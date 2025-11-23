«Скрежет металла» получит третий сезон

«Скрежет металла
» продлен на третий сезон, сообщает Deadline
.
Пост шоураннера и исполнительного продюсера после ухода Майкла Джонатана Смита займет Дэвид Рид («Пацаны
»). В продюсерской команде также числятся Ретт Риз
, Пол Верник
и Уилл Арнетт
.
Сериал, основанный на одноименной серии видеоигр PlayStation, стартовал на стриминговом сервисе Peacock в июле 2023 года, продолжение вышло через два года. По сюжету первого сезона болтливому курьеру-аутсайдеру Джону Доу (Энтони Маки
) предлагают шанс на лучшую жизнь, но только в том случае, если он сможет успешно доставить таинственную посылку через постапокалиптическую пустошь. Параллельно развивается сюжетная линия маньяка Сладкоежки (Арнетт). В шоу также сыграли Стефани Беатриз, Сэйлор Белл, Энтони Кэрриган
, Нив Кэмпбелл
, Томас Хейден Черч
, Джимми Симпсон
, Пэтти Гуггенхайм
и Девон Сава
.
