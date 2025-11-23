Кино-Театр.Ру
«Скрежет металла» получит третий сезон

23 ноября
2025 год

23 ноября 2025
«Скрежет металла» продлен на третий сезон, сообщает Deadline.

«Скрежет металла» получит третий сезон
фото: deadline.com

Пост шоураннера и исполнительного продюсера после ухода Майкла Джонатана Смита займет Дэвид Рид («Пацаны»). В продюсерской команде также числятся Ретт Риз, Пол Верник и Уилл Арнетт.

Сериал, основанный на одноименной серии видеоигр PlayStation, стартовал на стриминговом сервисе Peacock в июле 2023 года, продолжение вышло через два года. По сюжету первого сезона болтливому курьеру-аутсайдеру Джону Доу (Энтони Маки) предлагают шанс на лучшую жизнь, но только в том случае, если он сможет успешно доставить таинственную посылку через постапокалиптическую пустошь. Параллельно развивается сюжетная линия маньяка Сладкоежки (Арнетт). В шоу также сыграли Стефани Беатриз, Сэйлор Белл, Энтони Кэрриган, Нив Кэмпбелл, Томас Хейден Черч, Джимми Симпсон, Пэтти Гуггенхайм и Девон Сава.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен