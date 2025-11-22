Главные новости аниме за неделю: планер Миядзаки отлетал свое, а мангаки советуют фанатам снимать штаны

Кино-Театр.Ру
22 ноября
2025 год

Новости кино >>
22 ноября 2025
«Истребитель демонов» рассекает рекорды, «Доктор Стоун» подбирается все ближе к финалу, а «MF Призрак» вновь выезжает на трассу: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о третьем сезоне дунхуа «Агент времени» или новом ролике «Ателье колдовских колпаков»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Одной строкой


🔘 С дебютным уикендом в китайском прокате «Истребителю демонов» покорился новый рекорд. «Бесконечный замок», начавший финальную трилогию, стал первым аниме планеты со сборами больше ¥100 миллиардов (всего у фильма ¥106,3). В КНР хит ufotable собрал заработал 373 миллиона юаней (около $52,53 миллиона).

🔘 «Девушки и танки: Финал», пятая часть франшизы, появятся в японском прокате в январе 2026 года.

🔘 Третий сезон «MF Призрака» бравирует датой премьеры (4 января) и новым промороликом.

🔘 Сериал «Элегия рядовых армии Кен-О», спин-офф легендарного «Кулака Северной Звезды», стартует 5 января.

🔘 Toho Animation выложила тизер финальных серий «Доктора Стоуна: Научного будущего»:


🔘 Релиз второго сезона реверс-гарема «В любом случае я влюблюсь в тебя» намечен на 8 января.

🔘 Детсадовский хоррор «Кае не страшно» явит себя 11 января (для затравки — паранормальное видео).

🔘 «Хранитель камфорного дерева» обзавелся первым полновесным трейлером.

🔘 «Цветущая звезда Парижа» хвастается новым тизером.

🔘 Четвертый сезон «Добро пожаловать в класс превосходства» вовсю готовится к занятиям в апреле 2026-го.

🔘 Продолжение комедии «Детектив уже мертв» ожидается в июле следующего года. Трейлер — тут.

Читать «В любом случае я влюблюсь в тебя» — милый сериал о девушке и красавцах

«Слезы синего моря» в новом трейлере


Фэнтези «О моем перерождении в слизь: Слезы синего моря», второй полнометражный фильм вселенной, выйдет в японский прокат 27 февраля. За сюжет и драматургию отвечает Фусэ — автор первоисточника и креативный куратор проекта. В свежем трейлере звучит трек Utopia в исполнении TRUE (сценическое имя певицы Михо Карасавы). Певица отметила, что это шестая её работа для франшизы: «В этот раз я создала лирическую композицию, передающую атмосферу бескрайних синих вод». За постановку отвечает Ясухито КикутиМакросс Фронтир», «Акварион»), а за производство — студия 8bitБесконечные небеса», «Синдуальность: Нуар»).


Офисный сотрудник Сатору Миками становится жертвой уличного нападения, но после смерти перерождается в фэнтезийном мире как слайм по имени Римуру Темпест. Вместо борьбы за власть он ставит цель создать государство, где существа всех рас смогут жить в мире. После фестиваля в честь открытия границ страны монстров небесноволосого правителя и его товарищей приглашает в гости Эльмезия — императрица эльфийской державы Сарион. Они отправляются к ней на остров-курорт, рассчитывая на короткую передышку. Туда же прибывает Юра — жрица, возносящая молитвы дремлющему водяному дракону из подводного королевства Каиэн. Узнав, что кто-то стремится обернуть силу древнего ящера против обитателей суши, она обращается к Римуру за помощью.

Смотреть онлайн Сериал «О моем перерождении в слизь»

«Жизнь с нуля в альтернативном мире» продолжится весной


Четвертый сезон аниме «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире» стартует в апреле 2026-го, спустя почти год после анонса. Режиссер Масахиро СинохараТрапеция», «Полет ведьмы») продолжит работу над сериалом, а анимацией, как и прежде, занимается студия White FoxПовелитель тьмы на подработке!», «Убийца Акамэ!»).


Субару Нацуки внезапно попадает в другой мир и получает необычную способность: после гибели он возвращается к определенной «точке сохранения» и может переписать ход событий. Вместе с полуэльфийкой Эмилией юноша оказывается втянут в масштабный конфликт, где сталкиваются интересы враждующих группировок, чудовищ и фанатиков культа Ведьмы, воплощающих смертельно опасные грехи. В продолжении Субару отправляется к Башне Плеяд, где столкнется с её хранительницей Шаулой и магическим образом Рейда Астреи — знаменитого мечника, жившего 400 лет назад. Новых персонажей озвучивают Ай Файруз (Кикору Синомия из «Кайдзю №8») и Томокадзу Сугита (Боевой петух из «Борьбы в прямом эфире»).

Читать «Девушки в последнем путешествии» — уютный конец света той же студии

Трейлер и дата возвращения «Фрирен»


«Провожающая в последний путь Фрирен» продолжит экзистенциальный променад уже 16 января. Новое видео радует не только знакомыми героями, но и эндингом The Story of Us. Песню написала и исполнила популярная японская певица milet, а аранжировку подготовил композитор Эван Колл. За фэнтези-одиссею по-прежнему отвечает студия MadhouseКогти зверя», «Сакура — собирательница карт»).


От старости умирает герой Химмель, чей отряд когда-то одолел Короля демонов и принес долгожданный мир. Эльфийка Фрирен, участвовавшая в том походе, тяжело переживает утрату: смерть друга заставляет долгожительницу задуматься о быстротечности человеческой жизни. Под влиянием чувств она решает отправиться к Ореолу — месту, где, согласно преданию, души обретают покой. В дороге её сопровождают юная волшебница Ферн и начинающий воин Штарк. Оба — ученики её ратных товарищей: священника Хайтера и дворфа Айзена. На пути троица то и дело отвлекается на мелкие задания, поиски артефактов и сражения с опасными магическими существами. Тихие беседы у костра, неловкие шутки, напряженные схватки — всё пережитое становится частью общего опыта и постепенно открывает Фрирен эмоции, которые она веками не могла ощутить.

В главных ролях без изменений:

Фрирен — Ацуми Танэдзаки (Аня Форджер из «Семьи шпиона»).
Ферн — Кана Итиносэ (Хикару Камисаки из «Медалистки»).
Штарк — Тиаки Кобаяси (Ёсики Цудзинака из «Лета, когда погас свет»).

Читать Почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика

«Смертельная игра ради еды на столе» начнется зимой


Премьера аниме «Смертельная игра ради еды на столе» состоится 7 января. Экранизировать ранобэ Юси Укаи с иллюстрациями Nekometal взялась студия DeenНиндзя и якудза», «Незнакомцы в другой жизни»). Музыку и аранжировку к инструментальному опенингу ¬Ersterbend написал LIN из танцевально-вокального квинтета MADKID. Первый эпизод под названием «Всё, что тебе нужно — …» (All You Need Is ——) выйдет в расширенном 60-минутном формате. Смотрим трейлер.


Юки Соримати приходит в себя посреди таинственного особняка. Как и еще пять растерянных девушек, она одета в наряд горничной. Вскоре выясняется, что дом нашпигован ловушками, скрытым оружием и хитроумными механизмами, а выйти удастся лишь тем, кто выдержит смертельное испытание. Другие участницы бледнеют от страха, но не Юки. Для нее подобные игры — рутина: она зарабатывает как профессиональная выживальщица и новое задание воспринимает как очередной способ пополнить кошелек. Юки озвучивает Тиюки Миура (Имир Фриц из «Атаки титанов»).

Читать «Страна чудес смертников» — выживалити в необычной тюрьме

«Раз уж мы рисуем», покажем и тизер


По манге «Раз уж мы рисуем» Кю Такахаты и Юдзи Кабы анонсировали долгожданную экранизацию. Авторы поблагодарили читателей за поддержку и, сохранив фирменный юмор, добавили: «Готовьтесь — можно уже и штаны снимать!». Это отсылка к японскому интернет-мему «голое ожидание» (дзэнра тайки) — шуточному способу выразить максимальное предвкушение, когда эмоции настолько сильны, что остается только «ждать во всеоружии». Режиссером выступит Сюнсукэ ИсикаваСиняя тюрьма: Блю Лок — Эпизод с Наги», «Намбака»), а производством займется студия ROLL2Любовь неделима между близнецами»).


Мрачноватый старшеклассник Юкихиро Уэхара мечтает стать мангакой, но его дебютную романтическую историю в редакции бракуют, посчитав недостаточно живой и эмоциональной. Рукопись случайно оказывается у одноклассницы — эффектной гяру Нины Миямото. Выясняется, что она тоже рисует и столкнулась с аналогичной проблемой: в её сюжетах не хватает искренности. Понимая, что им сложно передать чувства на бумаге, ребята решаются на тайный «фиктивный роман»: условные отношения, которые помогут разобраться в эмоциях и использовать полученный опыт в будущих работах. Главных героев озвучивают Аюму Мурасэ (Муниэл из «Страны песков») и Саюми Судзусиро (Сяохэй из «Обычного романа в Коулуне»).

Читать «Баракамон» — душевное аниме о каллиграфии
Бонус: В Японии состоялся последний полет реальной копии мёве — летательного аппарата «Навсикаи из Долины ветров». Медиахудожник Кадзухико Хатия посвятил 22 года рабочей версии культовой машины, стремясь максимально точно воспроизвести дизайн Хаяо Миядзаки. Первый полет состоялся в 2006 году, а итоговый прототип, реактивный M-02, разгоняется до 90 км/ч и поднимается примерно на 100 метров. Управление происходит за счет смещения веса пилота, который лежит сверху на корпусе. На авиашоу Sora Matsuri в префектуре Тиба инженер поднял устройство в воздух и объявил о завершении проекта. Аппарат сохранят как выставочный экспонат с рабочим двигателем.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о создании мемного экшна «Боевой петух» или истории и хитах легендарной студии Madhouse.
