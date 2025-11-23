Кино-Театр.Ру
Стали известны имена победителей конкурса сценарных заявок для инклюзивного кинопроекта «Общий план»

23 ноября
2025 год

23 ноября 2025
Стали известны имена 12 победителей конкурса сценарных заявок, который провели Яндекс и Кинопоиск совместно с Московской школой кино. Лауреаты примут участие в лаборатории, посвященной инклюзии в киноиндустрии. Конкурс проходил с 7 по 28 октября, за этот период поступило более 270 заявок. В число победителей вошли сценаристы с особенностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Кинопоиска.

Победителями стали Филипп Юрьев, Полина Синева, Елена Ханова и соавтор Наталья Мазунина, Рушан Бикмурзин и соавтор Анна Бартенева, Александр Дроздов-Тихомиров, Павел Панфилов, Сергей Войткевич, Мария Пешкова, Николай Кобзев, Дмитрий Шкрадюк и соавтор Елена Сидоркина, Александра Артеменко и Владислав Грайн. «Мы получили много действительно хороших, профессиональных сценарных заявок и синопсисов, выбирать из которых лучшие истории оказалось непросто. Тема инклюзии в кино приносит большое вдохновение, мы рады, что многие начинающие и уже состоявшиеся сценаристы и режиссеры откликнулись и захотели участвовать в нашем проекте», — говорит ведущий продюсер Плюс Студии и куратор «Общего плана» Дарья Капля.

Стали известны имена победителей конкурса сценарных заявок для инклюзивного кинопроекта «Общий план»
фото: пресс-служба Кинопоиска

«Общий план» был задуман ради привлечения внимания к инклюзии в кино и помощи талантливым актерам с особенностями здоровья заявить о себе. По итогам лаборатории жюри из мастеров Московской школы кино и кураторов проекта отберет четыре лучших сценария. Эти истории лягут в основу короткометражек для нового киноальманаха с участием актеров с особенностями ментального или физического здоровья. Съемки начнутся весной 2026 года и пройдут при поддержке Плюс Студии, продюсерского центра Яндекса и команды умных устройств и Алисы AI — нейросети Яндекса. «Примечательно, что в число авторов, попавших в лабораторию, оказались несколько талантливых и профессионально реализованных сценаристов с инвалидностью. Для меня это знак того, что в нашей киноиндустрии ценится талант и профессионализм, вне зависимости от физических особенностей», — говорит режиссер, продюсер, выпускница и преподаватель Московской школы кино, автор проекта «Инклюзия в кино» Юлия Сапонова.

Проект стартовал летом 2024-го с интенсивного актерского курса, адаптированного для людей с особенностями здоровья. Выпускники курса сыграли роли первого и второго плана в шести короткометражках, снятых по итогам кинопроекта. В кадре актеров поддержали Ольга Ломоносова, Петр Федоров, Денис Прытков и другие опытные артисты. Премьера киноальманаха состоялась 20 декабря 2024-го в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». В 2025-м фильм «Привет, это я» победил в номинации «Лучший фильм» Городецкого кинофестиваля, стал лауреатом фестиваля Konik 2025 в номинации «Лучший сценарий» и получил призы фестивалей Shnit и «Лампа». Слабослышащая актриса Ольга Тимофеева, исполнившая в фильме роль дочери главной героини, получила награду за лучшую роль второго плана на фестивале Konik.
