Наталия Колодяжная и Константин Соловьев снялись в мелодраме «Прозрение»

21 ноября
2025 год

21 ноября 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Прозрение». Главные роли в проекте исполнили Наталия Колодяжная, Константин Соловьев и Ксения Непотребная, сообщает пресс-служба телеканала.

Наталия Колодяжная и Константин Соловьев снялись в мелодраме «Прозрение»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Известный офтальмолог Маргарита Одинцова спасает зрение сотням пациентов. Но после одной неудачно проведенной операции ее жизнь меняется. Молодая художница Кристина полностью слепнет после вмешательства, и ее муж Потап обвиняет врача в получении взятки. Рита не понимает, о чем идет речь – операция проводилась по квоте.

«Главное в моей героине – сила духа и целеустремленность, ее внутренний стержень. В ней есть глубочайшая жертвенная любовь и честность. Еще одна важная черта – способность к трансформации. На моих глазах она проходит путь от успешного, но "слепого" к истинным ценностям человека к мудрой, глубокой женщине, которая обрела зоркость сердца. И в этом ее "прозрение" и в прямом, и в переносном смысле», — рассказывает Наталия Колодяжная.

Выясняется шокирующая правда: деньги взял Гриша, сын Риты, чтобы произвести впечатление на девушку из богатой семьи. Против Риты возбуждают уголовное дело, ее отстраняют от работы. А когда она пытается исправить ситуацию, то попадает в еще большую ловушку.

«Этот проект – как зеркало, в котором многие зрители, особенно женщины, стремящиеся все успеть и всего добиться, смогут узнать себя. Он напоминает о том, что в погоне за успехом мы часто забываем о самом главном: о семье, любви и прощении. Это жизненная и эмоциональная история, которая заставляет сопереживать и задуматься о собственных приоритетах. Это история не про идеальных людей, а про настоящих, и потому она показалась мне живой и пронзительной. Мне хотелось бы донести до зрителя простую мысль: сила человека измеряется не отсутствием ошибок, а тем, хватает ли у него мужества признать их, исправить и продолжить жить», — добавляет Колодяжная.

Режиссером четырехсерийной мелодраме выступил Павел Снисаренко. Также в проекте задействованы актеры Егор Абрамов, Ирина Уханова и Илья Арюпин.
