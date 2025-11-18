Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Картинка со звуком: «Агент времени» вернется следующей осенью (есть трейлер)

18 ноября
2025 год

Новости кино >>
18 ноября 2025
Китайский стриминг bilibili объявил, когда вернется популярный мультсериал «Агент времени». Третий сезон дунхуа будет выходить в два этапа: первая половина шоу стартует в октябре 2026 года, а вторая — в 2027-м. Заявлено 24 эпизода.


Сотрудники неприметного фотоателье «Время», Чэн Сяоши и Лу Гуанг, обладают редкими способностями: они могут перемещаться в момент, запечатленный на снимке. К ним обращаются клиенты, стремящиеся исправить ошибки минувших дней. Однако деятельность «Времени» подчинена строгому правилу: не менять ход событий. Когда Чэн нарушает запрет, миссия оборачивается чередой опасных испытаний, где любое действие в прошлом способно переписать будущее. Третий сезон продолжит историю, закончившуюся драматичной развязкой. Протагонисты вновь сталкиваются с тайнами временных парадоксов и берутся за расследование пожара в Бахати, который связан с их прошлыми делами. Оно же интересует таинственного Вейна, главу модельного агентства, который вступает с дуэтом в конфронтацию. Его возвращение в игру меняет развитие истории и усиливает противостояние. Тем временем владелица мастерской Цяо Лин впервые проявляет необычные способности. В трейлере появляется новичок Джей Ли, представившийся полицейским из Бридона, однако его личность и цели остаются загадкой.

Смотреть онлайн Первые сезоны мультсериала «Агент времени»
В оригинале Чэна Сяошина, Лу Гуана и Лин Цяо озвучивают соответственно Шан Цин Су (Ясэнь из «Убивая скуку»), Тянь Сян Ян (Ах Сюань из «Белой змеи») и Шимэн Ли (Линфэй Ду из «Вечной воли»). В Японии их дублировали Тосиюки Тоёнага (Андре Грандье из «Розы Версаля»), Такахиро Сакурай (Сугуру Гэто из «Магической битвы») и Аой Кога (Юри из «Кокона»).

Картинка со звуком: «Агент времени» вернется следующей осенью (есть трейлер)

Производством займется CMC Media, сменившая студию LANСтать героиней», «Быть героем икс»). Режиссером остается Ли ХаолинКонтракт душ», «Благословение небожителей»), который также ответственен за приквел «Агент времени: Глава Инду» (его с 11 декабря можно будет увидеть в российском прокате).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о создании популярного вебтуна «Башня Бога» или как видят будущее в японских мультфильмах.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мечта о жевательной резинке   18.11.2025 - 11:56
Что-то у меня ощущение, будто я попала на премьеру фильма "Назад в будущее", только китайского производства. Надеюсь, новые серии будут такими же захватывающими и непредсказуемыми, как первые... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Пришельцы, вампиры, первая любовь: «Тацуки Фудзимото: С 17 до 26» — непредсказуемый альманах с ДНК «Человека-бензопилы»
Судьба и родина: «Роза Версаля» — аниме-мюзикл о Великой французской революции
(П)лети и смотри: «Кокон» — военная драма в стиле Хаяо Миядзаки
«Мастер Кид»: В золотом теле — золотой дух
Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины
Поиск по меткам
CMC MediaLANАнимациядунхуаТрейлер
персоны
Аой КогаТакахиро СакурайТосиюки ТоёнагаЛи Хаолин
фильмы
Агент времениАгент времени: Глава Инду. ФильмБелая ЗмеяБлагословение небожителейБыть героем ИксВечная воляКоконКонтракт душМагическая битваРоза Версаля. ФильмСтать героинейУбивая скуку

фотографии >>
Картинка со звуком: «Агент времени» вернется следующей осенью (есть трейлер) фотографии
Картинка со звуком: «Агент времени» вернется следующей осенью (есть трейлер) фотографии
Картинка со звуком: «Агент времени» вернется следующей осенью (есть трейлер) фотографии
Картинка со звуком: «Агент времени» вернется следующей осенью (есть трейлер) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Гибу
17 ноября ушёл из жизни режиссёр Николай Гибу.
Хачик Бадалян
16 ноября ушёл из жизни актёр Хачик Бадалян.
Пётр Вечерков
15 ноября ушёл из жизни актёр дубляжа Пётр Вечерков.
Гурам Абесадзе
15 ноября ушёл из жизни актёр, педагог Гурам Абесадзе.
Вячеслав Поляков
12 ноября ушёл из жизни актёр Вячеслав Поляков.

День рождения >>

Алексей Бардуков
Антонина Дмитриева
Вероника Иващенко
Екатерина Мазурова
Николай Погодин
Виктория Полторак
Алиса Признякова
Эльдар Рязанов
Эмилия Спивак
Геннадий Ялович
Мэттью Бэйнтон
Элизабет Перкинс
Виттория Пуччини
Оуэн Уилсон
Пета Уилсон
Дэвид Хеммингс
Майк Эппс
все родившиеся 18 ноября >>

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
Сущность
психологический триллер, хоррор, экранизация
Великобритания, Швеция, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram