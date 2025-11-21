«Черепашек-ниндзя» ждет перезапуск

Paramount работает над перезапуском «Черепашек-ниндзя» в формате игрового фильма. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
фото: The Hollywood Reporter
Сообщается, что студия планирует создать ленту в духе «Соника в кино». К картине хотят привлечь продюсера «Соника» и «Форсажа» Нила Х. Морица.
С середины 2010-х годов не было ни одного полнометражного фильма с живыми актерами (или гибрида игрового кино и компьютерной анимации), и теперь студия решила выжать все возможное из своей интеллектуальной собственности.
Ранее сообщалось, что по вселенной Черепашек готовится еще один проект — «Последний ронин», который должен был снимать Илья Найшуллер, однако картину отложили. Руководство студии оказалось не заинтересовано в том, чтобы первый за 10 лет неанимированный фильм стал кровавой историей, ориентированной на взрослую аудиторию.
