Завершились съемки драмы Душана Глигорова «Враги»

19 ноября
2025 год

19 ноября 2025
Душан Глигоров завершил съемки восьмисерийной драмы «Враги». Оператором-постановщиком выступил Батыр Моргачев, а автором сценария – Олег Маловичко. Продюсерская команда состоит из Ивана Самохвалова, Александра Цекало, Сергея Шишкина, Гавриила Гордеева и Маловичко, уточняет пресс-служба Продюсерской компании «Среда», отвечающей за производство сериала вместе с Okko.

Завершились съемки драмы Душана Глигорова «Враги»
фото: пресс-служба Продюсерской компании «Среда»

«Олег Маловичко всегда пишет очень глубокие многослойные сценарии, а когда история, как наша, замкнута на небольшом количестве локаций и актеров, вдвойне сложно ее выстроить. Наша камерность, с одной стороны, прекрасна, потому что позволяет глубже и с разных сторон погружаться в этот ограниченный мир. С другой стороны, тут настолько все взаимосвязано, что нужно было просчитывать наперед путь и действия каждого персонажа. У нас есть только два дома и их окружение, и актерский ансамбль здесь был важен как никогда. С каждым съемочным днем, наблюдая за сыгранностью и слаженностью работы актеров, я постепенно выдыхал, понимая, что у нас все есть, чтобы рассказать эту историю», — говорит режиссер Душан Глигоров.

В сериале сыграли Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксенова, Нил Бугаев, Анна Михалкова, Леонид Тележинский, Дмитрий Поднозов, Елена Морозова, Дарья Калмыкова, Алексей Фатеев, Дарья Екамасова, Илья Исаев и другие актеры. По словам Анны Михалковой, «когда все вместе так складывается – хороший сценарий, замечательный режиссер и очень талантливый оператор – это редкая и большая удача. "Враги" — это очень знакомая история, потому что, мне кажется, в людях намешано все – и плохое, и хорошее. Название абсолютно определяет весь ход событий и всю интонацию этого сериала. Когда люди считают, что имеют право на что-то, и доказывают свою правоту, всегда возникает борьба – зачастую борьба нечестная».

Завершились съемки драмы Душана Глигорова «Враги»
фото: пресс-служба Продюсерской компании «Среда»

По сюжету семья Телегиных закончила стройку мечты – в глухой деревне недалеко от Ельца, на месте старой родительской дачи, возведен модный современный барнхаус. Ради этого Игорю (Ендальцев), специалисту в сфере айти, и его жене Дарье (Аксенова), практикующему психологу, пришлось влезть в долги, но другого выхода не было – врачи рекомендовали их сыну с иммунным заболеванием жить в экологически чистой местности. Лес, речка рядом, бегающие по участку ежики – новый дом кажется Телегиным раем земным, но есть и минусы. Часто вырубают свет, скорую из района ждать часами, но главная проблема – соседи. Кулешовы живут в этой деревне, кажется, от начала времен. Тамара Кулешова (Михалкова) – патриарх семейства, тянет на себе умирающее хозяйство, полусумасшедшего деда, старшего сына, отбывающего третий срок, и младшего, который перебивается разовыми заработками. Москвичи, поставившие рядом со старым деревенским домом Кулешовых свою выпендрёжную дачу, сразу как кость в горле для аборигенов. Бытовое хамство постепенно перерастает в скрытую вражду, а потом и в открытое противостояние.

Съемки «Врагов» прошли в Москве, Республике Башкортостан и Ельце. В экспедиции в Башкортостане группа провела несколько месяцев, и полностью погрузилась в атмосферу деревенской жизни. Специально для съемок там был с нуля построен барнхаус Телегиных, создан интерьер дома Тамары, воссоздан ее участок со всеми растениями и животными на нем. «В отличие от предыдущих наших с Душаном историй, эта кажется очень камерной. Но мне кажется, у нас получилось нагнать туда столько напряжения, что это позволит смотреть сериал с не меньшим интересом, чем наши предыдущие работы», — считает Олег Маловичко.
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   19.11.2025 - 13:31
"Богатые москвичи против простых деревенских" - почему-то подобная тематика зачастую цепляет зрителей... Но меня как-то сюжет не впечатлил. читать далее>>
Всего сообщений: 1
ОККО
персоны
Любовь АксёноваНил БугаевДушан ГлигоровГавриил ГордеевДарья ЕкамасоваДмитрий ЕндальцевИлья ИсаевДарья КалмыковаОлег МаловичкоАнна МихалковаБатыр МоргачевЕлена МорозоваДмитрий ПоднозовИван СамохваловЛеонид ТележинскийАлексей ФатеевАлександр ЦекалоСергей Шишкин (IV)
фильмы
Враги

Завершились съемки драмы Душана Глигорова «Враги» фотографии
Завершились съемки драмы Душана Глигорова «Враги» фотографии
Завершились съемки драмы Душана Глигорова «Враги» фотографии
Завершились съемки драмы Душана Глигорова «Враги» фотографии
