18 ноября
2025 год

18 ноября 2025
Премьера скетч-шоу «ДомоЧАТцы», в котором Марина Федункив, Юлия Михалкова, Алексей Кривеня и другие комики примерят узнаваемые образы из жизни современного многоквартирного дома, состоится 28 ноября в 16:50 на СТС. Создателями проекта выступили чемпионы КВН — команда «Русская дорога», сообщает пресс-служба телеканала.

Марина Федункив, Юлия Михалкова и Алексей Кривеня заведут домовой чат 28 ноября
фото: пресс-служба СТС

В новом шоу режиссера Вадима Плохотникова Марина Федункив сыграет роль наглой соседки, писательницы дешевых романов, всевидящей консьержки, хитрой домовладелицы и вечно критикующей учительницы, а Юлия Михалкова станет жертвой компьютерного абьюза и теплых полов, обманутой возлюбленной и обладательницей самых длинных ногтей.

«Интересно, что, когда читала сценарий, много смеялась, но не удивлялась. Ведь описаны реальная жизнь и ситуации, с которыми все мы сталкивались неоднократно. В моем подъезде обычно тихо, встречи с соседями — целое событие. С некоторыми впервые столкнулась случайно в лифте спустя несколько лет жизни в доме. Они меня сразу узнали и были приятно удивлены, что мы соседи», — говорит Юлия Михалкова.

Марина Федункив, напротив, делилась, что погружена в дела соседей: «Живу за городом, у нас есть поселковый чат, где постоянно перепалки по любому поводу: какие земляные работы проводить, кто столбцы передвинул на несколько лишних метров, сжигать или нет листья осенью. Даже была история, когда кошку не поделили».



Разборки с соседями ждут и героев шоу, объединенных современным жилым комплексом. Действие разворачивается на парковке, в лифте, у консьержа, в пунктах выдачи товаров, магазинах, кофейнях и заведениях на первом этаже и других привычных местах. Сам домовой чат также появится в кадре: по сюжету герои присылают сообщения в виде кружочков.

«Идея родилась из наблюдений за реальными домовыми чатами, откуда мы взяли узнаваемые типажи. Наш проект показывает, как виртуальное пространство чата стало новой "кухней" и "скамейкой у подъезда" — местом, где завязываются, развиваются и решаются житейские истории соседей, сталкиваются характеры, интересы и взгляды разных людей. Такая "коммуналка 2.0" на тысячу человек», — считает Алексей Кривеня.
№ 1
vikapikaa (Самара)   18.11.2025 - 14:49
Обожаю скетч&#8209;шоу! А тут еще и Марина Федункив с Юлией Михалковой — точно будет смешно. Обожаю, когда берут реальные ситуации из жизни — сразу узнаешь себя и соседей. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Ссылки по теме
Марина Федункив, Юлия Михалкова и Алексей Кривеня станут «ДомоЧАТцами»
«С рождением ребёнка в жизни появляется смысл»: Марина Федункив о материнстве
Марина Федункив возглавит отделение полиции в сериале «Гуляй, шальная!»
Возвращение Кати Пушкаревой, фэнтези и новые ситкомы: СТС провел презентацию проектов 2024 года
Поиск по меткам
СТС
персоны
Алексей КривеняЮлия МихалковаВадим ПлохотниковМарина Федункив
фильмы
ДомоЧАТцы

что почитать?

