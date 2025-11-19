Стали известны даты проведения XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»

что почитать?

Секрет прекрасной формы актёра прост: меньше есть

«Соглашаюсь сфотографироваться, чтобы не снимали из-под стола»: Олег Меньшиков о популярности и принципах

«Он сам все подпишет»: Данила Козловский пытается избавиться от Михаила Галустяна в трейлере «Уволить Жору»

«Конец сезона»: Дотянуться до неба в алмазах

Когда титул становится испытанием: Женщины у власти

Жизнь после: Агата Муцениеце, Надежда Михалкова и другие звёзды, открыто говорившие о постродовой депрессии

Интервью

«Весь путь начинается с первого шага»: сценарист и креативный продюсер «Чуда» – о 12 шагах к пониманию сериала и проблем с алкоголем

Сергей Левитан – об идее, кастинге и социальной значимости самой отрезвляющей комедии года