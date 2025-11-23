Объявлена дата релиза спортивной драмы «Золотой дубль» с Егором Бероевым

Спортивная драма Мгера Мкртчяна «Золотой дубль» с Егором Бероевым в главной роли получила дату релиза. Согласно пресс-службе дистрибьютора «Атмосфера кино», фильм совместного производства кинокомпании AP Cinema и онлайн-кинотеатра Start выйдет в прокат 29 января.
фото: пресс-служба дистрибьютора «Атмосфера кино»
Картина посвящена одному из этапов блестящей тренерской карьеры Никиты Симоняна. Именно под его руководством футбольный клуб «Арарат» смог добиться высшего результата в истории советского футбола — сделать «золотой дубль», став в один год чемпионом СССР и обладателем кубка СССР. «Изучив биографию Никиты Павловича Симоняна, посмотрев его интервью и познакомившись с ним лично, я понял: невозможно не стать защитником его образа. В кино я всегда стараюсь передавать персонажей без художественных преувеличений — живыми, человечными. В Никите Павловиче я увидел не только выдающегося футболиста, но и человека обаятельного, с большим сердцем и тонким юмором. Это человек с позицией, которую он не боялся доносить людям, вне зависимости от чинов и рангов. Симонян ставил свое дело во главу угла, поэтому личные вопросы отошли на второй план. Во многом вокруг этого и строился образ по-настоящему сильного спортивного героя», — рассказал Егор Бероев.
В фильме было задействовано порядка 170 локаций, в съемках приняли участие
207 актеров и более 500 актеров массовых сцен. Партнерами Бероева на площадке стали Софья Донианц, Сергей Газаров, Ксения Алферова, Сергей Шакуров и Анатолий Котенев. В съемках участвовал также Кубок СССР, который впервые в истории музея «Спартака» отсутствовал на своем стенде. По словам режиссера Мгера Мкртчяна, «это фильм о победе. О том, через что нужно пройти, чтобы победить. И о том, с чем не нужно мириться, чтобы при этом остаться человеком. Никита Павлович — легенда. Он — это некое сочетание между книгой, которую можно только прочитать, и человеком, с кем можно запросто пообщаться о жизни».
ЧитатьШаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года «Фильм "Золотой дубль" для меня — это история о фундаментальных принципах, которые остаются актуальными вне времени. Об эпохе, когда слово имело вес, потому что неизменно подтверждалось поступками, а ответственность и честь были не абстрактными категориями, а нормой поведения. Но в первую очередь этот проект — о человеке. О выдающемся спортсменe и личности — Никите Павловиче Симоняне. Для меня это огромная честь и большая творческая радость — иметь возможность прикоснуться к его истории и попытаться передать ее зрителю. И особенно символично, что наш фильм выходит в год столетнего юбилея Никиты Павловича — как дань уважения его великому пути», — говорит генеральный продюсер Валерий Саарян.
Никита Симонян в качестве игрока становился четырехкратным чемпионом СССР в составе московского «Спартака» и двукратным обладателем Кубка СССР. Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР — 1949 (26 голов), 1950 (34 гола), 1953 (14 голов), лучший бомбардир в истории «Спартака» (160 голов). В составе сборной СССР стал Олимпийским чемпионом 1956 года. В качестве тренера дважды становился чемпионом СССР с московским «Спартаком» и трижды обладателем Кубка СССР. Помимо этого, с ереванским «Араратом» в 1973-м выиграл чемпионат и Кубок СССР. Несмотря на почтенный возраст (99 лет), Никита Павлович продолжает работать на благо российского футбола: занимает должности первого вице-президента Российского футбольного союза и председателя комитета сборных команд РФ.
