Второй сезон драмы «Золотое дно» с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь стартует 4 декабря

20 ноября
2025 год

20 ноября 2025
Премьера второго сезона драмы «Золотое дно» состоится 4 декабря в онлайн-кинотеатрах Иви и START. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю по четвергам, сообщают пресс-службы платформ.



К своим ролям в проекте вернулись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Марина Ворожищева, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Юрий Насонов, Илья Ермолов и Александр Новин. К касту второго сезона присоединились Сергей Горошко, Даниил Страхов, Игорь Верник, Дмитрий Блохин, Лидия Вележева, Ксения Гусева, Елена Балабанова и другие. Сценарий вновь подготовили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, кресло режиссера, как и в первом сезоне, занял Илья Ермолов.

Сага о войне за многомиллиардный бизнес продолжается: помимо беспощадной внутрисемейной борьбы за руководство компанией «Галактика», Градовы теперь вынуждены противостоять новым внешним врагам и обходить санкции.

«Причин, по которым нужно посмотреть второй сезон "Золотого дна" много. Выделю две главные. Во-первых, это харизматичные новые герои: врагов и проблем у Градовых стало еще больше, а главная интрига сезона будет с нами до последней серии. Во-вторых, Алексей Гуськов в роли главы семейства Юрия Градова в новом сезоне, на мой взгляд, в своем актерском мастерстве превзошел сам себя. В общем, будет точно очень интересно!», — говорит Илья Ермолов.

Второй сезон драмы «Золотое дно» с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь стартует 4 декабря
фото: Иви / START

В новом сезоне для семьи Градовых наступают еще более темные времена: «Галактика» попадает под санкции, и финансовое положение компании стремительно ухудшается. Помимо этого, на горизонте появляется новый игрок — Верещагин (Даниил Страхов) — хваткий и жесткий региональный предприниматель, который после ссоры с Градовым-старшим из мести решает «отжать» все активы компании. «Галактика» как никогда нуждается в руководителе, который возьмет на себя ответственность и сможет найти выход из сложной ситуации. Но только война за это руководящее место никуда не делась, а разногласия и конфликты среди претендентов только усилились.

Вместе с онлайн-кинотеатрами Иви и START производством сериала занимается продюсерская компания Team Films.
что почитать?