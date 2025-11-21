«Сам в шоке!»: Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова и Филипп Киркоров в трейлере фильма «Невероятные приключения Шурика»

В сети появились первый трейлер и официальный постер новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика». В этом году картина впервые выходит в кинопрокат 11 декабря.
«Каждый год мы ставим себе задачу — придумать новогоднюю премьеру, которая удивит даже тех, кто видел все. "Невероятные приключения Шурика" — это наш самый смелый эксперимент. Мы собрали легендарных героев, звёзд разных поколений и создали большое праздничное кино, которое будет одинаково понятно и близко всей семье. Для нас важно, чтобы 31 декабря зритель включил ТНТ и почувствовал: праздник начался. А для самых нетерпеливых есть и кинотеатральная версия, так что ждем всех сначала в кино, а потом и на ТНТ», — отмечает директор ТНТ Тина Канделаки.
«Шурик — один из самых любимых персонажей отечественного кино, и мы хотели вернуть его так, чтобы зритель не только почувствовал ностальгические нотки, но и получил удовольствие от его новых приключений. В фильме много экспериментов: от визуальных приемов и музыкальных номеров до неожиданных камео, которые мы долго держали в секрете. Это наш большой новогодний подарок зрителям — масштабный, яркий и созданный с огромной любовью. Уверен, что наши фильмы уже стали для многих частью праздничной традиции. Так что обязательно приходите в кино!», — добавляет генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
«Невероятные приключения Шурика» — это масштабная новогодняя комедия, в которой герой оказывается в водовороте событий, сталкивающих его с персонажами из разных эпох и вселенных. В фильме сплетутся не только образы советских шедевров, но и узнаваемая эстетика западных хитов: авторы вдохновлялись такими фильмами, как: «Голый пистолет», «Форрест Гамп», «Субстанция», «Дьявол носит Prada», «11 друзей Оушена» и «Побег из Шоушенка». Зрителей ждут мотивы классических бродвейских мюзиклов, а одна из музыкальных сцен раскроется в духе Уэса Андерсона. За новый новогодний телефильм отвечает уже проверенная команда: продюсеры и сценаристы Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссеры Роман Ким и Миша Семичев — именно они стояли за всеми предыдущими новогодними хитами ТНТ.
обсуждение >>