Кристина Асмус устроится хирургом в «Склиф» 2 декабря

Показ многосерийной медицинской драмы «Склиф» с Кристиной Асмус в главной роли стартует 2 декабря. Дату объявил онлайн-кинотеатр Кинопоиск, где и состоится премьера проекта. Также сериал выйдет на платформах KION, PREMIER и Иви. Проект создан кинокомпанией «Медиаслово» и телеканалом ТНТ. Режиссером выступает Мария Агранович.
Героиня Кристины Асмус — хирург-травматолог Евгения Покровская. Она каждый день борется за жизни пациентов и пробивается по карьерной лестнице. Наконец, ей представился шанс получить то, к чему она стремилась всю жизнь. Однако за привилегированную ставку в больнице ей придется конкурировать со своим коллегой Романом Поликарповым (Матвей Лыков), с которым ее также связывают личные отношения. Теперь ее цель — преодолеть гендерные стереотипы, а также доказать себе и всем, что она достойна делать самые серьезные операции.
«Для меня очень важно учиться чему‑то новому во время съемок, и в этом плане "Склиф" стал особенным проектом. Мы осваивали тонкости невероятно сложной профессии, которая под силу лишь настоящим героям, ежедневно спасающим человеческие жизни. Вжиться в роль помогала атмосфера на площадке: декорации в точности воспроизводили НИИ имени Склифосовского, создавая ощущение максимального погружения. Уверен, зрители это почувствуют», — рассказывает Матвей Лыков.
Съемки сериала проходили в Москве на территории кинозавода «Москино», где были построены декорации, полностью воссоздающие приемное отделение, палаты и операционные НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
