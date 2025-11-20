Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стася Михайлова, Алена Бабенко и Дмитрий Миллер снялись в мелодраме «Цветок граната»

20 ноября
2025 год

Новости кино >>
20 ноября 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Цветок граната». Главные роли исполнили Стася Михайлова, Павел Киприянов, Алина Гольденберг, Дмитрий Кулаченко и Эрик Дасни. В проекте также снялись Алена Бабенко и Дмитрий Миллер, сообщает пресс-служба телеканала.

Стася Михайлова, Алена Бабенко и Дмитрий Миллер снялись в мелодраме «Цветок граната»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня Настя – дочь знаменитого нейрохирурга и студентка медицинского с безоблачным будущим. Она готовится к свадьбе с перспективным врачом Игорем, но все меняется в один момент: умирает отец Насти, а жених признается, что любит другую и женился бы на Насте, но только ради карьеры. Девушка ставит крест на личной жизни, пока на горизонте не появляется Демир – турецкий бизнесмен. Они страстно влюбляются друг в друга и решают пожениться. Демир уезжает в Турцию, чтобы рассказать родителям радостную новость о скорой свадьбе. Но по пути домой он попадает в аварию и впадает в кому. Настя ждет вестей от любимого но, не дождавшись, едет в Турцию на поиски жениха и попадает в «золотую клетку».

«Для меня эта история – о взрослении. Настя – девочка с характером. С самого начала у нее были правильные жизненные ориентиры: образование, реализация, семья. Она не теряет себя даже в самых тяжелых обстоятельствах: ее ценности остаются при ней. Когда я впервые прочитала сценарий, сразу поняла, что это – моя роль. Все, через что проходит Настя, в той или иной форме происходило и со мной. Мы с ней слились настолько, что на съемочной площадке я уже не играла, а просто жила ее жизнью. Отдельно хочется сказать о взаимоотношениях моей героини Насти с мамой. Это линия о непонимании, обидах, взаимном отчуждении. Но в момент потерь они обе, каждая по-своему, взрослеют. Из детской позиции, в которой находились обе, они выходят, обретают путь друг к другу, и это становится одной из самых трогательных сторон этой истории», — рассказывает Стася Михайлова.

По словам режиссера Юрия Поповича, поскольку главные герои мелодрамы — молодые ребята, то это история про становление, инициацию.

«Никогда не переставать верить в любовь и жизнь – именно об этом наш сериал. Борьба за любовь, за себя, за свою правду – это то, что делает человека по-настоящему живым. И если внутри есть свет, путь к хэппи-энду всегда найдется», — добавляет Алина Гольденберг.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кристина Айвазовская поставила на ноги Антона Борисевича в мелодраме «Виновница»
Елена Аросьева, Юрий Батурин и Артем Карасев сыграли в мелодраме «Любовь и чашка чая»
Дарья Кукарских и Антон Кутынов примут участие в «Марафоне сердца»
Эдуард Магеррамов: «Что для одной любви руины, для другой — плодородная почва»
Александра Бурьянова и Кирилл Дыцевич попробуют «Горький шоколад»
Катя Волк вышла «Замуж по расчету»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Алёна БабенкоАлина ГольденбергЭрик ДасниПавел КиприяновДмитрий КулаченкоДмитрий МиллерСтася МихайловаЮрий Попович
фильмы
Цветок граната

фотографии >>
Стася Михайлова, Алена Бабенко и Дмитрий Миллер снялись в мелодраме «Цветок граната» фотографии
Стася Михайлова, Алена Бабенко и Дмитрий Миллер снялись в мелодраме «Цветок граната» фотографии
Стася Михайлова, Алена Бабенко и Дмитрий Миллер снялись в мелодраме «Цветок граната» фотографии
Стася Михайлова, Алена Бабенко и Дмитрий Миллер снялись в мелодраме «Цветок граната» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Десницкий
18 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Десницкий.
Николай Гибу
17 ноября ушёл из жизни режиссёр Николай Гибу.
Александр Чаплинский
9 ноября ушёл из жизни кинооператор Александр Чаплинский.

День рождения >>

Алексей Баталов
Александр Быковский
Валерий Ивченко
Амалия Мордвинова
Олег Пальмов
Майя Плисецкая
Александр Ткачёнок
Павел Трубинер
Михаил Ульянов
Роберт Армстронг
Бо Дерек
Сабрина Ллойд
Андреа Райзборо
Риз Уэйкфилд
Анджела Финоккьяро
Шон Янг
все родившиеся 20 ноября >>

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Маша и Медведи
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
На выброс
приключения
Канада, Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен