Максим Щеголев и Лукерья Ильяшенко доставили груз с гарантией

19 ноября
2025 год

Новости кино >>
19 ноября 2025
Завершились съемки восьмисерийного детективного боевика Александра Касаткина «Доставка с гарантией» с Максимом Щеголевым и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях. Телепремьера сериала, создаваемого компанией «Марс Медиа» по заказу РЕН ТВ и онлайн-кинотеатра Premier, состоится в 2026 году, уточняет пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

По сюжету Макс Русанов (Щеголев), отбывший срок за прошлые преступления, вынужден вернуться к криминальным перевозкам, чтобы спасти брата, попавшего в долги из-за потерянного груза. Но опасность подстерегает не только на дороге – его работодательница Полина Лировская (Ильяшенко), влюбленная в Макса, становится для него новой угрозой. Теперь, чтобы освободиться от долгов и ее навязчивого внимания, главному герою предстоит выполнить самую рискованную миссию в своей жизни.

Съемки начались в августе и проходили в Ярославле и Москве с участием более 50 актеров. Помимо исполнителей главных ролей, в сериале также сыграли Дарья Урсуляк, Кирилл Полухин, Павел Юдин, Алексей Шевченков, Илья Антоненко, Елена Лотова, Александр Карпиловский, Юрий Поляк, Андрей Шарыпов и другие актеры. Съемочной группе понадобилось 53 смены, чтобы осуществить все задуманное. Обеспечивать достойное исполнение трюков и экшен-сцен было поручено команде Амура Гамаева из более чем 20 каскадеров. По словам Максима Щеголева, «один из самых ярких моментов на съемках – сцена, где машина пробивает стены и вылетает из здания. Мой герой успевает схватить крюк и повиснуть на автомобиле, чтобы спасти людей. Это запомнилось особенно: и место было классное, и физически пришлось приложить усилия – буквально "повисеть" в воздухе. Подобные трюки для меня привычны, и каждый раз они дарят невероятный азарт. Я обожаю скорость, машины, а действия моего персонажа Макса мне близки и понятны».
