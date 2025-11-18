Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Олег Гаас, Ангелина Стречина и Александр Яценко окажутся в Древней Греции на Олимпиаде

18 ноября
2025 год

Новости кино >>
18 ноября 2025
Режиссер Марюс Вайсберг работает над спортивной приключенческой комедией «Как русичи на Олимпиаду ездили». Картину производства «Централ Партнершип» представили на питчинге лидеров кинопроизводства в Фонде кино.

Олег Гаас, Ангелина Стречина и Александр Яценко окажутся в Древней Греции на Олимпиаде
фото: Фонд кино

Действие развернется в Древней Греции. Русичи под предводительством русского парня Ярослава отправляются на Олимпийские игры в Афины, которые проводят Боги. В составе команды — находчивый Шмыга, здоровяк Булат, гений-изобретатель Левша и смелая Варвара, дочь царя. Несмотря на козни Аида, дружные и находчивые русичи одерживают победу.

В актерском составе заявлены Олег Гаас (Ярослав), Ангелина Стречина (Варвара), Александр Яценко (Левша), Омар Алибутаев (Шмыга), Амаду Мамадаков (Булат), Михаил Пореченков (Зевс), Филипп Янковский (Аид), Павел Деревянко (Мегер), Светлана Ходченкова (Афродита) и Алексей Розин (Царь).

Релиз комедии запланирован на осень 2027 года. Картину поддерживает Министерство спорта РФ.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   18.11.2025 - 17:01
Вайсберг не сильно напрягается что снимать. Взял мифологию Греции и погнал лупить бредни из головы. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
МиГи, боги и другой шум времени: Итоги питчинга иных в Фонде кино в 2025 году
В этот раз все будет иначе: авторское и экспериментальное кино на питчинге Министерства культуры в 2025 году
Поиск по меткам
питчинг
персоны
Омар АлибутаевМарюс ВайсбергОлег ГаасПавел ДеревянкоАмаду МамадаковМихаил ПореченковАлексей РозинАнгелина СтречинаСветлана ХодченковаФилипп ЯнковскийАлександр Яценко

анонс

Скорбим

Николай Гибу
17 ноября ушёл из жизни режиссёр Николай Гибу.
Хачик Бадалян
16 ноября ушёл из жизни актёр Хачик Бадалян.
Пётр Вечерков
15 ноября ушёл из жизни актёр дубляжа Пётр Вечерков.
Гурам Абесадзе
15 ноября ушёл из жизни актёр, педагог Гурам Абесадзе.
Вячеслав Поляков
12 ноября ушёл из жизни актёр Вячеслав Поляков.

День рождения >>

Алексей Бардуков
Антонина Дмитриева
Вероника Иващенко
Екатерина Мазурова
Николай Погодин
Виктория Полторак
Алиса Признякова
Эльдар Рязанов
Эмилия Спивак
Геннадий Ялович
Мэттью Бэйнтон
Элизабет Перкинс
Виттория Пуччини
Оуэн Уилсон
Пета Уилсон
Дэвид Хеммингс
Майк Эппс
все родившиеся 18 ноября >>

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
Сущность
психологический триллер, хоррор, экранизация
Великобритания, Швеция, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram