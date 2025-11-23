«Скрежет металла» получит третий сезон

что почитать?

«Вы об этом узнаете из Википедии»: Максим Аверин о личной жизни

Максим Стоянов и говорящий попугай отправятся на охоту за сокровищами криминального авторитета

Путь через самые смелые эксперименты артхауса, включая роль без тела и игру с реальными людьми

От тихого подростка до двойной номинации на «Оскар»: Метаморфозы Скарлетт Йоханссон

Разговоры о важном: «Батя 2. Дед» — комедия о любви и традиционном воспитании ремнем

Главная тема

Как Адам Сэндлер стал самым крутым парнем Голливуда

Актер, который в шортах XXXL покорил Голливуд и показал, что быть собой — это новая роскошь