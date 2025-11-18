Марина Федункив, Юлия Михалкова и Алексей Кривеня заведут домовой чат 28 ноября

Премьера скетч-шоу «ДомоЧАТцы», в котором Марина Федункив, Юлия Михалкова, Алексей Кривеня и другие комики примерят узнаваемые образы из жизни современного многоквартирного дома, состоится 28 ноября в 16:50 на СТС. Создателями проекта выступили чемпионы КВН — команда «Русская дорога», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба СТС
В новом шоу режиссера Вадима Плохотникова Марина Федункив сыграет роль наглой соседки, писательницы дешевых романов, всевидящей консьержки, хитрой домовладелицы и вечно критикующей учительницы, а Юлия Михалкова станет жертвой компьютерного абьюза и теплых полов, обманутой возлюбленной и обладательницей самых длинных ногтей.
«Интересно, что, когда читала сценарий, много смеялась, но не удивлялась. Ведь описаны реальная жизнь и ситуации, с которыми все мы сталкивались неоднократно. В моем подъезде обычно тихо, встречи с соседями — целое событие. С некоторыми впервые столкнулась случайно в лифте спустя несколько лет жизни в доме. Они меня сразу узнали и были приятно удивлены, что мы соседи», — говорит Юлия Михалкова.
Марина Федункив, напротив, делилась, что погружена в дела соседей: «Живу за городом, у нас есть поселковый чат, где постоянно перепалки по любому поводу: какие земляные работы проводить, кто столбцы передвинул на несколько лишних метров, сжигать или нет листья осенью. Даже была история, когда кошку не поделили».
Разборки с соседями ждут и героев шоу, объединенных современным жилым комплексом. Действие разворачивается на парковке, в лифте, у консьержа, в пунктах выдачи товаров, магазинах, кофейнях и заведениях на первом этаже и других привычных местах. Сам домовой чат также появится в кадре: по сюжету герои присылают сообщения в виде кружочков.
«Идея родилась из наблюдений за реальными домовыми чатами, откуда мы взяли узнаваемые типажи. Наш проект показывает, как виртуальное пространство чата стало новой "кухней" и "скамейкой у подъезда" — местом, где завязываются, развиваются и решаются житейские истории соседей, сталкиваются характеры, интересы и взгляды разных людей. Такая "коммуналка 2.0" на тысячу человек», — считает Алексей Кривеня.
обсуждение >>