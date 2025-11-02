Наталия Орейро, «Зачарованные» из Химок и настольный теннис: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Письмо Деду Морозу»
Приключенческий семейный фильм с Наталией Орейро
в одной из главных ролей выйдет в широкий прокат 27 ноября. Сын скучного юриста Петра Безуглова (Антон Филиппенко
) отправляет его старые письма Деду Морозу через волшебный почтовый ящик. Детские фантазии и страхи Петра прорываются в реальность: реки газировки, ожившие игрушечные солдатики и звезда «Дикого ангела
» на пороге.
«Письмо Деду Морозу»
Смотреть онлайн
«Любовь до последнего» с Наталией Орейро
«Дорогой Вилли. Настоящая история»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере трейлера документального проекта о тайной дипломатии, большой политике и личной отваге двух мировых лидеров, чья дружба изменила ход Холодной войны. Эта история выходит дополнительно к художественному сериалу «Дорогой Вилли
». Автор, сценарист и продюсер проекта Игорь Прокопенко
собирал материалы более 20 лет.
«Дорогой Вилли. Настоящая история»
Смотреть онлайн
/]«Дорогой Вилли. Настоящая история»
«Сивка-Бурка»
В сети появился трейлер детского приключенческого фильма Владимира Штерянова
(«Тихая охота
»). По сюжету 12-летний Тёма приезжает на каникулы в деревню Цаплино, где знакомится с местными ребятами, которые готовятся к соревнованиям по конному спорту в конюшне бояр Салтыковых. Однако над конюшней нависает страшная угроза — её хотят снести. Роли исполнили Дана Абызова
, Мирон Лебедев
и другие.
«Сивка-Бурка»
Смотреть онлайн
Фильм про конный спорт «Сердце чемпиона»
«Химкинские ведьмы»
10 ноября в эфире телеканала СТС состоится премьера комедии о трёх аферистках, которые успешно выдают себя за медиумов, пока не получают реальный магический дар от уличной ведуньи (Алёна Яковлева
). Теперь Марина (Агата Муцениеце
) может слышать мысли, Света (Анна Банщикова
) видеть будущее, а Оля (Валерия Астапова
) — мёртвых. Сразу после телеэфира — онлайн-премьера на Wink.ru.
«Химкинские ведьмы». ТВ-ролик
Читать
Шабаш! 1 часть: Сериалы о ведьмах для детей и подростков
«Ёлки-12»
Кинокомпания Bazelevs показала тизер-трейлер продолжения культовой кинофраншизы
. Предстоящая часть вновь расскажет о судьбах людей, переплетённых в одной большой истории. Главные роли в картине исполнили Дмитрий Нагиев
, Рузиль Минекаев
, Андрей Рожков
, Надежда Маркина
, Дмитрий Журавлёв
, Маш Милаш
, Ольга Картункова
, Андрей Максимов
, Борис Дергачёв
, Юлия Топольницкая
, Ирина Медведева
и другие.
«Ёлки-12». Тизер-трейлер
Смотреть онлайн
«Ёлки-11»
«Россия 360»
Онлайн-кинотеатр Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России. Главный идейный вдохновитель, профессиональный путешественник, полярник и исследователь Богдан Булычёв, отправился в путь ещё в конце 2024 года. Исходной точкой стал Мурманск, после чего маршрут охватил 58 регионов России: от Калининграда до Дальнего Востока и от Арктики до Кавказа.
«Россия 360»
Смотреть онлайн
Документальный фильм «В Арктику»
«Три кота. Путешествие во времени»
Вышел трейлер юбилейного анимационного спецвыпуска популярного мультсериала «Три кота
». Годовщина первой встречи мамы и папы неожиданно оборачивается фантастическими событиями. В научной лаборатории бабушки Изольды Коржик, Карамелька и Компот случайно запускают старый диван, оказавшийся машиной времени. Так начинается их удивительное путешествие сквозь временные эпохи.
«Три кота. Путешествие во времени»
Смотреть онлайн
«Три кота и море приключений»
НОВЫЕ СЕЗОНЫ
«Чёрное облако-2»
Онлайн-кинотеатр Okko представил основной трейлер второго сезона детективного триллера
. Мистики и загадок в новых сериях меньше не станет. К уже знакомым героям в исполнении Марьяны Спивак
, Марии Мацель
, Филиппа Янковского
, Алексея Розина
, Александры Урсуляк
, Светланы Камыниной
, Ангелины Пахомовой
и других присоединились Анна Снаткина
, Кузьма Котрелёв
, Дарья Коныжева
, а также Кирилл Кяро
.
«Чёрное облако-2»
Читать
«Чёрное облако»: Кто убивает котиков
«Пингвины моей мамы-2»
Состоялась премьера трейлера долгожданного продолжения сериала
с Макаром Хлебниковым
. Главный герой Гоша повзрослел: теперь он выступает со стендапом, ссорится с девушкой и зарабатывает на съём квартиры. Родители погружены в переезд в новый дом — «маминых пингвинов» становится всё больше. А Соню тем временем приглашают на фестиваль детской анимации в Турции.
«Пингвины моей мамы-2»
Читать
Я не хочу братика: Как «Пингвины моей мамы» помогут детям и взрослым понимать друг друга
«Тонкий вкус. Сочи»
Новый сезон «Тонкого вкуса
» будет посвящён кухне юга России и начнет выходить уже 15 ноября на «Кинопоиске». О черноморских деликатесах и горной кулинарии в третьей части документального сериала расскажут шеф-повара и рестораторы Сочи и его окрестностей. Среди них представители Mamai-Calé, «Баран-Рапана» и Co-Co Chalet.
«Тонкий вкус. Сочи»
Смотреть онлайн
«Тонкий вкус»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Океан чудес»
Китайский анимационный фильм получил новый трейлер. Маленькая Шэньсю скучает по маме и чувствует себя одинокой среди равнодушных взрослых. Во время морского круиза шторм смывает её за борт — и девочка оказывается в волшебном мире, где попадает в плавучий ресторан «Глубокое море». Чтобы вернуться домой, Шэньсю нужно помочь эксцентричному шеф-повару Наньхэ заслужить пять звёзд.
«Океан чудес»
Смотреть онлайн
«Нэчжа побеждает Царя драконов»
«Метод исключения»
Русскоязычный трейлером обзавёлся новый фильм Пак Чхан Ука
(«Олдбой
»). Это корейская адаптация романа «Топор» американского писателя Дональда Уэстлейка, вышедшего в 1996 году. В центре сюжета — уволенный с бумажной фабрики Ман Су (Ли Бён Хон
из «Игры в кальмара
»), который решает, что для успешного поиска новой работы ему нужно буквально устранить своих конкурентов.
«Метод исключения»
Читать
«Олдбой»: Демократия, молоток и «подготовка» зрителя к «Паразитам»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Эна, королева Испании»
На стриминговом сервисе viju стартовал новый исторический сериал о британской принцессе Виктории Евгении Баттенбергской (для близких просто Эна), которая бросила семью, родину и веру ради любви и короны Испании. Но в день свадьбы произошёл теракт, и жизнь Эны превратилась в череду испытаний. Тем не менее, она не сломалась и посвятила свою жизнь благотворительности. В главной роли Кимберли Телл
.
«Эна, королева Испании»
Смотреть онлайн
«Эна, королева Испании»
«Марти Великолепный»
15 января на больших экранах появится новый фильм студии А24 с Тимоти Шаламе
в главной роли. Сюжет вдохновлен историей жизни чемпиона по настольному теннису Марти Рейсмана и расскажет о восхождении блестящего игрока, прошедшего путь от любителя до титулованного мастера. Режиссёром и сценаристом проекта выступил номинант Каннского кинофестиваля Джошуа Сэфди
(«Хорошее время
»).
«Марти Великолепный»
Смотреть онлайн
«Хорошее время» братьев Сэфди
«Зараза»
Кинопрокатная компания Global Film поделилась дублированным трейлером хоррора Джонни Кэмпбелла
(«Мир Дикого Запада
»). По сюжету мутирующий вирус выбирается наружу и пытается взять под свой контроль все живое. Специалисты бессильны, мир трещит по швам, и только пара молодых людей, случайно попавшие в эпицентр событий, способны предотвратить катастрофу. В главных ролях Лиам Нисон
и Джо Кири
(«Очень странные дела
»).
«Зараза»
Смотреть онлайн
«Мир Дикого Запада»
обсуждение >>