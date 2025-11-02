Фонд кино выделит финансирование «Королевству кривых зеркал», «Морозко» и «Чайке» в стиле аниме

Кино-Театр.Ру
2 ноября 2025
Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Список картин, которые получат финансирование, доступен на сайте фонда.

фото: Союзмультфильм

Среди фильмов для детской и семейной аудитории представлены «14 хороших мальчиков», «Карнавал заветных желаний», «Королевство кривых зеркал», «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», «Масленица», «Морозко», «Моя собака – космонавт», полнометражные «Папины дочки», «Потапыч», «Принц», «Смешарики сквозь вселенные», «Ход конем», «Хоккейные папы 2», «Хрум» и «Чужой звонок».

Среди авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов, получивших финансирование, проекты «Анимационные страницы ЖЗЛ. Грин, Маяковский, Чехов», «Безумная планета», «Булгаковъ. Мистерия», «Князь», «Перламутровая сказка», «Теория совпадений», «Фро» и «Чайка».

Финансирование также получат 16 анимационных национальных фильмов. Среди них проекты «Грузовички», «Доктор Айболит», «Кот ученый», «Кусь», «Лечо», «Лунтик. Обратная сторона Луны», «Маракуда 2. Сахарный век», «Мотомарс. Большая гонка», «На Связи», «Невельской», «Петрушка», «Сказки Енисея», «Супергерои.ру: Сигнал из космоса», «Фиксики и инопланетяне», «Финник 3» и «Ядвига и тайна Чёрной звезды».

Кроме того, Фонд кино определился с фильмами о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке, которые также получат поддержку. Финансирование выделят проектам «Все реки впадают в моря», «Легенда о Горностае» и «Пёс».
