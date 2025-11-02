Александра Бурьянова и Кирилл Дыцевич попробуют «Горький шоколад»

Соня Мельникова живет с матерью и сестрой в небольшом городке. В разгар семейного праздника выясняется, что она – неродная дочь. Соня решает отправиться в Неречинск на поиски родителей. Туда же приезжает столичный бизнесмен Борис Протасов с приемным сыном Олегом, который пытается разобраться в тайне гибели своих родителей. Когда он узнает историю Сони, их прошлое начинает переплетаться.
Соня наконец-то находит женщину, которая признает в ней свою дочь. Но у нее другая семья, и внезапно появившаяся дочь ей не нужна. Соня потрясена услышанным. Она понимает, что теперь оставаться в Неречинске ей незачем. Но Олег уговаривает ее не уезжать из города и помочь ему в разгадке тайны гибели его родителей. Соня соглашается, не предполагая, какую страшную истину им обоим предстоит узнать.
«Мой персонаж Олег — хороший человек, ответственный, а у таких людей обостренное чувство справедливости и большое желание узнать настоящую правду и разобраться, что и почему, какие исходные причины. Ему нужно собрать некий пазл, понять, кто он на самом деле, узнать исходный код. И он пытается разобраться во всем, что случилось много лет назад», — рассказывает Кирилл Дыцевич.
