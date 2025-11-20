Максим Стоянов и говорящий попугай отправятся на охоту за сокровищами криминального авторитета

анонс

Второй сезон драмы «Золотое дно» с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь стартует 4 декабря

Рисуя магию: у «Ателье колдовских колпаков» новая дата премьеры (и ролик!)

Максим Щеголев и Лукерья Ильяшенко доставили груз с гарантией

19 ноября

«Мой сын нашел лучшего друга, и я — тоже»: Алан Ричсон и Кевин Джеймс в трейлере «Убойной субботы»

В прокате с 15 января 2026 года