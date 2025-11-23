Кино-Театр.Ру
Дженнифер Инглиш получила «Золотой джойстик» за роль Маэль в RPG Clair Obscur: Expedition 33

23 ноября
2025 год

Новости кино >>
23 ноября 2025
Дженнифер Инглиш, подарившая свой голос Маэль в RPG Clair Obscur: Expedition 33, признана лучшей актрисой 2025 года по версии 43-й премии Golden Joystick Awards. Имя лауреата было объявлено на церемонии вручения награды, победителей которой выбирают игроки.

Дженнифер Инглиш получила «Золотой джойстик» за роль Маэль в RPG Clair Obscur: Expedition 33
фото: 3dnews.ru

Выдающейся адаптацией игры признан второй сезон сериала «Аркейн». В категории «Лучший актер второго плана» победу одержал Бен Старр, сыгравший Версо в Clair Obscur: Expedition 33. Всего на счету фэнтезийной пошаговой RPG от французской студии Sandfall Interactive семь премий, включая награды за лучшую игру, повествование, визуальный дизайн, саундтрек и студию года. Тем самым «Экспедиция» повторила рекорд ролевого шедевра Baldur's Gate 3, победившего в 2023-м.

Геймерам также приглянулись Peak, Ghost of Yotei, Hollow Knight: Silksong, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Donkey Kong Bananza, Blue Prince, R.E.P.O. и еще не вышедшая GTA VI. Ведущей церемонии выступила актриса Мэгги Робертсон, которую многие запомнили как леди Димитреску в хорроре Resident Evil Village.
№ 1
Киноман1985   23.11.2025 - 19:10
Поздравляю победителей. Но по мне лучше награду отдать Джонни Инглишу))))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
