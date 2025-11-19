«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера лидирует по количеству номинаций на европейский «Оскар»

«Сентиментальная ценность
» Йоакима Триера
стала лидером по количеству номинаций на премию Европейской киноакадемии. Норвежская драма претендует на награды в категориях «лучший европейский фильм», «режиссер», «сценарист», «актер» (Стеллан Скарсгард
) и «актриса» (Ренате Ринсве
). Об этом сообщается на сайте
кинопремии.
За звание фильма года также поборются «Арко
», «Дни одиночества
», «Голос Хинд Раджаб
», «Звук падения
», «Маленькая Амели и метафизика труб
», «Оливия и невидимое землетрясение
», «Пес Божий
», «Простая случайность
», «Рифеншталь
», «Сират
», «Сказки волшебного сада
», «Песни медленно горящей Земли», «С Хасаном в Газе» и «Фиуме или смерть». Среди режиссеров на награду могут рассчитывать Йоргос Лантимос
(«Бугония
»), Оливер Лаше
(«Сират»), Джафар Панахи
(«Простая случайность») и Маша Шилински
(«Звук падения»). За сценарий номинированы «Благодать
» Паоло Соррентино
, «Звук падения», «Простая случайность» и «Сират». В актерские номинации, помимо Скарсгарда и Ринсве, попали Идан Вайс («Франц
»), Серхи Лопес
(«Сират»), Мадс Миккельсен
(«Последний викинг
»), Тони Сервилло
(«Благодать»), Леони Бенеш
(«Ночная смена»), Валерия Бруни Тедески
(«Дузе
»), Леа Дрюкер
(«Досье 137
») и Вики Крипс
(«Люби меня нежно»). Почетные награды вручат Лив Ульман
и Аличе Рорвахер
.
38-я церемония вручения европейского аналога «Оскара» пройдет в Берлине 17 января 2026 года.
