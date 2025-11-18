Олег Гаас, Ангелина Стречина и Александр Яценко окажутся в Древней Греции на Олимпиаде

Режиссер Марюс Вайсберг работает над спортивной приключенческой комедией «Как русичи на Олимпиаду ездили». Картину производства «Централ Партнершип» представили на питчинге лидеров кинопроизводства в Фонде кино.
фото: Фонд кино
Действие развернется в Древней Греции. Русичи под предводительством русского парня Ярослава отправляются на Олимпийские игры в Афины, которые проводят Боги. В составе команды — находчивый Шмыга, здоровяк Булат, гений-изобретатель Левша и смелая Варвара, дочь царя. Несмотря на козни Аида, дружные и находчивые русичи одерживают победу.
обсуждение >>