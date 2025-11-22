«Мумия» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс вернется к зрителям

Брендан Фрейзер
рассказал в интервью Associated Press
о четвертой части популярной киносерии «Мумия
».
«Я двадцать лет ждал этого звонка. Иногда он был громким, иногда — еле слышным», —
цитирует издание исполнителя роли археолога Рика О'Коннелла.
Актер признался, что третья часть
серии вышла не такой, как задумывалось. А теперь наконец «пришло время дать фанатам то, что они хотят»
. Фрейзер также отметил, что в провальной «Мумии
» 2017 года с Томом Крузом
не было главного компонента франшизы – веселья.
Читать рецензию
«Мумия»: Закапывай ее обратно
По информации Variety
, в предстоящем фильме к своей роли вернется не только Фрейзер, но и Рэйчел Вайс
. За постановку возьмутся Тайлер Джиллетт
и Мэтт Беттинелли-Олпин
.
обсуждение >>