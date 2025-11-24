Кино-Театр.Ру
Елена Валюшкина и Алена Коломина возьмутся за новые «Загадки»

24 ноября
2025 год

Новости кино >>
24 ноября 2025
Елена Валюшкина и Алена Коломина сыграют в продолжении популярного сериала «Загадки». Две новые части получат названия «Загадка Лейбница» и «Загадка Пьетро Бонго» и выйдут на ТВЦ, сообщает пресс-служба телеканала. В проекте также снялись Михаил Гудошников, Сергей Загребнев и Андрей Заводюк.

Елена Валюшкина и Алена Коломина возьмутся за новые «Загадки»
фото: пресс-служба ТВЦ

Также в проекте зрители увидят Марию Астахову, Ольгу Савченко, Виктора Михайлова, Анну Киселеву, Никиту Козельского и других. Режиссером-постановщиком двух новых частей сериала «Загадки» стал Дмитрий Магонов.

Сначала Ольге Барковской (Алена Коломина) и ее подруге следователю СК Светлане Карташовой (Елена Валюшкина) предстоит раскрыть загадочное убийство айтишника и геймдизайнера Валерия Лыткина, а затем тайну смерти известного математика и нумеролога Петра Борисова, незадолго до этого предсказавшего самому себе скорую гибель.

«Мы очень давно знакомы с Димой Магоновым, еще на заре его и моей "сериальной юности" вместе работали над проектом "Однажды будет любовь": в нем было серий 150, наверное – не меньше, правда, моя героиня умирала примерно в 100-й серии в результате автомобильной аварии. Мы начинали "Загадки" как двухсерийный проект, и не ожидали, что будет такой зрительский успех. И так как сейчас мы снимаем уже 13-й и 14-й сезоны, то нужно наполнять историю свежими лицами. Теперь зрители увидят и сына моей Карташовой, и даже внука. Поэтому мы добавили в проект некоторые ее житейские проявления в отношениях с сыном и внуком. В общении с подчиненными она ведет себя строже, с домашними общается иначе, теплее. Но все же в крайности я не уходила: подполковник всегда и везде подполковник», — рассказала Елена Валюшкина.

Исполнительница роли Ольги Барковской Алена Коломина обещает, что в новых сериях зрителей ждут не только захватывающие детективные истории, но и много забавных моментов.

Елена Валюшкина и Алена Коломина возьмутся за новые «Загадки»
фото: пресс-служба ТВЦ

«От сезона к сезону Ольгу все больше захватывают расследования, и она засовывает все дальше свой прелестный носик в те места, куда ей, может быть, и не стоило бы лезть. Ольга порой все дальше отправляется в очень опасные приключения. Причем подчас не спрашивая свою подругу Светлану Васильевну Карташову. То есть, сейчас настало время, когда моей героине уже интересна не только математика и сложные математические загадки, но и вести расследования в целом. А еще в двух новых сезонах у нас много юмора, и нам всем очень нравится, что автор проекта поймал такое настроение. Нашим героиням то и дело в сериале говорят: "Не удивляемся вас здесь увидеть!"», — добавляет актриса.

Снимаются новые серии проекта в Москве и Подмосковье. А в эфире ТВЦ зрители увидят их в 2026 году.
№ 2
Андрей (Омск)   24.11.2025 - 18:50
Видимо рейтинги сериала отличные.Любители детективов оценят по достоинству. читать далее>>
№ 1
valerik61   24.11.2025 - 18:25
Неплохой сериал! Мне нравится!)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
персоны
Мария АстаховаЕлена ВалюшкинаМихаил ГудошниковАндрей ЗаводюкСергей ЗагребневАнна КиселёваНикита КозельскийАлёна КоломинаДмитрий МагоновВиктор Михайлов (III)Ольга Савченко
фильмы
Загадка ЕвклидаЗагадка ФермаОднажды будет любовь

