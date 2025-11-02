Кино-Театр.Ру
Александра Бурьянова и Кирилл Дыцевич попробуют «Горький шоколад»

2 ноября
2025 год

2 ноября 2025
Dомашний завершил съемки мелодрамы «Горький шоколад». Главные роли в проекте исполнили Александра Бурьянова и Кирилл Дыцевич, Александр Песков и Сергей Селин, сообщает пресс-служба телеканала.

Александра Бурьянова и Кирилл Дыцевич попробуют «Горький шоколад»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Соня Мельникова живет с матерью и сестрой в небольшом городке. В разгар семейного праздника выясняется, что она – неродная дочь. Соня решает отправиться в Неречинск на поиски родителей. Туда же приезжает столичный бизнесмен Борис Протасов с приемным сыном Олегом, который пытается разобраться в тайне гибели своих родителей. Когда он узнает историю Сони, их прошлое начинает переплетаться.

Соня наконец-то находит женщину, которая признает в ней свою дочь. Но у нее другая семья, и внезапно появившаяся дочь ей не нужна. Соня потрясена услышанным. Она понимает, что теперь оставаться в Неречинске ей незачем. Но Олег уговаривает ее не уезжать из города и помочь ему в разгадке тайны гибели его родителей. Соня соглашается, не предполагая, какую страшную истину им обоим предстоит узнать.

«Мой персонаж Олег — хороший человек, ответственный, а у таких людей обостренное чувство справедливости и большое желание узнать настоящую правду и разобраться, что и почему, какие исходные причины. Ему нужно собрать некий пазл, понять, кто он на самом деле, узнать исходный код. И он пытается разобраться во всем, что случилось много лет назад», — рассказывает Кирилл Дыцевич.

Режиссером восьмисерийного проекта выступил Кирилл Седухин. За визуальную составляющую отвечают оператор Владимир Звёздочкин и художник-постановщик Анна Багдасарова.
№ 7
Владимир Звездочкин (Москва)   4.11.2025 - 01:54
... Ну, как сказать. Вы же потратили время на написание комментария про неинтересный для Вас контент, как Вы изволили выразиться. Да, производство не такое дорогое, как хотелось бы. Но и с небольшими... читать далее>>
№ 6
Елена К/Л (Лабинск)   4.11.2025 - 00:45
... Ну как сказать... То, что большинство женщин с удовольствие смотрит такие сериалы, как вы выразились про красивые чувства, интриги, любовь со счастливым концом, говорит как раз их психическом не здоровье.... читать далее>>
№ 5
Владимир Звездочкин (Москва)   3.11.2025 - 21:04
Не устаю удивляться большинству комментаторов. Человек не входит в целевую аудиторию телеканала "Домашний" и никак не собирается смотреть фильм, снятый в формате этого канала, но считает себя... читать далее>>
№ 4
Lomova_E (Шахты)   3.11.2025 - 13:06
реакция после прочтения сюжета - рука-лицо! и актеры...откуда их взяли? ну кроме Селина конечно, хотя к нему тоже есть вопросы, зачем он соглашается на съемки в таких проектах? читать далее>>
№ 3
Анастасия Ал. Благинина   3.11.2025 - 12:02
Если 8 серий, то думаю, посмотреть можно. И о, май гат, - Кирилл Дыцевич без Грибы! Надеюсь, хоть тут неизвестная партнёрша окажется талантливой или хотя бы способной актрисой, в отличии от некоторых... читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен