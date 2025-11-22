Кино-Театр.Ру
«Мумия» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс вернется к зрителям

22 ноября
2025 год

22 ноября 2025
Брендан Фрейзер рассказал в интервью Associated Press о четвертой части популярной киносерии «Мумия».

Мумия (1999)

«Я двадцать лет ждал этого звонка. Иногда он был громким, иногда — еле слышным», — цитирует издание исполнителя роли археолога Рика О'Коннелла.

Актер признался, что третья часть серии вышла не такой, как задумывалось. А теперь наконец «пришло время дать фанатам то, что они хотят». Фрейзер также отметил, что в провальной «Мумии» 2017 года с Томом Крузом не было главного компонента франшизы – веселья.

По информации Variety, в предстоящем фильме к своей роли вернется не только Фрейзер, но и Рэйчел Вайс. За постановку возьмутся Тайлер Джиллетт и Мэтт Беттинелли-Олпин.
