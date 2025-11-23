Дженнифер Инглиш получила «Золотой джойстик» за роль Маэль в RPG Clair Obscur: Expedition 33

Дженнифер Инглиш
, подарившая свой голос Маэль в RPG Clair Obscur: Expedition 33
, признана лучшей актрисой 2025 года по версии 43-й премии Golden Joystick Awards. Имя лауреата было объявлено
на церемонии вручения награды, победителей которой выбирают игроки.
Выдающейся адаптацией игры признан второй сезон сериала «Аркейн
». В категории «Лучший актер второго плана» победу одержал Бен Старр
, сыгравший Версо в Clair Obscur: Expedition 33. Всего на счету фэнтезийной пошаговой RPG от французской студии Sandfall Interactive семь премий, включая награды за лучшую игру, повествование, визуальный дизайн, саундтрек и студию года. Тем самым «Экспедиция» повторила рекорд ролевого шедевра Baldur's Gate 3
, победившего в 2023-м.
Геймерам также приглянулись Peak, Ghost of Yotei, Hollow Knight: Silksong, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Donkey Kong Bananza, Blue Prince, R.E.P.O. и еще не вышедшая GTA VI. Ведущей церемонии выступила актриса Мэгги Робертсон
, которую многие запомнили как леди Димитреску в хорроре Resident Evil Village.
