Мадсу Миккельсену исполнилось 60 лет

Мадс Диттманн Миккельсен родился 22 ноября 1965 года в городском округе Копенгагена Эстербро в семье медсестры Бенте Кристенсен и банковского служащего Хеннинга Миккельсена. Вместе со старшим братом Ларсом, также ставшим актером, вырос в округе Нерребро. В юности занимался гимнастикой и танцами, учился в балетной академии Гетеборга. В 1996-м окончил театральную школу Arhus Theatre School и до середины 90-х работал в датской киноиндустрии. В кино дебютировал в 1996-м, сыграв в короткометражках «Кафе Гектор» и «Цветы заключенного». В том же году получил первую крупную роль — Тонни в криминальной ленте Николаса Виндинга Рефна «Дилер». Однако публика обратила на него внимание лишь спустя четыре года после выхода фильма «Мерцающие огни» и полицейского сериала «Спецподразделение».
Известность выросла после того, как датские журналы объявили Мадса «самым сексуальным мужчиной Дании». В 2002-м его заметили и за пределами Дании после работы в мелодраме Сюзанны Бир «Открытые сердца». Через год он появился в испанской комедии «Торремолинос 73», а в 2004-м предстал в образе Тристана в «Короле Артуре» и вернулся в качестве Тонни в сиквеле «Дилера». Главная роль в драме «После свадьбы» принесла ему нескольких премий и номинаций различных кинофестивалей, а после выхода картины «Казино Рояль» зрители запомнили актера как злодея Ле Шиффра. Через три года в фильме «Коко Шанель и Игорь Стравинский» сыграл Стравинского, а в 2011-м его можно было увидеть в образе графа Рошфора в приключенческом боевике Пола Уильяма Скотта Андерсона «Мушкетеры». Роль воспитателя детского сада Лукаса в психологической драме Томаса Винтерберга «Охота» принесла Миккельсену приз за лучшую мужскую роль 65-го Каннского кинофестиваля. В 2013-м он впервые предстал в образе серийного убийцы-каннибала Ганнибала Лектера в сериале «Ганнибал». Сериал продержался три сезона, а Мадса отметили премией «Сатурн» в категории «Лучший телеактер».
