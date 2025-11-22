Кино-Театр.Ру
Фильмы Юрия Мокиенко, Алексея Федорченко и Валерии Гай Германики вошли в лонг-лист премии Дзиги Вертова

22 ноября
2025 год

22 ноября 2025
Обнародован лонг-лист претендентов на четвертую национальную премию имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино. В список вошло 19 отечественных картин, выпущенных в 2024-2025 годах в двух категориях «Лучший неигровой фильм года» и «Лучший дебют». Также шесть работ представлено в номинации за «Лучшую публикацию о неигровом кино», уточняет пресс-служба премии.

В формировании лонг-листа приняли участие 43 эксперта, которые представляют важнейшие институты российского неигрового кино: кинофестивали, проводящие конкурсы документального и научно-популярного кино, прокатные компании, учебные заведения, специализированные СМИ и общественные объединения кинематографистов. Торжественная церемония вручения премии состоится 12 декабря в московском Арт-центре Института современного искусства. Помимо награждения победителей, в рамках мероприятия будут подведены итоги года для российского неигрового кино.

фото: пресс-служба премии

За звание лучшего фильма могут побороться ленты «В активном поиске страданий» Анны Бондарь, Олеси Епишиной, Натальи Саврас и Анастасии Ивановой, «Великанцы» Юрия Мокиенко, «Горящий Горький» Алексея Федорченко, «Зимник» Юрия Дорохина, «Котлован» Николая Бема, «Нам здесь тесно» Артема Игнатьева и Антона Петрова, «Однажды в Ленинграде» Михаила Архипова, «Пацаны ракету строили» Алексея Головкова, «Вера Вишева» Константина Атаманюка, «Емельяненко» Валерии Гай Германики, «Поля падения» Игоря Елукова и «Трезвое село» Юлии Серьгиной. В секции дебютов представлены «Инстинкт» Филиппа Устинова, «Старый дом» Любови Корлыхановой, «Дом моей матери» Дарьи Гушан, «Околица» Валерии Константиновой, «Приключения реального самурая в мире катастроф» Лидии Канашовой, «Хрупкое» Максима Аньшина и «Форпост» Артема Данилова. Среди публикаций заявлены «Ранний российский неигровой кинематограф» Виктора Белякова, «Жизнь врасплох. История создания фильма "Человек с киноаппаратом"» и «Киноки: школа Дзиги Вертова» Кирилла Горячка, «Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы» Ольги Давыдовой, «Вокруг света за 50 секунд — "Люмьеры. Путешествие продолжается" Тьерри Фремо» Алины Росляковой и «Побороться за пространство. Интервью с Сергеем Мирошниченко» Василия Степанова.

Тройки номинантов премии определит Малое жюри, в которое вошли режиссеры и продюсеры неигрового кино Елена Ласкари, Мария Гаврилова и Дмитрий Кабаков, оператор Александра Иванова, кураторы программ и отборщики российских и международных кинофестивалей Григорий Либергал и Алена Солнцева. Председателем Малого жюри станет генеральный директор студии «Фишка-фильм» Ирина Васильева. Судьбу победителей будет решать Большое жюри, в состав которого входят все действительные члены Гильдии неигрового кино и телевидения России, за исключением лиц, участвовавших в производстве фильмов, которые будут включены в шорт-лист премии.
№ 1
Матвей Брикун   22.11.2025 - 17:53
По итогу двух лет наскребли толковых 19 работ. Вполне возможная цель найти стоящее кино. Посмотрим после 12 декабря. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
