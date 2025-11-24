Елена Валюшкина и Алена Коломина возьмутся за новые «Загадки»

Сначала Ольге Барковской (Алена Коломина) и ее подруге следователю СК Светлане Карташовой (Елена Валюшкина) предстоит раскрыть загадочное убийство айтишника и геймдизайнера Валерия Лыткина, а затем тайну смерти известного математика и нумеролога Петра Борисова, незадолго до этого предсказавшего самому себе скорую гибель.
«Мы очень давно знакомы с Димой Магоновым, еще на заре его и моей "сериальной юности" вместе работали над проектом "Однажды будет любовь": в нем было серий 150, наверное – не меньше, правда, моя героиня умирала примерно в 100-й серии в результате автомобильной аварии. Мы начинали "Загадки" как двухсерийный проект, и не ожидали, что будет такой зрительский успех. И так как сейчас мы снимаем уже 13-й и 14-й сезоны, то нужно наполнять историю свежими лицами. Теперь зрители увидят и сына моей Карташовой, и даже внука. Поэтому мы добавили в проект некоторые ее житейские проявления в отношениях с сыном и внуком. В общении с подчиненными она ведет себя строже, с домашними общается иначе, теплее. Но все же в крайности я не уходила: подполковник всегда и везде подполковник», — рассказала Елена Валюшкина.
Исполнительница роли Ольги Барковской Алена Коломина обещает, что в новых сериях зрителей ждут не только захватывающие детективные истории, но и много забавных моментов.
фото: пресс-служба ТВЦ
«От сезона к сезону Ольгу все больше захватывают расследования, и она засовывает все дальше свой прелестный носик в те места, куда ей, может быть, и не стоило бы лезть. Ольга порой все дальше отправляется в очень опасные приключения. Причем подчас не спрашивая свою подругу Светлану Васильевну Карташову. То есть, сейчас настало время, когда моей героине уже интересна не только математика и сложные математические загадки, но и вести расследования в целом. А еще в двух новых сезонах у нас много юмора, и нам всем очень нравится, что автор проекта поймал такое настроение. Нашим героиням то и дело в сериале говорят: "Не удивляемся вас здесь увидеть!"», — добавляет актриса.
Снимаются новые серии проекта в Москве и Подмосковье. А в эфире ТВЦ зрители увидят их в 2026 году.
обсуждение >>