Завершились съемки продолжения волейбольной мелодрамы «Чайки» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой

«Второй сезон – это не просто продолжение, а новый виток в развитии сериала. Не буду раскрывать сюжет, но главного героя Максима Тополя в исполнении Михаила Пореченкова ждет немало трудностей: его жизненные принципы, на которых он стоял в первом сезоне, его желание во что бы то ни стало победить подвергнутся испытаниям. Мы очень хотим удивить зрителя, сделать второй сезон еще лучше, еще интереснее. Мы, как и "Чайка", — сплоченная дружная команда, и у нас должно все получиться», — говорит режиссер.
После событий первого сезона прошло два года. «Чайки» уже дважды стали чемпионами России и сейчас мечтают выиграть Кубок в третий раз. Но трагическая история с одной из волейболисток вынуждает их знаменитого тренера Тополя (Михаил Пореченков) на время уйти из волейбола. Однако, когда он возвращается в «Чайку», чтобы доиграть чемпионат до конца, владелец клуба сообщает, что уже продал команду в Санкт-Петербург. Для Тополя и девочек это новый вызов. Они принимают непростое решение переехать из Калининграда и начать все с нуля в чужом городе. С собой Тополь забирает Лену (Юлия Мельникова), которая до сих пор ждет от него предложения руки и сердца. Тем временем Лера (Равшана Куркова) работает пресс-секретарем в Федерации волейбола и счастлива с сербским тренером Милошем (Петар Зекавица). Неожиданно ей поступает предложение стать главным тренером питерской команды-аутсайдера «Лидер». Лера соглашается: это заманчивое предложение. Но есть еще одна причина, в которой Лера не готова себе признаться, – в Петербурге теперь работает Тополь.
Михаил Пореченков подтверждает, что во втором сезоне его герой провел над собой большую работу: «Он прибавил плавности, хотя и остался все тем же безумцем. Просто теперь его экспрессия стала точечной. Самое сложное в работе тренера – донести до команды то, что хочешь от нее получить. И вот тут нужно набраться терпения».
Съемки длились 97 смен и проходили в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. В сериале снялись 222 актера, а в массовых сценах участвовало более 230 человек.
