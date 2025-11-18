«Он сам все подпишет»: Данила Козловский пытается избавиться от Михаила Галустяна в трейлере «Уволить Жору»

По сюжету фильма Макс, молодой и шустрый, не особо отягощенный моралью и принципами провинциал, энергично делает успешную карьеру в Москве. Он работает в кадровом агентстве, и его специализация – увольнять топ-менеджеров, помогать отжимать доли в компаниях и тому подобные рутинные для бизнеса вопросы. Очередное задание Макса – избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия. На первый взгляд, работы на пару дней, ведь кто такой Жора? Бородатый мальчик под 40, воплощение простоты и безобидности… Но, оказывается, что это уникальный случай, и уволить Жору невероятно сложно! Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра. Максу предстоит пройти через массу смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть другие ценности, кроме карьеры, денег и недвижимости.
Как говорит режиссер и продюсер Марюс Вайсберг, «Уволить Жору» — это не только смешная комедия, это фильм про гуманность, про умение людей принять друг друга какими бы разными они ни были.
«"Уволить Жору" — это больше, чем просто комедия. Это история о человеческих отношениях, о том, как важно оставаться человеком в любой ситуации. Когда я прочитал сценарий Марюса, сразу понял — это будет нечто особенное. История о том, как сталкиваются два совершенно разных мира, просто не могла оставить меня равнодушным. У нас была потрясающая команда, с которой мы создавали этот проект», — добавляет Михаил Галустян.
