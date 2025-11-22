В Голливуде откроют новые «Звездные врата»

«Звездные врата
» обретут новый фантастический сериал, уверяет Variety
.
Шоураннером грядущего шоу Amazon Prime выступит Мартин Джеро
, работавший ранее над другими частями вселенной, придуманной Роландом Эммерихом
. За производство будет отвечать Amazon MGM Studios.
Оригинальная лента Эммериха с Джеймсом Спейдером
и Куртом Расселлом
появилась на свет в 1994-м. По сюжету долгие годы никому не удавалось расшифровать письмена на Звездных вратах, найденных в Египте в 20-е. Но молодой ученый Дэниэл Джексон раскрыл их секрет. Вместе с отрядом американских солдат под командованием полковника Джонатана О'Нила он подходит к Звездным Вратам и попадает в другую Вселенную. Впоследствии вселенная фильма разрослась благодаря книгам, комиксам, сериалам «Звездные врата: ЗВ-1
», «Звездные врата: Бесконечность
», «Звездные врата: Вселенная
», фильмам «Звездные врата: Атлантида
», «Звездные врата: Ковчег истины
», «Звездные врата: Континуум
», «Звездные врата: Начало
» и играм Stargate: Resistance, «Звездные врата», «Звездные врата: Ролевая игра», Stargate и Stargate SG-1: Unleashed.
