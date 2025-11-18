Картинка со звуком: «Агент времени» вернется следующей осенью (есть трейлер)

Китайский стриминг bilibili
объявил, когда вернется популярный мультсериал «Агент времени
». Третий сезон дунхуа
будет выходить в два этапа: первая половина шоу стартует в октябре 2026 года, а вторая — в 2027-м. Заявлено 24 эпизода.
Сотрудники неприметного фотоателье «Время», Чэн Сяоши и Лу Гуанг, обладают редкими способностями: они могут перемещаться в момент, запечатленный на снимке. К ним обращаются клиенты, стремящиеся исправить ошибки минувших дней. Однако деятельность «Времени» подчинена строгому правилу: не менять ход событий. Когда Чэн нарушает запрет, миссия оборачивается чередой опасных испытаний, где любое действие в прошлом способно переписать будущее. Третий сезон продолжит историю, закончившуюся драматичной развязкой. Протагонисты вновь сталкиваются с тайнами временных парадоксов и берутся за расследование пожара в Бахати, который связан с их прошлыми делами. Оно же интересует таинственного Вейна, главу модельного агентства, который вступает с дуэтом в конфронтацию. Его возвращение в игру меняет развитие истории и усиливает противостояние. Тем временем владелица мастерской Цяо Лин впервые проявляет необычные способности. В трейлере появляется новичок Джей Ли, представившийся полицейским из Бридона, однако его личность и цели остаются загадкой.
Первые сезоны мультсериала «Агент времени»
В оригинале Чэна Сяошина, Лу Гуана и Лин Цяо озвучивают соответственно Шан Цин Су
(Ясэнь из «Убивая скуку
»), Тянь Сян Ян
(Ах Сюань из «Белой змеи
») и Шимэн Ли
(Линфэй Ду из «Вечной воли
»). В Японии их дублировали Тосиюки Тоёнага
(Андре Грандье из «Розы Версаля
»), Такахиро Сакурай
(Сугуру Гэто
из «Магической битвы
») и Аой Кога
(Юри
из «Кокона
»).
Производством займется CMC Media
, сменившая студию LAN
(«Стать героиней
», «Быть героем икс
»). Режиссером остается Ли Хаолин
(«Контракт душ
», «Благословение небожителей
»), который также ответственен за приквел «Агент времени: Глава Инду
» (его с 11 декабря можно будет увидеть в российском прокате
).
