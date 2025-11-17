Кино-Театр.Ру
Мировая премьера анимационного сериала «Черный мотылек. Сила музыки» состоится 28 ноября

17 ноября
2025 год

17 ноября 2025
Мировая премьера анимационного сериала «Черный мотылек. Сила музыки» состоится 28 ноября на телеканале «Солнце» и в онлайн-кинотеатре START, сообщает пресс-служба видеосервиса. Проект описывают как вдохновляющую историю о первом неидеальном супергерое, чья сила — в музыке.



Четырнадцатилетняя Алиса Эвегрин вечно «новенькая» — из-за частых переездов ей сложно заводить друзей, и она нигде не находит «свое место». Единственное, что всегда рядом — ее музыка. Алиса играет на гитаре, сочиняет собственные песни, вкладывая в них все, что не может сказать словами, но выступления на публику — ее главный страх. Все меняется, когда она с семьей приезжает в загадочную Каскадию. Здесь Алиса впервые находит настоящих друзей, влюбляется и узнает, что она — Черный мотылек, недостающая часть команды супергероев, Стражей Леса, а ее суперсила — ее голос. Однако превращение в супергероя проходит не идеально: одно крыло Мотылька раскрывается лишь наполовину, а сила не всегда подчиняется. Алисе предстоит не только сразиться с главным злодеем Орезо, но и принять свои страхи — поверить в себя и показать миру свою музыку. И помогут ей в этом друзья, каждый из которых, как и она, обладает уникальными способностями: сообразительный парень Тим (Разум), превращающийся в разных животных; самая искусная и бесстрашная воительница Эн (Сила); шутница Гамма (Сердце), выпускающая лианы из рук. В мире, где каждый герой борется со своими страхами, первой неидеальной супергероине и ее друзьям предстоит понять, что главная сила — в умении быть собой.

Голосом Алисы в российской версии стала финалистка проекта «Голос. Дети» Елизавета Куклишина. Сценаристом и креативным продюсером проекта выступила создатель «Академии сверхъестественного» Каарен Ли Браун.

«Черный Мотылек — самый талантливый супергерой, но она не идеальна — и в этом ее сила и уникальность проекта. Этот проект очень точно попадает в переживания подростков: про страхи, неуверенность, поиск друзей. Мы хотим показать, что неидеальность — это не слабость, а часть пути, и именно из нее рождается настоящая сила. Для нас важно говорить с подростками на понятном им языке — через музыку, эмоции, живые истории», — говорит генеральный продюсер телеканала «Солнце» Рубен Оганесян.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Отличительной особенностью сериала стали 10 оригинальных песен, написанных специально для проекта. Каждая композиция — это не просто саундтрек, а полноценный музыкальный хит, который раскрывает характер героини и становится частью сюжета, инструментом в борьбе главной героини. Вокальные партии Алисы превращаются в ее суперсилу, создавая редкий для анимационных сериалов формат, где музыка является двигателем повествования.

Автор сценария Василий Куценко делится опытом работы по созданию проекта: «Мы создавали эту историю большой международной командой авторов во главе с невероятно профессиональной и опытной Каарен Ли Браун — анимационным продюсером, сценаристом. Объединяло нас всех желание создать небанальное произведение о взрослении и дружбе, потому что это то, что волнует детей во всем мире. Лично для меня очень важно, чтобы две мои дочки с удовольствием посмотрели эту историю и что-то ценное из нее вынесли».
№ 1
Киноман1985   17.11.2025 - 18:14
Нужно уделять внимание не только взрослым фильмам. О детских премьерах не часто пишут, аниме не считаю. читать далее>>
Всего сообщений: 1
