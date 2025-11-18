Михаил Пореченков откроет горнолыжный курорт в «Полярном» 1 декабря

Новый сезон комедийного сериала «Полярный» производства 1-2-3 Production стартует 1 декабря в 20:00 на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. В канун Нового года жизнь Вити Мясника в исполнении Михаила Пореченкова снова переворачивается с ног на голову: он открывает горнолыжный курорт «Царь-Горы», узнает, что у него есть взрослый сын Максим, а из тюрьмы выходит бандит по кличке Барабуля, с которым Витю связывает криминальное прошлое.
фото: пресс-служба ТНТ
«Я играю Витю Мясника уже шесть лет — и за это время он стал мне как родной. Уже родственник практически, которого я очень рад видеть, но желательно раз в год. Пятый сезон для нас — как встреча выпускников девяностых: кто-то выбился в люди, а кто-то до сих пор ходит в спортивках и кормит Тамагочи. Витя старается жить по-новому, но прошлое не сдается без боя. В этом сезоне его догоняют старые грехи, новые родственники и, как водится, обстоятельства, от которых даже на снегоходе не уедешь. "Полярный" для меня — это история про то, что бы ни происходило, главное — оставаться человеком. А уж если рядом есть друзья, родные и немножко юмора, то справиться можно с чем угодно», — отмечает Михаил Пореченков.
В этот раз герою придется не просто спасать Полярный, а встретиться лицом к лицу с последствиями своей бурной молодости. Пока Витя мечется между новыми родственными открытиями и старыми врагами, городок готовится встретить Новый год. Успеет ли бывший Мясник решить все проблемы до боя курантов самостоятельно или все же придется надеяться на новогоднее чудо?
«Вот так бывает: не успели оглянуться — а уже пятый сезон. Кто бы мог подумать об этом шесть лет назад? Меня иногда спрашивают: в чем секрет долголетия "Полярного"? Я думаю, дело в том, что мы искренне любим наших персонажей, и именно поэтому они вот уже в пятый раз отвечают нам взаимностью. А в этом сезоне их станет ещё больше. Не буду раскрывать все сюжетные секреты, скажу только, что вся наша новая "великолепная четверка" возникает из прошлого главного героя. Поэтому мы узнаем кое-что новое о Викторе Громове. Ну, а в целом все по-прежнему: "Полярный" остается все той же доброй комедией о выдуманном северном городке, жители которого взрослеют, влюбляются, перевоспитываются, впутываются в дурацкие истории и продолжают напоминать нам о том, что и на Севере можно согреться, если на душе тепло. У всего, конечно, может быть продолжение. Но, как мне кажется, путь главного героя в пятом сезоне подошел к концу. Хотя никогда не говори "никогда". Так что поживем — увидим», — добавляет креативный продюсер и автор сценария Дмитрий Малина.
