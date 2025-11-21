Кино-Театр.Ру
«Черепашек-ниндзя» ждет перезапуск

21 ноября
2025 год

21 ноября 2025
Paramount работает над перезапуском «Черепашек-ниндзя» в формате игрового фильма. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Черепашек-ниндзя» ждет перезапуск
фото: The Hollywood Reporter

Сообщается, что студия планирует создать ленту в духе «Соника в кино». К картине хотят привлечь продюсера «Соника» и «Форсажа» Нила Х. Морица.

С середины 2010-х годов не было ни одного полнометражного фильма с живыми актерами (или гибрида игрового кино и компьютерной анимации), и теперь студия решила выжать все возможное из своей интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что по вселенной Черепашек готовится еще один проект — «Последний ронин», который должен был снимать Илья Найшуллер, однако картину отложили. Руководство студии оказалось не заинтересовано в том, чтобы первый за 10 лет неанимированный фильм стал кровавой историей, ориентированной на взрослую аудиторию.
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   21.11.2025 - 12:04
Не надоело? Оставьте уже бедных черепашек в покое, ну... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Джим Керри вернется к роли злодея в третьей части «Соника в кино»
Культовые мультсериалы 90-х, которые мы смотрели после уроков
«Соник в кино»: Дырочка в каждом боку
персоны
Илья Найшуллер
фильмы
Соник в киноФорсажЧерепашки-ниндзя

