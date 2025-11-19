Кино-Театр.Ру
Стали известны даты проведения XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»

19 ноября
2025 год

19 ноября 2025
Объявлены даты проведения XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Согласно пресс-службе смотра, он пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта 2026 года. Для участия приглашаются начинающие режиссеры со всего мира — участникам необходимо заполнить специальную форму на сайте кинофестиваля до 20 января.

Стали известны даты проведения XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня»
фото: пресс-служба фестиваля

В Международный конкурс войдет минимум шесть полнометражных фильмов, включая хотя бы один российский. Принять участие могут только первые или вторые полнометражные работы режиссеров в игровом кино, которые ранее не демонстрировались в России. Для секции «Российские дебюты» отберут не менее шести лент, являющихся первой работой режиссера в области игрового кино. В конкурсе «Дебют – короткий метр» примут участие не более 18 игровых короткометражек продолжительностью до 30 минут. В конкурсных программах смогут принять участие работы, чье производство завершилось не ранее 1 января 2025-го.

По словам вице-президента фестиваля Марии Зверевой, «"Дух огня" уже много лет собирает молодых режиссеров со всех континентов. Мы ждем тех, кто не боится экспериментировать, искать новые формы и темы. Надеемся, и этот год принесет в программы фестиваля дебюты, в которых будет энергия, личный взгляд и искреннее желание сказать что-то важное. В этом и есть суть "Духа огня" — открывать новые имена, поддерживать живое и честное кино нового поколения».
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
