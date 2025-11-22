В Голливуде откроют новые «Звездные врата»

что почитать?

Лайфстайл Крик души: Лиза Арзамасова, Ксения Алфёрова и Григорий Верник Премьера фильма «Умри, моя любовь»

Главная тема От тихого подростка до двойной номинации на «Оскар»: Метаморфозы Скарлетт Йоханссон Путь через самые смелые эксперименты артхауса, включая роль без тела и игру с реальными людьми

Интервью «Весь путь начинается с первого шага»: сценарист и креативный продюсер «Чуда» – о 12 шагах к пониманию сериала и проблем с алкоголем Сергей Левитан – об идее, кастинге и социальной значимости самой отрезвляющей комедии года

Спутник телезрителя «Джентльмены» предпочитают... 22 ноября, 17:10, viju TV1000 action

Спутник телезрителя «Гренландия»: Когда мы уже все погибнем? 20 ноября, 20:00, РЕН ТВ