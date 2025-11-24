Кино-Театр.Ру
Кристина Асмус устроится хирургом в «Склиф» 2 декабря

24 ноября
2025 год

Новости кино >>
24 ноября 2025
Показ многосерийной медицинской драмы «Склиф» с Кристиной Асмус в главной роли стартует 2 декабря. Дату объявил онлайн-кинотеатр Кинопоиск, где и состоится премьера проекта. Также сериал выйдет на платформах KION, PREMIER и Иви. Проект создан кинокомпанией «Медиаслово» и телеканалом ТНТ. Режиссером выступает Мария Агранович.



Героиня Кристины Асмус — хирург-травматолог Евгения Покровская. Она каждый день борется за жизни пациентов и пробивается по карьерной лестнице. Наконец, ей представился шанс получить то, к чему она стремилась всю жизнь. Однако за привилегированную ставку в больнице ей придется конкурировать со своим коллегой Романом Поликарповым (Матвей Лыков), с которым ее также связывают личные отношения. Теперь ее цель — преодолеть гендерные стереотипы, а также доказать себе и всем, что она достойна делать самые серьезные операции.

В сериале также сыграли Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский, Семен Серзин, Софья Каштанова, Оксана Стрельцова, Александр Тютин, Анастасия Гайворонская, Эльдар Трамов, Анастасия Дворянская и другие.

Кристина Асмус устроится хирургом в «Склиф» 2 декабря
фото: пресс-служба Кинопоиска


«Для меня очень важно учиться чему‑то новому во время съемок, и в этом плане "Склиф" стал особенным проектом. Мы осваивали тонкости невероятно сложной профессии, которая под силу лишь настоящим героям, ежедневно спасающим человеческие жизни. Вжиться в роль помогала атмосфера на площадке: декорации в точности воспроизводили НИИ имени Склифосовского, создавая ощущение максимального погружения. Уверен, зрители это почувствуют», — рассказывает Матвей Лыков.

Съемки сериала проходили в Москве на территории кинозавода «Москино», где были построены декорации, полностью воссоздающие приемное отделение, палаты и операционные НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
персоны
Мария АграновичКристина АсмусАнастасия ГайворонскаяАнастасия ДворянскаяСофья КаштановаМатвей ЛыковИван ОхлобыстинСемён СерзинОксана СтрельцоваЭльдар ТрамовАлександр ТютинБорис Хвошнянский
фильмы
Склиф

