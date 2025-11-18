Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
«Он сам все подпишет»: Данила Козловский пытается избавиться от Михаила Галустяна в трейлере «Уволить Жору»

18 ноября
2025 год

18 ноября 2025
В сети появились постер и трейлер комедии Марюса Вайсберга «Уволить Жору» производства «Вайс фильм» и кинокомпании «Централ Партнершип». В прокат лента выйдет 12 февраля. Главные роли исполняют Данила Козловский, Михаил Галустян и Наталья Бардо.



По сюжету фильма Макс, молодой и шустрый, не особо отягощенный моралью и принципами провинциал, энергично делает успешную карьеру в Москве. Он работает в кадровом агентстве, и его специализация – увольнять топ-менеджеров, помогать отжимать доли в компаниях и тому подобные рутинные для бизнеса вопросы. Очередное задание Макса – избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия. На первый взгляд, работы на пару дней, ведь кто такой Жора? Бородатый мальчик под 40, воплощение простоты и безобидности… Но, оказывается, что это уникальный случай, и уволить Жору невероятно сложно! Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра. Максу предстоит пройти через массу смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть другие ценности, кроме карьеры, денег и недвижимости.

Как говорит режиссер и продюсер Марюс Вайсберг, «Уволить Жору» — это не только смешная комедия, это фильм про гуманность, про умение людей принять друг друга какими бы разными они ни были.

«"Уволить Жору" — это больше, чем просто комедия. Это история о человеческих отношениях, о том, как важно оставаться человеком в любой ситуации. Когда я прочитал сценарий Марюса, сразу понял — это будет нечто особенное. История о том, как сталкиваются два совершенно разных мира, просто не могла оставить меня равнодушным. У нас была потрясающая команда, с которой мы создавали этот проект», — добавляет Михаил Галустян.

«Он сам все подпишет»: Данила Козловский пытается избавиться от Михаила Галустяна в трейлере «Уволить Жору»
фото: «Централ Партнершип»

В фильме также играют Елена Фомина, Вадим Андреев, Константин Чепурин, Ольга Тумайкина, Яна Кошкина, Василиса Макарова, Станислав Ярушин, Никита Тарасов и другие.
Уволить Жору

что почитать?