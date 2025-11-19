Кино-Театр.Ру
Фильмы «Красный призрак 1812» и «Бо-бо» примут участие в Зимнем кинорынке авторского кино

19 ноября
2025 год

19 ноября 2025
Объявлены участники Зимнего кинорынка и деловая программа Четвертого Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

«Совок»
фото: пресс-служба фестиваля

В программу Зимнего Кинорынка авторского кино, который запланирован на 4 декабря, включено 11 фильмов на разной стадии производства. Среди них «Новый дом» Никиты Грушина, «Самая умная улица в мире» Ивана Вдовина, «Совок» Дианы Кади, «Без оглядки» Натальи Кончаловской, «Бо-бо» Анастасии Кузиной, «Красный призрак 1812» Андрея Богатырева, «Вторая Таня» Алисы Ерохиной о начинающей актрисе, которая учит монолог своей пережившей блокаду Ленинграда тезки, слоубернер «Темные мысли» Влада Малахова о попытке побега от кредиторов и встрече с реальным злом, музыкальная лента Дмитрия Иосифова «Уроки музыки» о соперничестве, таланте и поисках себя, детективная драма Валерия Переверзева «Дом мод» о страстях и неожиданных событиях в столичном доме мод и драма Софьи Чигировой «Мон» о молодой пианистке, которая возвращается из-за рубежа домой к больной бабушке.

«На следующий день после кинорынка мы посадим в зал его участников — продюсеров и режиссеров фестивального кино, — а на сцену пригласим тех, кто их оценивал — продюсеров больших компаний и платформ, фестивальных кураторов, критиков и прокатчиков. Я неслучайно вынес в заглавие дискуссии слово "арт-кинорынок", мне важна эта параллель с арт-рынком, где художественность произведения не вступает в противоречие с его "продажностью". Мы дадим слово тем, кто может поделиться ценными лайфхаками о том, как превращать явления киноискусства в продукты и товары, как бы ни коробили порой эти категории самих авторов», — рассказал куратор кинорынка Андрей Апостолов.

Читать Духи предков: первые фильмы фестиваля «Зимний»
Деловая программа затронет ключевые вопросы современной киноиндустрии. Все мероприятия в ее рамках пройдут в кинотеатре «Художественный» и будут доступны для посещения бесплатно, по предварительной регистрации. Секция откроется 2 декабря круглым столом на тему «Невидимые герои кинопроизводства», посвященным специалистам, чья работа остается за кадром: вторым режиссерам, режиссерам монтажа, художникам по костюму и гриму, кастинг-директорам, звукорежиссерам и художникам-постановщикам. Модерирует сессию продюсер Галина Стрижевская. 3 декабря будет отдельный блок, посвященный правам авторов, созданию и защите идей. Сценаристы и продюсеры Александр Андрющенко, Карина Чувикова и Михаил Китаев вместе с юристами обсудят не только правовые риски, но и сам процесс создания истории: как рождается замысел, как он превращается в сценарий, какие испытания проходит автор на каждом этапе и что происходит с идеей, когда она попадает на съемочную площадку. В этот же день будет представлена программа поддержки сценаристов «Автор», где расскажут о правилах участия, этапах работы над проектами, образовательных возможностях и уже запускающихся сценариях.

4 декабря пройдет сессия «Жара на Зимнем», включающая «Кинобатл интересов: Артисты vs Агенты vs Продюсеры». В формате открытой дискуссии актеры обсудят в агентами, кастинг-директорами и продюсерами закулисные конфликты индустрии, баланс интересов и принципы конструктивного взаимодействия на площадке. 5 декабря состоятся две обобщающие сессии. «Фестивальная жизнь российского кино в 2025 году», где представители российских кинофестивалей подведут итоги года, обсудят взаимодействие с государственными структурами и новые форматы, а также представят свои фестивали. Затем состоится дискуссия «Проблемы и перспективы арт-кинорынка России», посвященная прокату авторского кино, влиянию фестивалей, промо-инструментам и поиску эффективных моделей продвижения.

Читать «Зимний»-2024: Холодный треугольник чувств
Среди спикеров деловой секции заявлены директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Анна Ярина, глава производства оригинального контента «Кинопоиска» Михаил Китаев, художественный руководитель киностудии «Рок» Алексей Учитель, генпродюсер видеосервиса «Окко» Гавриил Гордеев, режиссер Антон Маслов, ведущий продюсер «Кинопоиска» Дарья Капля, продюсер фестивалей «Короче», «Читка» и «Пилот» Антон Калинкин, актриса Юлия Хлынина, Александр Андрющенко, Карина Чувикова и другие. «Для меня деловая программа — это место, где кино становится ближе. Здесь можно задавать вопросы, спорить, получать честные ответы и за один день собрать тот багаж знаний и контактов, на который в профессии уходят годы. Важно привлекать не только известных спикеров, но и новые имена — чтобы слышать свежие мнения и понимать, чем живет кино сегодня. Вместе с модераторами мы выстраиваем разговор так, чтобы каждая встреча превращалась в живой, увлекательный диалог, а полтора часа пролетали незаметно», — отметила куратор деловой программы Лидия Дробыш.

«В этом году мы сознательно расширили рамки деловой программы и сделали ее максимально прикладной. Нам важно, чтобы она была полезна не только профессионалам, уже работающим в индустрии, но и тем, кто только рассматривает для себя путь в кино. Мы ориентируемся на широкий круг участников — не только на представителей киносообщества, но и приглашаем школьников и студентов. Программа позволит глубже понять устройство отрасли, спектр профессий и реальные механизмы входа в индустрию. Мы стремились создать пространство, где можно получить практические знания, задать вопросы специалистам и сформировать более осознанное представление о том, как функционирует современное кино. В итоге получилась объемная, содержательная и действительно практико-ориентированная программа», — говорит генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.
«Панические атаки» Ивана И.Твердовского удостоены гран-при фестиваля «Зимний»
