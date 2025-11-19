Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера лидирует по количеству номинаций на европейский «Оскар»

19 ноября
2025 год

Новости кино >>
19 ноября 2025
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала лидером по количеству номинаций на премию Европейской киноакадемии. Норвежская драма претендует на награды в категориях «лучший европейский фильм», «режиссер», «сценарист», «актер» (Стеллан Скарсгард) и «актриса» (Ренате Ринсве). Об этом сообщается на сайте кинопремии.

Сентиментальная ценность (2025)

За звание фильма года также поборются «Арко», «Дни одиночества», «Голос Хинд Раджаб», «Звук падения», «Маленькая Амели и метафизика труб», «Оливия и невидимое землетрясение», «Пес Божий», «Простая случайность», «Рифеншталь», «Сират», «Сказки волшебного сада», «Песни медленно горящей Земли», «С Хасаном в Газе» и «Фиуме или смерть». Среди режиссеров на награду могут рассчитывать Йоргос ЛантимосБугония»), Оливер Лаше («Сират»), Джафар Панахи («Простая случайность») и Маша Шилински («Звук падения»). За сценарий номинированы «Благодать» Паоло Соррентино, «Звук падения», «Простая случайность» и «Сират». В актерские номинации, помимо Скарсгарда и Ринсве, попали Идан Вайс («Франц»), Серхи Лопес («Сират»), Мадс МиккельсенПоследний викинг»), Тони Сервилло («Благодать»), Леони Бенеш («Ночная смена»), Валерия Бруни ТедескиДузе»), Леа ДрюкерДосье 137») и Вики Крипс («Люби меня нежно»). Почетные награды вручат Лив Ульман и Аличе Рорвахер.

38-я церемония вручения европейского аналога «Оскара» пройдет в Берлине 17 января 2026 года.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Тульский парень   19.11.2025 - 16:11
Европейский арт-хаосный Оскар) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
XIX Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей
В программу фестиваля КАРО/Арт вошли «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Воскрешение» Би Ганя и «Частная жизнь» Ребекки Злотовски
35-й международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил внеконкурсную программу
Новые фильмы Гильермо дель Торо, Соррентино, Баумбаха и Джармуша вошли в основной конкурс Венецианского фестиваля
«Простая случайность» Джафара Панахи удостоена «Золотой пальмовой ветви» 78-го Каннского кинофестиваля
персоны
Леони БенешВалерия Бруни ТедескиЛеа ДрюкерВики КрипсЙоргос ЛантимосОливер ЛашеСерхи ЛопесМадс МиккельсенДжафар ПанахиРенате РинсвеАличе РорвахерТони СервиллоСтеллан СкарсгардПаоло СоррентиноЙоаким ТриерЛив УльманМаша Шилински
фильмы
АркоБлагодатьБугонияГолос Хинд РаджабДни одиночестваДосье 137ДузеЗвук паденияМаленькая Амели и метафизика трубОливия и невидимое землетрясениеПёс БожийПоследний викингПростая случайностьРифенштальСентиментальная ценностьСиратСказки волшебного садаФранц

фотографии >>
"Сентиментальная ценность" (2025)
"Дни одиночества" (2024)
"Маленькая Амели и метафизика труб" (2025)
"Пёс Божий" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Гибу
17 ноября ушёл из жизни режиссёр Николай Гибу.
Вячеслав Поляков
12 ноября ушёл из жизни актёр Вячеслав Поляков.

День рождения >>

Светлана Бакулина
Наталья Бурмистрова
Анна Карышева
Евгений Меньшов
Анна Назарова
Лилита Озолиня
Василий Прокопьев
Валерия Ходос
Георгий Шавгулидзе
Глория Гвида
Януш Клосиньский
Мэг Райан
Любиша Самарджич
Джин Тирни
Джоди Фостер
Дуглас Хеншэлл
все родившиеся 19 ноября >>

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
Сущность
психологический триллер, хоррор, экранизация
Великобритания, Швеция, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен