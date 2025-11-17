Мультсериал «Абдукция» расскажет о самых популярных теориях заговора

Новый анимационный сериал «Абдукция» от дальневосточной студии «Зеленые камнеежки», созданный при поддержке студии «Феникс», стартует в Okko 27 ноября. Проект расскажет о самых популярных теориях заговора, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
А что, если все конспирологические теории ― это чистая правда и их специально назвали теориями заговора, чтобы мы в них ни за что не поверили? Правда ли, что в соседнем лесу находится секретная база инопланетян? Можно ли выйти на контакт с призраками? На самом ли деле каждый третий житель Земли так или иначе связан с рептилоидами? И правда ли, что на кадрах запечатлён реальный НЛО, или же это просто грязь на объективе?
Следствие ведут два враждующих одноклассника из небольшого дальневосточного города Амурград: юный и безбашенный конспиролог Данил и популярный красавчик, капитан хоккейной команды Сергей. Данил искренне верит, что если долго гулять по лесу, то обязательно встретишься с призраками, а Сергей считает, что максимум чего можно найти в чаще ― так это энцефалитных клещей. Но Серёжа глубоко заблуждается и вместе с Данилом они сталкиваются с мистическими явлениями, невероятными загадками и тем, что на первый взгляд кажется не более, чем очередная выдумка. В ходе своих поисков ребятам приходится объединить усилия в борьбе с нечистью и прочими фантастическими тварями, чтобы спасти друзей, школу, город, и раскрыть имена главных злодеев. Но они ещё не знают, что тайны, с которыми им предстоит столкнуться, выходят далеко за границы их маленького городка.
Несмотря на то, что события мультсериала разворачиваются в вымышленном Амурграде, прототипом для него служит реальный Комсомольск-на-Амуре, уже знакомый зрителям Okko по событиям, разворачивающимся в сериале «Лихие». Первый сезон увлекательных приключений Сережи и Данила рассчитан на 12 эпизодов, а сам проект планируется продлить на 2-3 сезона.
Автором сценария и режиссером сериала стала Анастасия Бондаренко. Она же вместе с Яном Бенчужным выступила в роли художника проекта. Музыку для сериала «Абдукция» написал композитор Даниил Ревуцкий, а в качестве звукорежиссера выступил Вадим Асташев. Спродюсировали сериал Лина Килевая, Марина Небожатко, Анна Тимохович. Озвучили персонажей мультсериала актеры Александр Игнатенко (Данил), Николай Григорьев (Сергей), Диана Деева (Кристина), Антон Бузов (Костя), Максим Петров (Кирилл) и Александр Парфенов (Леша).
