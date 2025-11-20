Кино-Театр.Ру
Максим Стоянов и говорящий попугай отправятся на охоту за сокровищами криминального авторитета

20 ноября
2025 год

20 ноября 2025
В Санкт-Петербурге идут съемки остросюжетного детектива «Пират». Сериал с Максимом Стояновым расскажет о циничном майоре на пороге пенсии Воронове и его болтливом попугае-напарнике, которые невольно оказываются втянутыми в охоту за сокровищами криминального авторитета. О работе над проектом сообщает пресс-служба телеканала НТВ, где и состоится премьера детектива.

Максим Стоянов и говорящий попугай отправятся на охоту за сокровищами криминального авторитета
фото: пресс-служба НТВ

Майор полиции Константин Воронов (Максим Стоянов) отсчитывает дни в календаре до выхода на пенсию. Из-за скверного характера и профдеформации Воронов потерял все – семью, близких, умение радоваться жизни, коллег, которые теперь предпочитают держаться от него подальше. Но в один момент его жизнь резко меняется.

«Откровенно говоря, мне казалось, что эта идея лежала на поверхности. Но на практике я семь лет с ней прожил, прежде чем удалось ее воплотить. Если следить за попугаями, можно убедиться, что они не просто способны воспроизводить человеческую речь, но абсолютно точно делают это осмысленно. В нашем сериале это своего рода доктор Ватсон с крыльями и дурным характером. Основная сложность в создании "Пирата" – в работе с попугаем. Сценаристы еще не писали роли для реального животного с репликами (мультфильмы и сказки не в счет). И Максиму Стоянову, как и другим актерам, приходилось подавать реплики попугаю и парировать ему. И на площадке попугай ведет себя порой как капризная звезда, он как-то даже попытался вступить в драку с Максимом, но Максим повел себя как настоящий опер и смог наладить контакт с коллегой», — рассказывает продюсер и автор сценария Максим Есаулов.

На месте преступления главный герой находит клетку с говорящим попугаем. Майор решает оставить птицу себе: она становится невольным напарником главного героя, помогая новому хозяину и его коллегам – Ковалдину (Владимир Лесных) и Арунцу (Семен Толов) – расследовать преступления. Константин приучился постоянно носить его на плече, за что получил прозвище Пират.

Максим Стоянов и говорящий попугай отправятся на охоту за сокровищами криминального авторитета
фото: пресс-служба НТВ

«Проект "Пират" – это необычное сочетание жанров. С одной стороны, довольно традиционная криминальная история, с другой, комедия. Дело в том, что один из главных героев – попугай, и все действие сопровождается легким приятным юмором и иронией. Есть даже некая аллюзия на авантюрный жанр с классическими пиратскими историями, поэтому сериал и называется "Пират". И это не случайно: сюжет хоть и разворачивается в современности, но главным остается мотив поиска ключа, который поможет найти сокровище. К тому же наш главные герой сам постепенно свыкается с тем, что у него появился попугай, и постоянно ходит с ним на плече. Такое сочетание не может не привлекать», — отмечает режиссер Павел Мальков.

В какой-то момент Воронов начинает замечать, что попугай произносит странные словосочетания. Далекий от нумизматики Воронов не сразу понимает, что это названия дорогих и очень редких монет. Константин начинает предполагать, что попугай имеет какое-то отношение к банде криминального авторитета Кобальта (Алексей Митин), и, возможно, именно он – ключ к несметным сокровищам. Воронов решает схватить удачу и большие деньги за хвост и включается в погоню за сокровищами. Однако не только Воронов ищет клад, за ним охотятся еще и бывшие подельники криминального авторитета Кобальта: Африканец (Николай Мачульский) и Скрипач (Павел Харланчук).
