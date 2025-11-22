Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Мадсу Миккельсену исполнилось 60 лет

22 ноября
2025 год

22 ноября 2025
Сегодня, 22 ноября, исполнилось 60 лет популярному датскому актеру Мадсу Миккельсену.

Мадсу Миккельсену исполнилось 60 лет
фото: в образе Ганнибала

Мадс Диттманн Миккельсен родился 22 ноября 1965 года в городском округе Копенгагена Эстербро в семье медсестры Бенте Кристенсен и банковского служащего Хеннинга Миккельсена. Вместе со старшим братом Ларсом, также ставшим актером, вырос в округе Нерребро. В юности занимался гимнастикой и танцами, учился в балетной академии Гетеборга. В 1996-м окончил театральную школу Arhus Theatre School и до середины 90-х работал в датской киноиндустрии. В кино дебютировал в 1996-м, сыграв в короткометражках «Кафе Гектор» и «Цветы заключенного». В том же году получил первую крупную роль — Тонни в криминальной ленте Николаса Виндинга Рефна «Дилер». Однако публика обратила на него внимание лишь спустя четыре года после выхода фильма «Мерцающие огни» и полицейского сериала «Спецподразделение».

Известность выросла после того, как датские журналы объявили Мадса «самым сексуальным мужчиной Дании». В 2002-м его заметили и за пределами Дании после работы в мелодраме Сюзанны Бир «Открытые сердца». Через год он появился в испанской комедии «Торремолинос 73», а в 2004-м предстал в образе Тристана в «Короле Артуре» и вернулся в качестве Тонни в сиквеле «Дилера». Главная роль в драме «После свадьбы» принесла ему нескольких премий и номинаций различных кинофестивалей, а после выхода картины «Казино Рояль» зрители запомнили актера как злодея Ле Шиффра. Через три года в фильме «Коко Шанель и Игорь Стравинский» сыграл Стравинского, а в 2011-м его можно было увидеть в образе графа Рошфора в приключенческом боевике Пола Уильяма Скотта Андерсона «Мушкетеры». Роль воспитателя детского сада Лукаса в психологической драме Томаса Винтерберга «Охота» принесла Миккельсену приз за лучшую мужскую роль 65-го Каннского кинофестиваля. В 2013-м он впервые предстал в образе серийного убийцы-каннибала Ганнибала Лектера в сериале «Ганнибал». Сериал продержался три сезона, а Мадса отметили премией «Сатурн» в категории «Лучший телеактер».

Смотреть онлайн Фильмы с Мадсом Миккельсеном
В декабре 2016-го на церемонии вручения наград The Game Awards публике представили второй тизер игры Хидэо Кодзимы Death Stranding, в котором засветился антагонист в исполнении Миккельсена. В том же году вышли «Доктор Стрэндж» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории» с его участием. В фэнтези-серии «Фантастические твари и где они обитают» актер заменил отмененного Джонни Деппа в роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, за что впоследствии извинился перед коллегой и зрителями.

Всего на счету Мадса Миккельсена более 70 ролей в кино и на телевидении. Среди других запоминающихся работ с его участием — «Вальгалла: Сага о викинге», «Битва Титанов», «Королевский роман», «Ван Гог. На пороге вечности», «Затерянные во льдах», «Полярный», «Поступь хаоса», «Еще по одной», «Меч короля» и «Индиана Джонс и колесо судьбы». В этом году мастера можно было увидеть в фильмах «Поймать монстра» и «Последний викинг». Лауреат 50 престижных наград, включая четыре приза «Роберт», статуэтку The Game Awards, три премии Европейской киноакадемии, «Фантаспорту» и призы фестивалей в Мюнхене, Палм-Спрингс, Сан-Себастьяне и Цюрихе. В 2010-м награжден рыцарским орденом Даннеброг лично королевой Дании Маргрете II.
