В Голливуде откроют новые «Звездные врата»

22 ноября
2025 год

Новости кино >>
22 ноября 2025
«Звездные врата» обретут новый фантастический сериал, уверяет Variety.

В Голливуде откроют новые «Звездные врата»
фото: centropolis.com

Шоураннером грядущего шоу Amazon Prime выступит Мартин Джеро, работавший ранее над другими частями вселенной, придуманной Роландом Эммерихом. За производство будет отвечать Amazon MGM Studios.

Оригинальная лента Эммериха с Джеймсом Спейдером и Куртом Расселлом появилась на свет в 1994-м. По сюжету долгие годы никому не удавалось расшифровать письмена на Звездных вратах, найденных в Египте в 20-е. Но молодой ученый Дэниэл Джексон раскрыл их секрет. Вместе с отрядом американских солдат под командованием полковника Джонатана О'Нила он подходит к Звездным Вратам и попадает в другую Вселенную. Впоследствии вселенная фильма разрослась благодаря книгам, комиксам, сериалам «Звездные врата: ЗВ-1», «Звездные врата: Бесконечность», «Звездные врата: Вселенная», фильмам «Звездные врата: Атлантида», «Звездные врата: Ковчег истины», «Звездные врата: Континуум», «Звездные врата: Начало» и играм Stargate: Resistance, «Звездные врата», «Звездные врата: Ролевая игра», Stargate и Stargate SG-1: Unleashed.
что почитать?

