Стася Михайлова, Алена Бабенко и Дмитрий Миллер снялись в мелодраме «Цветок граната»

Главная героиня Настя – дочь знаменитого нейрохирурга и студентка медицинского с безоблачным будущим. Она готовится к свадьбе с перспективным врачом Игорем, но все меняется в один момент: умирает отец Насти, а жених признается, что любит другую и женился бы на Насте, но только ради карьеры. Девушка ставит крест на личной жизни, пока на горизонте не появляется Демир – турецкий бизнесмен. Они страстно влюбляются друг в друга и решают пожениться. Демир уезжает в Турцию, чтобы рассказать родителям радостную новость о скорой свадьбе. Но по пути домой он попадает в аварию и впадает в кому. Настя ждет вестей от любимого но, не дождавшись, едет в Турцию на поиски жениха и попадает в «золотую клетку».
«Для меня эта история – о взрослении. Настя – девочка с характером. С самого начала у нее были правильные жизненные ориентиры: образование, реализация, семья. Она не теряет себя даже в самых тяжелых обстоятельствах: ее ценности остаются при ней. Когда я впервые прочитала сценарий, сразу поняла, что это – моя роль. Все, через что проходит Настя, в той или иной форме происходило и со мной. Мы с ней слились настолько, что на съемочной площадке я уже не играла, а просто жила ее жизнью. Отдельно хочется сказать о взаимоотношениях моей героини Насти с мамой. Это линия о непонимании, обидах, взаимном отчуждении. Но в момент потерь они обе, каждая по-своему, взрослеют. Из детской позиции, в которой находились обе, они выходят, обретают путь друг к другу, и это становится одной из самых трогательных сторон этой истории», — рассказывает Стася Михайлова.
По словам режиссера Юрия Поповича, поскольку главные герои мелодрамы — молодые ребята, то это история про становление, инициацию.
«Никогда не переставать верить в любовь и жизнь – именно об этом наш сериал. Борьба за любовь, за себя, за свою правду – это то, что делает человека по-настоящему живым. И если внутри есть свет, путь к хэппи-энду всегда найдется», — добавляет Алина Гольденберг.
