Более 30 фильмов претендуют на кинопремию «Бриллиантовая бабочка»

Объявлены фильмы, представленные на рассмотрение экспертному совету Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». В список вошли 34 картины. В рамках премии будут вручены 12 наград, включая приз за лучший фильм и вклад в мировой кинематограф. Торжественная церемония состоится 27 ноября в Мастерской «12»Никиты Михалкова.
фото: пресс-служба премии
Как отмечает пресс-служба мероприятия, в конкурсе премии участвуют фильмы стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие.
Весной 2022 года Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии — международного объединения кинематографистов, разделяющих традиционные ценности и стремящихся развивать гуманистическое кино. Ключевым событием работы киноакадемии и станет Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка».
Победитель в номинации «Лучший фильм» получит премию, эквивалентную 1 млн долларов, в остальных номинациях — по 250 тысяч долларов. Победители будут определены по итогам голосования экспертного совета. Победители Евразийской кинопремии также получат уникальные статуэтки в форме бабочки, созданные художником Юрием Купером. Статуэтки изготовлены в костромской мастерской, для украшения их крыльев бабочки используется около 5000 бриллиантов.
обсуждение >>