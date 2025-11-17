Мировая премьера анимационного сериала «Черный мотылек. Сила музыки» состоится 28 ноября на телеканале «Солнце» и в онлайн-кинотеатре START, сообщает пресс-служба видеосервиса. Проект описывают как вдохновляющую историю о первом неидеальном супергерое, чья сила — в музыке.
Четырнадцатилетняя Алиса Эвегрин вечно «новенькая» — из-за частых переездов ей сложно заводить друзей, и она нигде не находит «свое место». Единственное, что всегда рядом — ее музыка. Алиса играет на гитаре, сочиняет собственные песни, вкладывая в них все, что не может сказать словами, но выступления на публику — ее главный страх. Все меняется, когда она с семьей приезжает в загадочную Каскадию. Здесь Алиса впервые находит настоящих друзей, влюбляется и узнает, что она — Черный мотылек, недостающая часть команды супергероев, Стражей Леса, а ее суперсила — ее голос. Однако превращение в супергероя проходит не идеально: одно крыло Мотылька раскрывается лишь наполовину, а сила не всегда подчиняется. Алисе предстоит не только сразиться с главным злодеем Орезо, но и принять свои страхи — поверить в себя и показать миру свою музыку. И помогут ей в этом друзья, каждый из которых, как и она, обладает уникальными способностями: сообразительный парень Тим (Разум), превращающийся в разных животных; самая искусная и бесстрашная воительница Эн (Сила); шутница Гамма (Сердце), выпускающая лианы из рук. В мире, где каждый герой борется со своими страхами, первой неидеальной супергероине и ее друзьям предстоит понять, что главная сила — в умении быть собой.
Голосом Алисы в российской версии стала финалистка проекта «Голос. Дети» Елизавета Куклишина. Сценаристом и креативным продюсером проекта выступила создатель «Академии сверхъестественного» Каарен Ли Браун.
«Черный Мотылек — самый талантливый супергерой, но она не идеальна — и в этом ее сила и уникальность проекта. Этот проект очень точно попадает в переживания подростков: про страхи, неуверенность, поиск друзей. Мы хотим показать, что неидеальность — это не слабость, а часть пути, и именно из нее рождается настоящая сила. Для нас важно говорить с подростками на понятном им языке — через музыку, эмоции, живые истории», — говорит генеральный продюсер телеканала «Солнце» Рубен Оганесян.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Отличительной особенностью сериала стали 10 оригинальных песен, написанных специально для проекта. Каждая композиция — это не просто саундтрек, а полноценный музыкальный хит, который раскрывает характер героини и становится частью сюжета, инструментом в борьбе главной героини. Вокальные партии Алисы превращаются в ее суперсилу, создавая редкий для анимационных сериалов формат, где музыка является двигателем повествования.
Автор сценария Василий Куценко делится опытом работы по созданию проекта: «Мы создавали эту историю большой международной командой авторов во главе с невероятно профессиональной и опытной Каарен Ли Браун — анимационным продюсером, сценаристом. Объединяло нас всех желание создать небанальное произведение о взрослении и дружбе, потому что это то, что волнует детей во всем мире. Лично для меня очень важно, чтобы две мои дочки с удовольствием посмотрели эту историю и что-то ценное из нее вынесли».
