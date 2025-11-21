Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дом Дракона» продлили на четвертый сезон

21 ноября
2025 год

Новости кино >>
21 ноября 2025
Сериал HBO «Дом Дракона» продлили на четвертый сезон. Планируется, что он выйдет в 2028 году, пишет Variety.

«Дом Дракона» продлили на четвертый сезон
фото: Variety

Сериал «Дом дракона», основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», рассказывает историю династии Таргариенов за 200 лет до событий «Игры престолов». Третий сезона проекта должен выйти летом 2026 года.

Кроме того, грядущий сериал «Рыцарь Семи Королевств» также продлили на второй сезон, хотя первая часть только должна выйти в январе 2026 года. В основу шоу легла серия «Повестей о Дунке и Эгге» Джорджа Р. Р. Мартина.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Золотое сердце, железный кулак, ядовитая ладонь: китайское фэнтези «Легенда о героях»
Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино
Будет жарко: «Дом дракона» во втором сезоне обещает минимум дипломатии
«Властелин колец: Кольца власти»: Что-то на богатом
Горящий тур в Вестерос: каким получился старт «Дома Дракона»
Мартин, верни Стену: какие приквелы «Игры престолов» мы ждем, кроме «Дома дракона»
персоны
Джордж Рэймонд Ричард Мартин
фильмы
Дом драконаИгра престоловРыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь

анонс

Скорбим

Сергей Десницкий
18 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Десницкий.

День рождения >>

Иева Андреевайте
Михаил Глузский
Михаил Голубович
Виктория Горшенина
Людмила Зайцева
Алексей Колган
Сергей Колешня
Тамара Носова
Валерия Шкирандо
Мария Казарес
Ральф Микер
Александр Сиддиг
Джимми Симпсон
Риб Хиллис
Голди Хоун
Николетт Шеридан
все родившиеся 21 ноября >>

Афиша кино >>

Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Маша и Медведи
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
На выброс
приключения
Канада, Россия, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен