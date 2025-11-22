Фильмы Юрия Мокиенко, Алексея Федорченко и Валерии Гай Германики вошли в лонг-лист премии Дзиги Вертова

Обнародован лонг-лист претендентов на четвертую национальную премию имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино. В список вошло 19 отечественных картин, выпущенных в 2024-2025 годах в двух категориях «Лучший неигровой фильм года» и «Лучший дебют». Также шесть работ представлено в номинации за «Лучшую публикацию о неигровом кино», уточняет пресс-служба премии.
В формировании лонг-листа приняли участие 43 эксперта, которые представляют важнейшие институты российского неигрового кино: кинофестивали, проводящие конкурсы документального и научно-популярного кино, прокатные компании, учебные заведения, специализированные СМИ и общественные объединения кинематографистов. Торжественная церемония вручения премии состоится 12 декабря в московском Арт-центре Института современного искусства. Помимо награждения победителей, в рамках мероприятия будут подведены итоги года для российского неигрового кино.
Тройки номинантов премии определит Малое жюри, в которое вошли режиссеры и продюсеры неигрового кино Елена Ласкари, Мария Гаврилова и Дмитрий Кабаков, оператор Александра Иванова, кураторы программ и отборщики российских и международных кинофестивалей Григорий Либергал и Алена Солнцева. Председателем Малого жюри станет генеральный директор студии «Фишка-фильм» Ирина Васильева. Судьбу победителей будет решать Большое жюри, в состав которого входят все действительные члены Гильдии неигрового кино и телевидения России, за исключением лиц, участвовавших в производстве фильмов, которые будут включены в шорт-лист премии.
