«Сам в шоке!»: Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова и Филипп Киркоров в трейлере фильма «Невероятные приключения Шурика»

21 ноября
2025 год

Новости кино
21 ноября 2025
В сети появились первый трейлер и официальный постер новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика». В этом году картина впервые выходит в кинопрокат 11 декабря.



«Каждый год мы ставим себе задачу — придумать новогоднюю премьеру, которая удивит даже тех, кто видел все. "Невероятные приключения Шурика" — это наш самый смелый эксперимент. Мы собрали легендарных героев, звёзд разных поколений и создали большое праздничное кино, которое будет одинаково понятно и близко всей семье. Для нас важно, чтобы 31 декабря зритель включил ТНТ и почувствовал: праздник начался. А для самых нетерпеливых есть и кинотеатральная версия, так что ждем всех сначала в кино, а потом и на ТНТ», — отмечает директор ТНТ Тина Канделаки.

Шурик, которого играет Тимур Батрутдинов, сидит на скамейке, как Форрест Гамп, и рассказывает случайным прохожим удивительную историю своей жизни. Среди слушателей оказываются Ольга Бузова, Сарик Андреасян, Александр Шепс и другие звезды. В центре его рассказа — искренняя любовь к Нине (Марина Кравец), на которой внезапно собирается жениться товарищ Саахов в исполнении Гарика Мартиросяна.

Чтобы спасти любимую, Шурик вынужден пройти серию головокружительных испытаний. Герою предстоит помочь Новосельцеву (Павел Воля) завоевать сердце строгой Мымры, которая больше похожа на Миранду Пристли из «Дьявол носит Prada» (Ляйсан Утяшева), спасти криминального авторитета Филю Болгарского (Филипп Киркоров) от Доцента (Андрей Гайдулян), убежать от бойцовского пса Давы Манукяна, а также столкнуться с десятками знаковых персонажей из других культовых фильмов. Среди них Мэри Поппинс (Ирина Горбачева), Женя Лукашин (Никита Кологривый), Остап Бендер (Евгений Ткачук) и Киса Воробьянинов (Александр Лыков), Электроник и Сыроежкин (Слава Копейкин), Мимино (Артем Калайджян), Фёдор Сухов из «Белого солнца пустыни» (Сергей Светлаков), Сергей Королев (Юрий Кузнецов).

«Сам в шоке!»: Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова и Филипп Киркоров в трейлере фильма «Невероятные приключения Шурика»
фото: пресс-служба ТНТ

«Шурик — один из самых любимых персонажей отечественного кино, и мы хотели вернуть его так, чтобы зритель не только почувствовал ностальгические нотки, но и получил удовольствие от его новых приключений. В фильме много экспериментов: от визуальных приемов и музыкальных номеров до неожиданных камео, которые мы долго держали в секрете. Это наш большой новогодний подарок зрителям — масштабный, яркий и созданный с огромной любовью. Уверен, что наши фильмы уже стали для многих частью праздничной традиции. Так что обязательно приходите в кино!», — добавляет генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.

«Невероятные приключения Шурика» — это масштабная новогодняя комедия, в которой герой оказывается в водовороте событий, сталкивающих его с персонажами из разных эпох и вселенных. В фильме сплетутся не только образы советских шедевров, но и узнаваемая эстетика западных хитов: авторы вдохновлялись такими фильмами, как: «Голый пистолет», «Форрест Гамп», «Субстанция», «Дьявол носит Prada», «11 друзей Оушена» и «Побег из Шоушенка». Зрителей ждут мотивы классических бродвейских мюзиклов, а одна из музыкальных сцен раскроется в духе Уэса Андерсона. За новый новогодний телефильм отвечает уже проверенная команда: продюсеры и сценаристы Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссеры Роман Ким и Миша Семичев — именно они стояли за всеми предыдущими новогодними хитами ТНТ.
что почитать?

