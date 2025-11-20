Кино-Театр.Ру
Ева Смирнова сыграла вместе с настоящим роботом в спин-оффе франшизы «Не одна дома»

20 ноября
2025 год

Новости кино >>
20 ноября 2025
В Беларуси завершились съемки комедии «Робоняня», спин-оффа франшизы «Не одна дома». В картине играют Ева Смирнова, блогеры Елена и Денис Кукояки и их дочь Василиса, Милана Хаметова, Ольга Тумайкина, Тимофей Зайцев, Андрей Пынзару, Никита Конкин и Давид Манукян. В фильме также задействован робот Unitree G1 Basic. Как сообщает пресс-служба проекта, что это первый робот-актер в отечественном кино. За создание картины отвечают кинокомпания «Киноцех» и Welcome Media.

Ева Смирнова сыграла вместе с настоящим роботом в спин-оффе франшизы «Не одна дома»
фото: кинокомпания «Киноцех»

По сюжету, умная и изобретательная Злата (Ева Смирнова) мечтает попасть на школьный бал и возможно впервые там поцеловаться. Ради этого она хитростью остаётся на каникулы одна дома. Изобретательность Злата унаследовала от родителей (Денис и Елена Кукояк), которые оставляют присматривать за дочерью экспериментального робота с искусственным интеллектом. Попытка перехитрить «няньку» и попасть на бал превращается в приключение, в котором девочка учится ответственности, дружбе и любви.

«Злата — невероятно живой и современный персонаж. Она хулиганка, но с добрым сердцем, она просто не всегда умеет это показать. Мне было интересно исследовать, как через взаимоотношения с роботом, который поначалу кажется ей врагом, она учится быть искренней, заботиться о других и принимать ответственность за свои поступки. Это очень смешная и в то же время глубокая история взросления» — рассказывает Ева Смирнова.

Робот Unitree G1 Basic сыграет в фильме роль робота-няни Нотрикса. Роботы этой и похожих моделей уже становились звездами промо-кампаний и многочисленных видео в соцсетях. Они прыгали с парашютом, участвовали в боях и танцевальных шоу, дирижировали оркестром, инструктировали пассажиров самолета в роли бортпроводников, появлялись на светских мероприятиях и даже выполняли реальные медицинские процедуры под контролем врачей.

Ева Смирнова сыграла вместе с настоящим роботом в спин-оффе франшизы «Не одна дома»
фото: кинокомпания «Киноцех»

«Как правило роль робота в кино достается человеку, создается с помощью графики или возникает в симбиозе графики и игры актера. У нас робот играет сам себя. Это гуманоидная модель, то есть человекоподобная, с бионической структурой суставов и человеческой моторикой — он уже готов к съемкам в фильме. На площадке наш робот выполнял команды режиссера, делал трюки, подружился с актерами и даже предложил пару шуток, которые возможно войдут в финальную версию фильма», — говорит автор сценария Максим Казанцев.

Активно использует домашнего робота в создании контента и семья блогеров Кукояк. «Для нас это первый большой опыт участия в кино, и мы невероятно рады стать частью такого крутого проекта! В фильме много юмора, ситуаций, знакомых каждой семье, и, конечно, технологии, которые уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Надеемся, зрители увидят в наших героях себя и получат огромное удовольствие», — поделилась семья Кукояк.

«История Златы и робота Нотрикса — метафора того, как мы все учимся общаться друг с другом, находить общий язык и идти на компромиссы. И, конечно, мы надеемся, что у нас получится большое и зрелищное кино с харизматичными героями, за которыми зрителю захочется переживаешь с первых минут», — добавил режиссер Максим Максимов.

Продюсерами ленты выступают Дмитрий Литвинов, Андрей Липов, Максим Максимов, Анна Ясюкевич-Маковская и Давид Манукян.
№ 1
vikapikaa (Самара)   20.11.2025 - 16:46
Робот в главной роли? Ну здрасти-приехали... Дожили... читать далее>>
Всего сообщений: 1
персоны
Тимофей ЗайцевМаксим КазанцевНикита КонкинДенис КукоякаАндрей ЛиповДмитрий ЛитвиновМаксим Максимов (V)Давид МанукянАндрей ПынзаруЕва СмирноваОльга ТумайкинаМилана ХаметоваАнна Ясюкевич-Маковская
фильмы
Не одна домаРобоняня

что почитать?

