Сериал HBO «Дом Дракона» продлили на четвертый сезон. Планируется, что он выйдет в 2028 году, пишет Variety.
фото: Variety
Сериал «Дом дракона», основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», рассказывает историю династии Таргариенов за 200 лет до событий «Игры престолов». Третий сезона проекта должен выйти летом 2026 года.
Кроме того, грядущий сериал «Рыцарь Семи Королевств» также продлили на второй сезон, хотя первая часть только должна выйти в январе 2026 года. В основу шоу легла серия «Повестей о Дунке и Эгге» Джорджа Р. Р. Мартина.
