Продюсер Игорь Хомский назначен на должность директора по развитию студии KIONFILM. Как сообщает пресс-служба холдинга МТС Медиа, создание новой должности нацелено на масштабирование экосистемы студии и расширение проектов формата 360, которые соединяют кино, медиасервисы и офлайн-среду. В роли директора по развитию KIONFILM Игорь Хомский планирует сфокусироваться на офлайн-инициативах.
фото: пресс-служба МТС Медиа
Одним из ключевых проектов станет фестиваль холдинга МТС Медиа «Первый план», который впервые прошел в марте этого года под руководством Игоря Хомского. Фестиваль студенческих спектаклей ориентирован на поиск новых лиц и помощь в запуске карьеры молодых артистов, режиссеров, продюсеров и художников. Кроме того, Хомский нацелен на создание и других продюсерских проектов, связанных с поиском талантов и развитием новых форматов для широкой зрительской аудитории.
«Проекты 360 — это возможность рассказывать истории шире, глубже и через разные среды. Запуск фестиваля "Первый план" в МТС Медиа стал первым шагом в создании пространства, где мы можем находить и продвигать новые таланты — для кино, театра и различных форм визуального сторителлинга. Я вижу большой потенциал в том, чтобы работать над развитием проектов вокруг оригинальных фильмов и сериалов студии в других средах в русле стратегии 360. Это направление, которое открывает новые горизонты: уже на следующий год запланирован выпуск нескольких оригинальных проектов, формат которых станет абсолютно новым для рынка», — комментирует назначение Хомский.
В релизе уточняется, что Игорь Хомский обладает широкой экспертностью в продюсировании и консалтинге культурных проектов в России и за рубежом. Выпускник продюсерского факультета ГИТИС, он построил карьеру на стыке медиа, искусства и международного культурного обмена. В разные годы Игорь работал программным директором проекта «Сноб»; занимался развитием швейцарского скульптурного парка La'collection Air в статусе гендиректора; в качестве управляющего партнера занимался международным музыкальным проектом MDRNTY; присоединился к команде Роскино в должности генерального продюсера Russian Film Festival, целью которого стало продвижение российского контента на международные рынки. Под руководством Игоря Хомского было организовано более 20 фестивалей российского кино на всех континентах, в результате лучшие отечественные фильмы посмотрели более миллиона зрителей за рубежом. С апреля 2024 года Игорь работал в холдинге МТС Медиа директором по взаимодействию с индустрией.
обсуждение >>