября 2028 года по четырем направлениям: «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Программные продукты» и «Специальные интернет-проекты».

«ИРИ продолжает вкладываться в развитие индустрии и открывает конкурс на поддержку крупных проектов разных жанров и форматов – от сериалов и игр до шоу и спецпроектов. В этом отборе будет несколько нововведений. В частности, мультиформатный контент и специальные интернет-проекты в СМИ были объединены в одно направление, также предусмотрены специальные условия для команд, в которых есть выпускники программ платформы "Россия – страна возможностей", победители чемпионата ArtMasters, участники профильных сообществ Таврида.Арт, а еще для дебютантов, уже получавших нашу поддержку. Это возможность себя проявить для талантливых команд со всей страны, так что ждем смелые и оригинальные идеи», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

На конкурсе ИРИ рассмотрит разножанровые проекты в рамках семи широких тематических линий: «Защита национальных интересов и общественных ценностей», «Герои наших дней и поводы для гордости», «Качественные изменения жизни в России», «Многонациональность: единство в многообразии», «Духовно-нравственные ориентиры», «Семейные ценности, воспитание детей и подростков» и «Образ будущего». Предварительный список победителей по итогам очной защиты определит Продюсерский совет ИРИ, а итоги конкурса утвердит Наблюдательный совет. Результаты объявят до 30 июня 2026 года.
