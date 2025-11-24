Не стало Удо Кира

Удо Кир родился 14 октября 1944 года в Кёльне, Германия. Первую роль Удо получил в короткометражке 66-го года «Дорога в Сан-Тропе», а фильмом-прорывом для него стала «Печать дьявола», появившаяся на экранах в 70-м.
Впрочем, слава пришла к Киру чуть позже, после встречи в самолете с режиссером Полом Морисси, снимавшим фильмы для Энди Уорхола. Последний хоть и значился продюсером, принимал не больше участие в съемочном процессе, чем во время записи дебютного альбома группы Velvet Underground, но все же именно благодаря его финансам на экране появился зацикленный на девственницах Дракула со стеклянным гипнотизирующим взором голубых глаз. «Кровь для Дракулы» стал большим артхаусным прорывом Кира, но настоящий успех начался после работы в фильмах Райнера Вернера Фассбиндера, с которым он познакомился еще в 16 лет в кельнском баре. Спустя какое-то время, когда Кир уже жил в Лондоне, он прочитал в журнале статью про Фассбиндера «Гений и алкоголик» и подумал: «А я ведь его знаю!». Судьба снова сведет их, и Кир получит роли в минисериале «Берлин, Александерплац», в «Больвизере», «Лили Марлен», «Третьем поколении», «Лоле» — лучших фильмах Фассбиндера.
