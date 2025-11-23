Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Голодные игры, приключения Шурика и много пап: главные трейлеры за неделю

23 ноября
2025 год

Новости кино >>
23 ноября 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Жар»
Все серии сериала-высказывания о разрушительной силе собственного эго выйдут уже 27 ноября. К раскрытию даты премьеры команда «Иви» показала трейлер проекта. По сюжету зазнавшийся шеф-повар Марк (Даниил Воробьёв) оказывается без работы и в долгах у сербской мафии. Отвергнутый всеми престижными ресторанами столицы, он берет в напарники начинающего повара Аарона (Марк Эйдельштейн), которого знает лишь один день.

«Жар»

Читать Андрей Стемпковский: «Не всегда нужно думать о комфорте зрителя, иногда ему надо и по голове дать»

«Абдукция»
Паранормальные явления, секретные материалы и другие очень странные дела в новом анимационном сериале от дальневосточной студии «Зелёные камнеежки», созданного при поддержке студии «Феникс». Первые два эпизода появятся в Okko уже 27 ноября. Первый сезон увлекательных приключений Серёжи и Данила рассчитан на 12 эпизодов, а сам проект планируется продлить на 2-3 сезона.

«Абдукция»

Смотреть онлайн Мультсериал «Дух моей общаги»

«Уволить Жору»
Кинокомпания «Централ Партнершип» представила трейлер комедии Марюса ВайсбергаКонец Славы»). Молодому и шустрому Максу (Данила Козловский) нужно избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия (Михаил Галустян). На первый взгляд, работы на пару дней, но, оказывается, что это уникальный случай. Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра (Наталья Бардо).

«Уволить Жору»

Смотреть онлайн «Бар «Один звонок»

«Папа может!»
Искромётная семейная комедия с Александром Реввой в главной роли получила трейлер. Главный герой — беспечный отец большого семейства — впервые остаётся один на один с домашними делами и неуправляемыми детьми. 10 дней наедине с хозяйством и детьми перевернут его мир с ног на голову. Режиссёром картины стал Дмитрий СуворовОдна»). Роли также сыграли Глафира Тарханова, Елена Валюшкина и другие.

«Папа может»

Читать «Одна»: Упала, очнулась – тигр

«Мечты сбываются»
25 декабря выйдет в широкий прокат новогодняя романтическая комедия режиссёра из Карелии Александра Хаакана. Настя (Людмила Волкова) и Паша (Андрей Папанин) встречаются уже пять лет. В канун Нового года Настя ждёт предложения руки и сердца, но Паша не спешит в ЗАГС, ссылаясь на отсутствие денег на «свадьбу мечты». Ситуация меняется, когда пара неожиданно выигрывает миллиард рублей в лотерею.

«Мечты сбываются»

Смотреть онлайн Спецкоры с Андреем Папаниным

«Невероятные приключения Шурика»
ТНТ представил трейлер новогоднего музыкального фильма. В ролике Шурик, которого играет Тимур Батрутдинов, сидит на скамейке, как Форрест Гамп, и рассказывает случайным прохожим удивительную историю своей жизни. Среди слушателей оказываются Ольга Бузова, Сарик Андреасян, Александр Шепс и другие звёзды. В центре его рассказа — искренняя любовь к Нине (Марина Кравец), на которой внезапно собирается жениться товарищ Саахов в исполнении Гарика Мартиросяна.

«Невероятные приключения Шурика»

Читать Рука самоиронии меняет все: самые яркие герои новогодних комедий ТНТ

НОВЫЕ СЕЗОНЫ

«Полярный-5»
В сети появился трейлер нового сезона комедийного сериала. В канун Нового года жизнь Вити Мясника (Михаил Пореченков) снова переворачивается с ног на голову: он открывает горнолыжный курорт «Царь-Горы», узнаёт, что у него есть взрослый сын Максим (Олег Гаас), а из тюрьмы выходит бандит по кличке Барабуля (Кирилл Полухин), с которым Витю связывает криминальное прошлое. Свежие серии покажут на ТНТ уже 1 декабря.

«Полярный-5». ТВ-ролик №2

Читать Это север, тут все друг другу помогают: как Полярный из сериала превратился в город-сад с родными людьми

«Золотое дно-2»
Первые серии второго сезона драмы о губительной силе денег выйдут на Иви и START 4 декабря. Сага о войне за многомиллиардный бизнес продолжается: помимо беспощадной внутрисемейной борьбы за руководство компанией «Галактика», Градовы теперь вынуждены противостоять новым внешним врагам и обходить санкции. Главные роли сыграли Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов и другие.

«Золотое дно-2»

Читать «Золотое дно»: Счастье не построишь

«Вампиры средней полосы-3»
Сегодня на фестивале Фандом Фест состоялась презентация культовой франшизы START. По сюжету кульминацией третьего сезона должна стать битва смоленских и уральских вампиров. В преддверии грандиозного сражения зрители фестиваля первыми увидели трейлер сезона, а также узнали информацию о графике выхода новых серий. Финальные пять серий подписчики стриминга увидят в феврале 2026 года.

«Вампиры средней полосы-3». Трейлер №2

Читать «Вампиры средней полосы-3»: В поисках не крови, а души

«Папа в отлёте», 2 сезон
Во втором сезоне комедийного сериала Джемма (Эйми Лу Вуд) пытается свыкнуться с ролью молодой матери, а Малькольм (Дэвид Моррисси) всячески стремится стать идеальным дедушкой и компенсировать годы безразличного отцовства. Помогать главной героине берутся также её лучшая подруга, сестра и начальница. Неожиданный гость в доме Малькольма ставит привычную жизнь с ног на голову.

«Папа в отлёте». 2 сезон

Смотреть онлайн «Папа в отлёте»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Вечность»
18 декабря кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах фантастическую мелодраму. Главную роль исполнила звезда киновселенной Marvel Элизабет Олсен. Актриса также выступила исполнительным продюсером. Компанию в новом фильме ей составили Майлз Теллер (франшиза «Дивергент») и Каллум Тёрнер (франшиза «Фантастические твари»).

«Вечность»

Смотреть онлайн «Дивергент»

«Чёрный мотылёк. Сила музыки»
Телеканал «СОЛНЦЕ» и онлайн-кинотеатр START представят мировую премьеру анимационного сериала уже 28 ноября. Это вдохновляющая история о первом неидеальном супергерое, чья сила — в музыке: в проекте прозвучат 10 оригинальных песен, созданных специально для сериала. Главная героиня — 14-летняя Алиса, которая переезжает в загадочную Каскадию и узнаёт, что она — недостающая часть команды супергероев.

«Чёрный мотылёк. Сила музыки»

Смотреть онлайн «Академия сверхъестественного»

«Убойная суббота»
Экшн-комедия Люка ГринфилдаЖених напрокат») обзавелась локализованным трейлером. По сюжету незадачливый отец Брайан (Кевин Джеймс) пытается наладить отношения с приемным сыном. Как удачно, что новый знакомый Джефф (Алан Ричсон), тоже папаша-домохозяин, приглашает их на детскую вечеринку. Кто же знал, что Джефф — ходячая катастрофа, а праздник обернется опасным приключением.

«Убойная суббота»

Смотреть онлайн «Жених напрокат»

«Флибубу»
Приготовьтесь отправиться в невероятное приключение вместе с очаровательным героем из другого измерения. Мультфильм о магии детства, о мире, где сбываются самые заветные мечты, выходит в прокат 22 января. Это невероятная, захватывающая история от лица ребёнка о силе воображения и сострадания, отношениях в семье и о важности принимать себя и других такими, какие они есть.

«Флибубу»

Смотреть онлайн Мультфильм «Красная черепаха»

«Голодные игры: Рассвет жатвы»
Arna Media и «Атмосфера кино» представляют локализованный тизерный трейлер нового фильма франшизы «Голодные игры». Режиссёром проекта выступил Фрэнсис Лоуренс, снимавший все части серии, кроме первой. Картина создана по мотивам нового романа Сьюзен Коллинз «Рассвет жатвы», вышедшего в марте 2025 года. В актерский состав вошли Гленн Клоуз, Кирэн Калкин, Эль Фаннинг, Рэйф Файнс и другие.

«Голодные игры: Рассвет жатвы». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Сам в шоке!»: Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова и Филипп Киркоров в трейлере фильма «Невероятные приключения Шурика»
Второй сезон драмы «Золотое дно» с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь стартует 4 декабря
«Мой сын нашел лучшего друга, и я — тоже»: Алан Ричсон и Кевин Джеймс в трейлере «Убойной субботы»
«Он сам все подпишет»: Данила Козловский пытается избавиться от Михаила Галустяна в трейлере «Уволить Жору»
Мультсериал «Абдукция» расскажет о самых популярных теориях заговора
Даниил Воробьев и Марк Эйдельштейн откроют ресторан 27 ноября
Мировая премьера анимационного сериала «Черный мотылек. Сила музыки» состоится 28 ноября
«Вампиры средней полосы» вернутся к зрителям 1 ноября
персоны
Сарик АндреасянНаташа БардоТимур БатрутдиновОльга БузоваМарюс ВайсбергЕлена ВалюшкинаЛюдмила Волкова (III)Даниил ВоробьёвЭйми Лу ВудОлег ГаасМихаил ГалустянЛюк ГринфилдАлексей ГуськовКевин ДжеймсКирэн КалкинГленн КлоузДанила КозловскийСьюзен КоллинзМарина КравецФрэнсис ЛоуренсГарик МартиросянДэвид МорриссиЭлизабет ОлсенАндрей ПапанинКирилл ПолухинПавел ПоповМихаил ПореченковАлександр РевваАлан РичсонЮлия СнигирьДмитрий СуворовГлафира ТархановаМайлз ТеллерКаллум ТёрнерРэйф ФайнсЭль ФаннингМарк Эйдельштейн
фильмы
АбдукцияВампиры средней полосы-3ВечностьГолодные игры: Рассвет жатвыЖарЗолотое дно-2Мечты сбываютсяНевероятные приключения ШурикаПапа в отлётеПапа можетПолярный-5Убойная субботаУволить ЖоруФлибубуЧёрный мотылёк. Сила музыки

фотографии >>
Голодные игры, приключения Шурика и много пап: главные трейлеры за неделю фотографии
Голодные игры, приключения Шурика и много пап: главные трейлеры за неделю фотографии
Голодные игры, приключения Шурика и много пап: главные трейлеры за неделю фотографии
Голодные игры, приключения Шурика и много пап: главные трейлеры за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.
Виталий Мишле
21 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Мишле.
Анатолий Усов
20 ноября ушёл из жизни сценарист Анатолий Усов.

День рождения >>

Анатолий Адоскин
Антон Богданов
Дарья Дроздовская
Наталья Круглова
Елена Максимова
Ольга Недоводина
Ангелина Степанова
Станислав Ткаченко
Наталья Щербакова
Мариуш Бенуа
Диего Бонета
Венсан Кассель
Франко Неро
Майли Сайрус
Мари Тёрёчик
Одед Фехр
все родившиеся 23 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram