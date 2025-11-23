Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
ТВЦ покажет мелодрамы с Марией Астаховой, Александром Половцевым и Анастасией Мельниковой

23 ноября
2025 год

23 ноября 2025
ТВЦ рассказал о ближайших премьерах. Первой из них — 28 ноября — станет двухсерийная мелодрама «Его бывшая, его настоящая» с Анастасией Тимушковой, Александром Солдаткиным, Марией Астаховой, Георгием Шимоненко, Викторией Адельфиной и Андреем Вальцем, уточняет пресс-служба телеканала.

По сюжету, у аспирантки Сони (Тимушкова) ломается машина – старая «Победа». Это беда: от работы до дома автобус ходит кое-как. Автомеханик Костя (Солдаткин) — золотые руки — соглашается починить развалюху, но взамен просит Соню о странном одолжении: съездить с ним к его бывшей и изобразить его новую девушку. Выглядеть при этом она должна как похитительница сердец. Соня вынуждена расплести косу и сменить юбку макси на соблазнительный наряд. Заканчивается эта авантюра неожиданно для всех.

«Это очень добрая, нетривиальная история, невероятно смешная, с закрученным сюжетом, а еще с хорошими актерами и замечательной собакой породы хаски. Когда я только ехала на пробы в этот проект, то была уверена, что меня не утвердят: понимала, что Кристина — моя полная противоположность, она совершенно другая. Помню, как я удивилась, когда меня все-таки утвердили на эту роль. Сначала, конечно, обрадовалась, но потом подумала: как же я буду ее играть и вживаться в образ? Я даже не понимала, как мне ходить на каблуках – а ведь Кристина всегда на них. Но замечу, что эта роль помогла мне самой раскрыть в себе черты, о которых я не подозревала. Например, что я могу быть привлекательной для противоположного пола. Ведь роль Кристины на этом и строится: у нее много ухажеров. А это совсем не про меня. Скажу больше: общение с молодыми людьми мне дается нелегко. Я даже глаза часто прячу во время диалога. А тут я поняла, что могу в обычной жизни флиртовать и непринужденно завести общение. Могу и платья носить, и на каблуках ходить, и даже уверенно себя чувствовать в макияже. А то бывает после съемок иду по улице, на меня люди смотрят — а мне неловко, хочется поскорее все с себя смыть. Так что роль Кристины стала для меня выходом из "зоны комфорта"», — рассказала Мария Астахова, сыгравшая бывшую девушку Кости, эффектную Кристину.

6 декабря «ТВ Центр» покажет четырехсерийную мелодраму «Семейный подряд» с Екатериной Смирновой, Александром Половцевым, Анастасией Мельниковой, Владимиром Данаем, Александрой Куликовой и Кирой Кауфман. Зрителей ожидает история 30-летней Саше Кузнецовой (Смирнова), задавленной неприятностями и совершенно не заботящейся о своей внешности больничной медсестре маленького городка Борисова. В один прекрасный день оказывается, что богатому дачнику нужна в услужение семейная пара. Саша согласна на работу, вот только муж от нее сбежал, а условия жесткие: или вы семья, или ищем других. Остается где-то раздобыть непьющего, рукастого, заинтересованного в работе мужчину, да еще чтобы не приставал к женщине, которая три месяца спит с ним в одной кровати.

Роль импозантного и интеллигентного работодателя исполнил Александр Половцев. Его герой – 60-летний Лев Юрьевич Дружников, привлекательный мужчина 60 лет в хорошей физической форме. Ученый-химик и бывший бизнесмен средней руки. Три года назад его супруга и сын Никита вместе погибли в автокатастрофе. Отойдя от рабочих дел после трагедии, Дружников решил закончить свою заброшенную докторскую диссертацию. «Меня привлек этот проект тем, что мой герой очень не простой, — признался актер. — С одной стороны он "сухарь", строгий, педантичный – зрители увидят, как он все время что-то поправляет в доме, контролирует, чтобы все находилось на своих местах, и требует того же от своего ближайшего окружения. Но при этом он очень любит внука. Дружников будет раскрываться зрителям постепенно. В самом начале его увидят одним, а в конце – он уже совершенно другой, "оттаявший". И мне нужно было сыграть такие перемены. Тем более, что мы понимаем, что все это уже было в герое, просто спрятано где-то глубоко. Им был создан некий образ, "броня", под которой было удобно жить».

Анастасия Мельникова исполнила соседку героя Половцева. Ее зовут Валентина, она бывшая хозяйка ларька на рынке. У актрисы «в этом проекте не очень большая роль. Но уверена, зрители удивятся, когда увидят меня в образе Валентины. Дело в том, что довольно часто я играю в исторических фильмах и спектаклях, и зрителям меня привычнее видеть в соответствующих нарядах. А тут режиссер Ольга Кандидатова предложила мне примерить совершенно другой образ: обычный спортивный костюм, простая футболка с люрексом. И я с удовольствием согласилась поэкспериментировать. Моя Валентина — острохарактерная роль. Дама довольно противная, вредная. Но я постаралась наделить ее юмористическими красками, и мне кажется, это получилось. С Сашей Половцевым в "Семейном подряде" вместе в одном кадре мы, к сожалению, не были. Все, что увидят зрители, — это магия кино! Хотя довольно часто мы встречаемся на съемочной площадке. И для меня это невероятная радость — ведь каждый раз я вижу уже родного для себя человека. Для нас с ним совместная работа — это половина жизни, прожитой вместе».
