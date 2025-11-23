Голодные игры, приключения Шурика и много пап: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Жар»
Все серии сериала-высказывания о разрушительной силе собственного эго выйдут уже 27 ноября. К раскрытию даты премьеры команда «Иви» показала трейлер проекта. По сюжету зазнавшийся шеф-повар Марк (Даниил Воробьёв
) оказывается без работы и в долгах у сербской мафии. Отвергнутый всеми престижными ресторанами столицы, он берет в напарники начинающего повара Аарона (Марк Эйдельштейн
), которого знает лишь один день.
«Жар»
Андрей Стемпковский: «Не всегда нужно думать о комфорте зрителя, иногда ему надо и по голове дать»
«Абдукция»
Паранормальные явления, секретные материалы и другие очень странные дела в новом анимационном сериале от дальневосточной студии «Зелёные камнеежки», созданного при поддержке студии «Феникс». Первые два эпизода появятся в Okko уже 27 ноября. Первый сезон увлекательных приключений Серёжи и Данила рассчитан на 12 эпизодов, а сам проект планируется продлить на 2-3 сезона.
«Абдукция»
Мультсериал «Дух моей общаги»
«Уволить Жору»
Кинокомпания «Централ Партнершип» представила трейлер комедии Марюса Вайсберга
(«Конец Славы
»). Молодому и шустрому Максу (Данила Козловский
) нужно избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия (Михаил Галустян
). На первый взгляд, работы на пару дней, но, оказывается, что это уникальный случай. Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра (Наталья Бардо
).
«Уволить Жору»
«Бар «Один звонок»
«Папа может!»
Искромётная семейная комедия с Александром Реввой
в главной роли получила трейлер. Главный герой — беспечный отец большого семейства — впервые остаётся один на один с домашними делами и неуправляемыми детьми. 10 дней наедине с хозяйством и детьми перевернут его мир с ног на голову. Режиссёром картины стал Дмитрий Суворов
(«Одна
»). Роли также сыграли Глафира Тарханова
, Елена Валюшкина
и другие.
«Папа может»
«Одна»: Упала, очнулась – тигр
«Мечты сбываются»
25 декабря выйдет в широкий прокат новогодняя романтическая комедия режиссёра из Карелии Александра Хаакана. Настя (Людмила Волкова
) и Паша (Андрей Папанин
) встречаются уже пять лет. В канун Нового года Настя ждёт предложения руки и сердца, но Паша не спешит в ЗАГС, ссылаясь на отсутствие денег на «свадьбу мечты». Ситуация меняется, когда пара неожиданно выигрывает миллиард рублей в лотерею.
«Мечты сбываются»
Спецкоры с Андреем Папаниным
«Невероятные приключения Шурика»
ТНТ представил трейлер новогоднего музыкального фильма. В ролике Шурик, которого играет Тимур Батрутдинов
, сидит на скамейке, как Форрест Гамп, и рассказывает случайным прохожим удивительную историю своей жизни. Среди слушателей оказываются Ольга Бузова
, Сарик Андреасян
, Александр Шепс и другие звёзды. В центре его рассказа — искренняя любовь к Нине (Марина Кравец
), на которой внезапно собирается жениться товарищ Саахов в исполнении Гарика Мартиросяна
.
«Невероятные приключения Шурика»
Рука самоиронии меняет все: самые яркие герои новогодних комедий ТНТ
НОВЫЕ СЕЗОНЫ
«Полярный-5»
В сети появился трейлер нового сезона комедийного сериала
. В канун Нового года жизнь Вити Мясника (Михаил Пореченков
) снова переворачивается с ног на голову: он открывает горнолыжный курорт «Царь-Горы», узнаёт, что у него есть взрослый сын Максим (Олег Гаас
), а из тюрьмы выходит бандит по кличке Барабуля (Кирилл Полухин
), с которым Витю связывает криминальное прошлое. Свежие серии покажут на ТНТ уже 1 декабря.
«Полярный-5». ТВ-ролик №2
Это север, тут все друг другу помогают: как Полярный из сериала превратился в город-сад с родными людьми
«Золотое дно-2»
Первые серии второго сезона драмы о губительной силе денег
выйдут на Иви и START 4 декабря. Сага о войне за многомиллиардный бизнес продолжается: помимо беспощадной внутрисемейной борьбы за руководство компанией «Галактика», Градовы теперь вынуждены противостоять новым внешним врагам и обходить санкции. Главные роли сыграли Алексей Гуськов
, Юлия Снигирь
, Павел Попов
и другие.
«Золотое дно-2»
«Золотое дно»: Счастье не построишь
«Вампиры средней полосы-3»
Сегодня на фестивале Фандом Фест состоялась презентация культовой франшизы START
. По сюжету кульминацией третьего сезона должна стать битва смоленских и уральских вампиров. В преддверии грандиозного сражения зрители фестиваля первыми увидели трейлер сезона, а также узнали информацию о графике выхода новых серий. Финальные пять серий подписчики стриминга увидят в феврале 2026 года.
«Вампиры средней полосы-3». Трейлер №2
«Вампиры средней полосы-3»: В поисках не крови, а души
«Папа в отлёте», 2 сезон
Во втором сезоне комедийного сериала
Джемма (Эйми Лу Вуд
) пытается свыкнуться с ролью молодой матери, а Малькольм (Дэвид Моррисси
) всячески стремится стать идеальным дедушкой и компенсировать годы безразличного отцовства. Помогать главной героине берутся также её лучшая подруга, сестра и начальница. Неожиданный гость в доме Малькольма ставит привычную жизнь с ног на голову.
«Папа в отлёте». 2 сезон
«Папа в отлёте»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Вечность»
18 декабря кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах фантастическую мелодраму. Главную роль исполнила звезда киновселенной Marvel Элизабет Олсен
. Актриса также выступила исполнительным продюсером. Компанию в новом фильме ей составили Майлз Теллер
(франшиза «Дивергент
») и Каллум Тёрнер
(франшиза «Фантастические твари
»).
«Вечность»
«Дивергент»
«Чёрный мотылёк. Сила музыки»
Телеканал «СОЛНЦЕ» и онлайн-кинотеатр START представят мировую премьеру анимационного сериала уже 28 ноября. Это вдохновляющая история о первом неидеальном супергерое, чья сила — в музыке: в проекте прозвучат 10 оригинальных песен, созданных специально для сериала. Главная героиня — 14-летняя Алиса, которая переезжает в загадочную Каскадию и узнаёт, что она — недостающая часть команды супергероев.
«Чёрный мотылёк. Сила музыки»
«Академия сверхъестественного»
«Убойная суббота»
Экшн-комедия Люка Гринфилда
(«Жених напрокат
») обзавелась локализованным трейлером. По сюжету незадачливый отец Брайан (Кевин Джеймс
) пытается наладить отношения с приемным сыном. Как удачно, что новый знакомый Джефф (Алан Ричсон
), тоже папаша-домохозяин, приглашает их на детскую вечеринку. Кто же знал, что Джефф — ходячая катастрофа, а праздник обернется опасным приключением.
«Убойная суббота»
«Жених напрокат»
«Флибубу»
Приготовьтесь отправиться в невероятное приключение вместе с очаровательным героем из другого измерения. Мультфильм о магии детства, о мире, где сбываются самые заветные мечты, выходит в прокат 22 января. Это невероятная, захватывающая история от лица ребёнка о силе воображения и сострадания, отношениях в семье и о важности принимать себя и других такими, какие они есть.
«Флибубу»
Мультфильм «Красная черепаха»
«Голодные игры: Рассвет жатвы»
Arna Media и «Атмосфера кино» представляют локализованный тизерный трейлер нового фильма франшизы «Голодные игры
». Режиссёром проекта выступил Фрэнсис Лоуренс
, снимавший все части серии, кроме первой. Картина создана по мотивам нового романа Сьюзен Коллинз
«Рассвет жатвы», вышедшего в марте 2025 года. В актерский состав вошли Гленн Клоуз
, Кирэн Калкин
, Эль Фаннинг
, Рэйф Файнс
и другие.
«Голодные игры: Рассвет жатвы». Тизер-трейлер
«Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»
