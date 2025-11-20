Кино-Театр.Ру
Рисуя магию: у «Ателье колдовских колпаков» новая дата премьеры (и ролик!)

20 ноября
2025 год

20 ноября 2025
«Ателье колдовских колпаков» откроет двери в апреле 2026 года. За адаптацию фэнтези-бестселлера Камомэ Сирахамы отвечает студия BUG FILMSПредсмертный список зомби»), бережно передавшая визуальный стиль манги, похожий на сказочные иллюстрации. В новом тизере уже угадываются мотивы грядущих событий. Предыдущий ролик был представлен на Anime Expo 2024.


Обычная деревенская девчонка Коко живет в мире, где магия давно стала частью повседневности, но дар управлять ей достается лишь избранным при рождении. После череды драматичных событий она становится ученицей молодого мага Кифри и узнает запретную истину: творить заклинания способен каждый, кто умеет правильно рисовать волшебные символы. Это открывает перед ней дорогу в мир колдовства, полный скрытых правил и противоречивых истин.

Сэйю главной героини, Рэна Мотомура (Хина из «Кокона», Кёка из «Ведьм Маэбаси»), поделилась эмоциями: «Каждый раз, листая мангу, я возвращалась к детским мечтам и тому чувству восхищения. Когда я узнала, что меня утвердили на роль Коко, не смогла сдержать слез. Мир, который создала Сирахама-сан, потрясающе передан в аниме».

Нацуки Ханаэ (Йорха-9S из «Ниер: Автомата», Конспирун из «Дандадана»), озвучивающий Кифри, отметил: «Для меня честь работать над этой ролью. В студии [звукозаписи] с Мотомурой мы действительно напоминали учителя и ученицу. Аниме бережно сохраняет атмосферу оригинала — в руках [режиссера] Ватанабэ она стала еще выразительнее».

Проектом руководит постановщик Аюму ВатанабэЛетнее время», «Дораэмон: Динозавр Нобиты»), за сценарий отвечает Хироси СэкоЧеловек-бензопила: Резе», «Эхо Террора»), за дизайн персонажей — Кайри Унабара (анимация «Повесть о доме Тайра», «Твой цвет»), а за музыку — Юка Китамура (саундтреки к видеоиграм Sekiro: Shadows Die Twice, Dark Souls 3 и Elden Ring).

№ 1
Лидия Мартин   20.11.2025 - 12:58
Звучит как классическое фэнтези, но с изюминкой. Но... сюжет про "обычную девчонку, которая вдруг открывает в себе силу" - это чуток банально. Не знаю, может анимешники оценят. читать далее>>
Всего сообщений: 1
