Главные новости аниме за неделю: планер Миядзаки отлетал свое, а мангаки советуют фанатам снимать штаны

«Истребитель демонов
» рассекает рекорды, «Доктор Стоун
» подбирается все ближе к финалу, а «MF Призрак
» вновь выезжает на трассу: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о третьем сезоне
дунхуа «Агент времени
» или новом ролике
«Ателье колдовских колпаков
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
.
Одной строкой
🔘 С дебютным уикендом в китайском прокате «Истребителю демонов»
покорился новый рекорд. «Бесконечный замок
», начавший финальную трилогию
, стал первым аниме планеты со сборами больше ¥100 миллиардов (всего у фильма ¥106,3). В КНР хит ufotable
собрал заработал 373 миллиона юаней (около $52,53 миллиона).
🔘 «Девушки и танки: Финал
», пятая часть франшизы, появятся в японском прокате в январе 2026 года.
🔘 Третий сезон «MF Призрака
» бравирует датой премьеры (4 января) и новым промороликом
.
🔘 Сериал «Элегия рядовых армии Кен-О
», спин-офф легендарного «Кулака Северной Звезды
», стартует 5 января.
🔘 Toho Animation
выложила тизер финальных серий «Доктора Стоуна: Научного будущего
»:
🔘 Релиз второго сезона реверс-гарема
«В любом случае я влюблюсь в тебя
» намечен на 8 января.
🔘 Детсадовский
хоррор «Кае не страшно
» явит себя 11 января (для затравки — паранормальное видео
).
🔘 «Хранитель камфорного дерева
» обзавелся первым полновесным трейлером
.
🔘 «Цветущая звезда Парижа
» хвастается новым тизером
.
🔘 Четвертый сезон «Добро пожаловать в класс превосходства
» вовсю готовится
к занятиям в апреле 2026-го.
🔘 Продолжение комедии «Детектив уже мертв
» ожидается в июле следующего года. Трейлер — тут
.
«В любом случае я влюблюсь в тебя» — милый сериал о девушке и красавцах
«Слезы синего моря» в новом трейлере
Фэнтези «О моем перерождении в слизь: Слезы синего моря
», второй
полнометражный фильм вселенной
, выйдет в японский прокат 27 февраля. За сюжет и драматургию отвечает Фусэ
— автор первоисточника и креативный куратор проекта. В свежем трейлере звучит трек Utopia
в исполнении TRUE
(сценическое имя певицы Михо Карасавы
). Певица отметила, что это шестая её работа для франшизы: «В этот раз я создала лирическую композицию, передающую атмосферу бескрайних синих вод
». За постановку отвечает Ясухито Кикути
(«Макросс Фронтир
», «Акварион
»), а за производство — студия 8bit
(«Бесконечные небеса
», «Синдуальность: Нуар
»).
Офисный сотрудник Сатору Миками становится жертвой уличного нападения, но после смерти перерождается
в фэнтезийном мире как слайм по имени Римуру Темпест
. Вместо борьбы за власть он ставит цель создать государство, где существа всех рас смогут жить в мире. После фестиваля в честь открытия границ страны монстров небесноволосого правителя и его товарищей приглашает в гости Эльмезия — императрица эльфийской державы Сарион. Они отправляются к ней на остров-курорт, рассчитывая на короткую передышку. Туда же прибывает Юра — жрица, возносящая молитвы дремлющему водяному дракону из подводного королевства Каиэн. Узнав, что кто-то стремится обернуть силу древнего ящера против обитателей суши, она обращается к Римуру за помощью.
Сериал «О моем перерождении в слизь»
«Жизнь с нуля в альтернативном мире» продолжится весной
Четвертый сезон аниме «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире
» стартует в апреле 2026-го, спустя почти год после анонса
. Режиссер Масахиро Синохара
(«Трапеция
», «Полет ведьмы
») продолжит работу над сериалом, а анимацией, как и прежде, занимается студия White Fox
(«Повелитель тьмы на подработке!
», «Убийца Акамэ!
»).
Субару Нацуки внезапно попадает в другой мир и получает необычную способность: после гибели он возвращается к определенной «точке сохранения» и может переписать ход событий. Вместе с полуэльфийкой Эмилией юноша оказывается втянут в масштабный конфликт, где сталкиваются интересы враждующих группировок, чудовищ и фанатиков культа Ведьмы, воплощающих смертельно опасные грехи. В продолжении Субару отправляется к Башне Плеяд, где столкнется с её хранительницей Шаулой и магическим образом Рейда Астреи — знаменитого мечника, жившего 400 лет назад. Новых персонажей озвучивают Ай Файруз
(Кикору Синомия
из «Кайдзю №8
») и Томокадзу Сугита
(Боевой петух
из «Борьбы в прямом эфире
»).
«Девушки в последнем путешествии» — уютный конец света той же студии
Трейлер и дата возвращения «Фрирен»
«Провожающая в последний путь Фрирен
» продолжит экзистенциальный променад уже 16 января. Новое видео радует не только знакомыми героями, но и эндингом The Story of Us
. Песню написала и исполнила популярная японская певица milet
, а аранжировку подготовил композитор Эван Колл
. За фэнтези-одиссею по-прежнему отвечает студия Madhouse
(«Когти зверя
», «Сакура — собирательница карт
»).
От старости умирает герой Химмель
, чей отряд когда-то одолел Короля демонов и принес долгожданный мир. Эльфийка Фрирен
, участвовавшая в том походе, тяжело переживает утрату: смерть друга заставляет долгожительницу задуматься о быстротечности человеческой жизни. Под влиянием чувств она решает отправиться к Ореолу — месту, где, согласно преданию, души обретают покой. В дороге её сопровождают юная волшебница Ферн
и начинающий воин Штарк
. Оба — ученики её ратных товарищей: священника Хайтера
и дворфа Айзена
. На пути троица то и дело отвлекается на мелкие задания, поиски артефактов и сражения с опасными магическими существами. Тихие беседы у костра, неловкие шутки, напряженные схватки — всё пережитое становится частью общего опыта и постепенно открывает Фрирен эмоции, которые она веками не могла ощутить.
В главных ролях без изменений:
Фрирен — Ацуми Танэдзаки
(Аня Форджер
из «Семьи шпиона
»).
Ферн — Кана Итиносэ
(Хикару Камисаки
из «Медалистки
»).
Штарк — Тиаки Кобаяси
(Ёсики Цудзинака
из «Лета, когда погас свет
»).
Почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика
«Смертельная игра ради еды на столе» начнется зимой
Премьера аниме «Смертельная игра ради еды на столе
» состоится 7 января. Экранизировать ранобэ Юси Укаи
с иллюстрациями Nekometal
взялась студия Deen
(«Ниндзя и якудза
», «Незнакомцы в другой жизни
»). Музыку и аранжировку к инструментальному опенингу ¬Ersterbend
написал LIN
из танцевально-вокального квинтета MADKID
. Первый эпизод под названием «Всё, что тебе нужно — …
» (All You Need Is ——) выйдет в расширенном 60-минутном формате. Смотрим трейлер.
Юки Соримати приходит в себя посреди таинственного особняка. Как и еще пять растерянных девушек, она одета в наряд горничной. Вскоре выясняется, что дом нашпигован ловушками, скрытым оружием и хитроумными механизмами, а выйти удастся лишь тем, кто выдержит смертельное испытание. Другие участницы бледнеют от страха, но не Юки. Для нее подобные игры — рутина: она зарабатывает как профессиональная выживальщица и новое задание воспринимает как очередной способ пополнить кошелек. Юки озвучивает Тиюки Миура
(Имир Фриц
из «Атаки титанов
»).
«Страна чудес смертников» — выживалити в необычной тюрьме
«Раз уж мы рисуем», покажем и тизер
По манге «Раз уж мы рисуем
» Кю Такахаты
и Юдзи Кабы
анонсировали долгожданную экранизацию. Авторы поблагодарили читателей за поддержку и, сохранив фирменный юмор, добавили: «Готовьтесь — можно уже и штаны снимать!
». Это отсылка к японскому интернет-мему «голое ожидание» (дзэнра тайки) — шуточному способу выразить максимальное предвкушение, когда эмоции настолько сильны, что остается только «ждать во всеоружии». Режиссером выступит Сюнсукэ Исикава
(«Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод с Наги
», «Намбака
»), а производством займется студия ROLL2
(«Любовь неделима между близнецами
»).
Мрачноватый старшеклассник Юкихиро Уэхара мечтает стать мангакой, но его дебютную романтическую историю в редакции бракуют, посчитав недостаточно живой и эмоциональной. Рукопись случайно оказывается у одноклассницы — эффектной гяру
Нины Миямото. Выясняется, что она тоже рисует и столкнулась с аналогичной проблемой: в её сюжетах не хватает искренности. Понимая, что им сложно передать чувства на бумаге, ребята решаются на тайный «фиктивный роман»: условные отношения, которые помогут разобраться в эмоциях и использовать полученный опыт в будущих работах. Главных героев озвучивают Аюму Мурасэ
(Муниэл из «Страны песков
») и Саюми Судзусиро
(Сяохэй
из «Обычного романа в Коулуне
»).
«Баракамон» — душевное аниме о каллиграфии
Бонус:
В Японии состоялся последний полет
реальной копии мёве
— летательного аппарата «Навсикаи из Долины ветров
». Медиахудожник Кадзухико Хатия
посвятил 22 года рабочей версии культовой машины, стремясь максимально точно воспроизвести дизайн Хаяо Миядзаки
. Первый полет состоялся в 2006 году, а итоговый прототип, реактивный M-02, разгоняется до 90 км/ч и поднимается примерно на 100 метров. Управление происходит за счет смещения веса пилота, который лежит сверху на корпусе. На авиашоу Sora Matsuri
в префектуре Тиба инженер поднял устройство в воздух и объявил о завершении проекта. Аппарат сохранят как выставочный экспонат с рабочим двигателем.
