По стопам Миядзаки: семь аниме в этом году могут побороться за «Оскар»

До 98-й церемонии «Оскара
» остаются считанные месяцы, и интерес к событию стремительно растет. Академия киноискусств США опубликовала предварительный список из 35 полнометражных анимационных картин, которые могут принять участие в нынешней гонке. В нем значатся семь японских проектов: от масштабных боевиков до музыкальных и спортивных драм. В прошлом году заветную статуэтку в категории «Лучший анимационный фильм» получил Хаяо Миядзаки
за «Мальчика и птицу
». Кого ждет триумф в этот раз, узнаем 15 марта.
Аниме, претендующие на место в шорт-листе:
✦ «Истребитель демонов: Бесконечный замок
» — первая часть финальной трилогии об отважном мечнике и смертельном противостоянии с нечистью. Режиссер — ветеран франшизы Харуо Сотодзаки
(«Дважды на два - это Синобу
», «Сказания Зестирии: Крест
»), производство — студия ufotable
(«Пожиратель богов
» и «Непоседливая Манаби
»). (Наш обзор).
✦ «Человек-бензопила: История Резе
» — экранизация одноименной арки из манги Тацуки Фудзимото
о другом охотнике на демонов, который чуть буквально не лишается головы от любви. Режиссер — Тацуя Ёсихара
(«Черный клевер
», «Скет Данс
»), производство — студия MAPPA
(«Безумный азарт
», «Адский рай
»). (Наш обзор).
✦ «Скарлет
» — оригинальное прочтение «Гамлета» в исполнении Мамору Хосоды
(«Девочка, покорившая время
», «Летние войны
»), где принцессе попадает в загробный мир, но всё равно намерена отомстить за убийство отца. Производство — студия Chizu
(«Красавица и дракон
», «Мирай из будущего
»). (Наш обзор).
✦ «ЧаО
» — фестивальный хит Studio 4°C
(«Железобетон
», «Дети моря
») о браке офисного работника и принцессы подводного королевства. Режиссер — опытный аниматор Ясухиро Аоки
(«Бэтмен: Рыцарь Готэма
», «Отряд волшебниц Алисы
»). (Наш обзор).
✦ «Стометровка
» — экранизация манги Уото
(«О движении Земли
») о противостоянии одаренных молодых легкоатлетах. Режиссер — Кэндзи Иваидзава
(«Онгаку
»), производство — студия Rock’n’Roll Mountain
.
✦ «Проект «Мир»: Сломанный мир и непоющая Мику
» — история, вдохновленная игрой Project Sekai
, посвящена девушке, которая потеряла способность выражать чувства через музыку и пытается вернуть собственный голос. Режиссер — Хироюки Хата
(«Лазурные огни
», «Девушки и танки
»), производство — студия P.A. Works
(«Долой безделье!
», «Иная
»).
✦ «Сердце дракона: Хроника исследования мира духов
» рассказывает о двух подростках, оказавшихся по ту сторону жизни, где им предстоит пройти через личный ад, чтобы обрести новый смысл и шанс вернуться назад. Режиссер — Исаму Имакакэ
(«Законы вечности
», «Ао Аси
»), производство — студия HS Pictures
(«Законы Вселенной: Часть 0
», «Мистические законы
»).
Правда, некоторые картины пока не соответствуют обязательным требованиям: до 31 декабря 2025 года им нужно хотя бы на неделю устроить прокат в одном из шести крупнейших мегаполисов США. После выполнения всех условий проекты допустят до следующего этапа, где из перечня отберут пять номинантов.
