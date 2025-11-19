Завершились съемки драмы Душана Глигорова «Враги»

«Олег Маловичко всегда пишет очень глубокие многослойные сценарии, а когда история, как наша, замкнута на небольшом количестве локаций и актеров, вдвойне сложно ее выстроить. Наша камерность, с одной стороны, прекрасна, потому что позволяет глубже и с разных сторон погружаться в этот ограниченный мир. С другой стороны, тут настолько все взаимосвязано, что нужно было просчитывать наперед путь и действия каждого персонажа. У нас есть только два дома и их окружение, и актерский ансамбль здесь был важен как никогда. С каждым съемочным днем, наблюдая за сыгранностью и слаженностью работы актеров, я постепенно выдыхал, понимая, что у нас все есть, чтобы рассказать эту историю», — говорит режиссер Душан Глигоров.
По сюжету семья Телегиных закончила стройку мечты – в глухой деревне недалеко от Ельца, на месте старой родительской дачи, возведен модный современный барнхаус. Ради этого Игорю (Ендальцев), специалисту в сфере айти, и его жене Дарье (Аксенова), практикующему психологу, пришлось влезть в долги, но другого выхода не было – врачи рекомендовали их сыну с иммунным заболеванием жить в экологически чистой местности. Лес, речка рядом, бегающие по участку ежики – новый дом кажется Телегиным раем земным, но есть и минусы. Часто вырубают свет, скорую из района ждать часами, но главная проблема – соседи. Кулешовы живут в этой деревне, кажется, от начала времен. Тамара Кулешова (Михалкова) – патриарх семейства, тянет на себе умирающее хозяйство, полусумасшедшего деда, старшего сына, отбывающего третий срок, и младшего, который перебивается разовыми заработками. Москвичи, поставившие рядом со старым деревенским домом Кулешовых свою выпендрёжную дачу, сразу как кость в горле для аборигенов. Бытовое хамство постепенно перерастает в скрытую вражду, а потом и в открытое противостояние.
Съемки «Врагов» прошли в Москве, Республике Башкортостан и Ельце. В экспедиции в Башкортостане группа провела несколько месяцев, и полностью погрузилась в атмосферу деревенской жизни. Специально для съемок там был с нуля построен барнхаус Телегиных, создан интерьер дома Тамары, воссоздан ее участок со всеми растениями и животными на нем. «В отличие от предыдущих наших с Душаном историй, эта кажется очень камерной. Но мне кажется, у нас получилось нагнать туда столько напряжения, что это позволит смотреть сериал с не меньшим интересом, чем наши предыдущие работы», — считает Олег Маловичко.
