Не стало Удо Кира

24 ноября
2025 год

Новости кино >>
24 ноября 2025
Не стало немецкого актера Удо Кира, работавшего со многими деятелями искусства, от Энди Уорхола до Ларса фон Триера и Мадонны. Ему был 81 год, сообщает Variety.

Не стало Удо Кира
фото: Variety

Удо Кир родился 14 октября 1944 года в Кёльне, Германия. Первую роль Удо получил в короткометражке 66-го года «Дорога в Сан-Тропе», а фильмом-прорывом для него стала «Печать дьявола», появившаяся на экранах в 70-м.

Впрочем, слава пришла к Киру чуть позже, после встречи в самолете с режиссером Полом Морисси, снимавшим фильмы для Энди Уорхола. Последний хоть и значился продюсером, принимал не больше участие в съемочном процессе, чем во время записи дебютного альбома группы Velvet Underground, но все же именно благодаря его финансам на экране появился зацикленный на девственницах Дракула со стеклянным гипнотизирующим взором голубых глаз. «Кровь для Дракулы» стал большим артхаусным прорывом Кира, но настоящий успех начался после работы в фильмах Райнера Вернера Фассбиндера, с которым он познакомился еще в 16 лет в кельнском баре. Спустя какое-то время, когда Кир уже жил в Лондоне, он прочитал в журнале статью про Фассбиндера «Гений и алкоголик» и подумал: «А я ведь его знаю!». Судьба снова сведет их, и Кир получит роли в минисериале «Берлин, Александерплац», в «Больвизере», «Лили Марлен», «Третьем поколении», «Лоле» — лучших фильмах Фассбиндера.

Следующим его провожатым в мир большого кино стал Ларс фон Триер, «скромный парень в свитере», с которым он познакомился, когда привез собственную короткометражку в Канны. Видимо, из-за присущей ему язвительной манеры шутить, Кир говорил, что с большим удовольствием обсудил бы работу в боевике с Памелой Андерсон, которой он по-настоящему восхищался, чем феерический выход в финале сериала «Королевство» и роли в десяти фильмах Триера, среди которых «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Нимфоманка» и другие. Не стоит забывать и про его работу в «Моем личном штате Айдахо» Гаса Ван Сента и небольших, но знаковых появлениях в фильмах «Суспирия» Дарио Ардженто и «Тени вампира» Э. Элиаса Мэриджа.

Актер до последнего продолжал активно сниматься, в том числе в картине «Секретный агент», получившей признание на Каннском кинофестивале 2025 года.
персоны
Памела АндерсонДарио АрджентоГас Ван СентУдо КирМадоннаЛарс фон ТриерЭнди УорхолРайнер Вернер Фасбиндер
фильмы
Берлин, АлександерплацБольвизерДогвилльКоролевствоКровь для ДракулыЛили МарленЛолаМой личный штат АйдахоНе называй меня малышкойНимфоманка: Часть 1Секретный агентСуспирияТанцующая в темнотеТень вампираТретье поколение

