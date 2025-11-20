Рисуя магию: у «Ателье колдовских колпаков» новая дата премьеры (и ролик!)

«Ателье колдовских колпаков
» откроет двери в апреле 2026 года. За адаптацию фэнтези-бестселлера Камомэ Сирахамы
отвечает студия BUG FILMS
(«Предсмертный список зомби
»), бережно передавшая визуальный стиль манги, похожий на сказочные иллюстрации. В новом тизере уже угадываются мотивы грядущих событий. Предыдущий ролик
был представлен на Anime Expo 2024
.
Обычная деревенская девчонка Коко живет в мире, где магия давно стала частью повседневности
, но дар управлять ей достается лишь избранным при рождении. После череды драматичных событий она становится ученицей молодого мага Кифри и узнает запретную истину: творить заклинания способен каждый, кто умеет правильно рисовать волшебные символы. Это открывает перед ней дорогу в мир колдовства, полный скрытых правил и противоречивых истин.
Читать
Милая и яркая «История о девушке, которая не могла стать волшебницей»
Сэйю главной героини, Рэна Мотомура
(Хина
из «Кокона
», Кёка из «Ведьм Маэбаси
»), поделилась эмоциями: «Каждый раз, листая мангу, я возвращалась к детским мечтам и тому чувству восхищения. Когда я узнала, что меня утвердили на роль Коко, не смогла сдержать слез. Мир, который создала Сирахама-сан, потрясающе передан в аниме
».
Нацуки Ханаэ
(Йорха-9S
из «Ниер: Автомата
», Конспирун
из «Дандадана
»), озвучивающий Кифри, отметил: «Для меня честь работать над этой ролью. В студии [звукозаписи] с Мотомурой мы действительно напоминали учителя и ученицу. Аниме бережно сохраняет атмосферу оригинала — в руках [режиссера] Ватанабэ она стала еще выразительнее
».
Проектом руководит постановщик Аюму Ватанабэ
(«Летнее время
», «Дораэмон: Динозавр Нобиты
»), за сценарий отвечает Хироси Сэко
(«Человек-бензопила: Резе
», «Эхо Террора
»), за дизайн персонажей — Кайри Унабара
(анимация «Повесть о доме Тайра
», «Твой цвет
»), а за музыку — Юка Китамура
(саундтреки к видеоиграм Sekiro: Shadows Die Twice
, Dark Souls 3
и Elden Ring
).
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать об уникальном творческом методе сценариста Хироси Сэко или создании фэнтези-хита «Провожающая в последний путь Фрирен».
