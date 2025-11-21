Кино-Театр.Ру
Более 30 фильмов претендуют на кинопремию «Бриллиантовая бабочка»

21 ноября
2025 год

21 ноября 2025
Объявлены фильмы, представленные на рассмотрение экспертному совету Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». В список вошли 34 картины. В рамках премии будут вручены 12 наград, включая приз за лучший фильм и вклад в мировой кинематограф. Торжественная церемония состоится 27 ноября в Мастерской «12» Никиты Михалкова.

Более 30 фильмов претендуют на кинопремию «Бриллиантовая бабочка»
фото: пресс-служба премии

Как отмечает пресс-служба мероприятия, в конкурсе премии участвуют фильмы стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие.

Среди представленных картин: «Борьба» Азамата Исмаилова, «В погоне за весной» Аюба Шахобиддинова, «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева, «Королева пельменей» Эндрю Лау, «Киргизы на Марсе» Нурланбека Камчыбекова, «Лесной царь» Горана Радовановича, «Тимпи Тампа» Адама Бинета Соу, «Прошепчи мое имя» Расула Садрамели, «Вечер с "Роллинг Стоунз"» Патрисии Рамос и другие фильмы. Полный список картин доступен на сайте премии.

Весной 2022 года Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии — международного объединения кинематографистов, разделяющих традиционные ценности и стремящихся развивать гуманистическое кино. Ключевым событием работы киноакадемии и станет Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка».

Победитель в номинации «Лучший фильм» получит премию, эквивалентную 1 млн долларов, в остальных номинациях — по 250 тысяч долларов. Победители будут определены по итогам голосования экспертного совета. Победители Евразийской кинопремии также получат уникальные статуэтки в форме бабочки, созданные художником Юрием Купером. Статуэтки изготовлены в костромской мастерской, для украшения их крыльев бабочки используется около 5000 бриллиантов.
что почитать?

