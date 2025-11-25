Кино-Театр.Ру
По стопам Миядзаки: семь аниме в этом году могут побороться за «Оскар»

25 ноября
2025 год

Новости кино
25 ноября 2025
До 98-й церемонии «Оскара» остаются считанные месяцы, и интерес к событию стремительно растет. Академия киноискусств США опубликовала предварительный список из 35 полнометражных анимационных картин, которые могут принять участие в нынешней гонке. В нем значатся семь японских проектов: от масштабных боевиков до музыкальных и спортивных драм. В прошлом году заветную статуэтку в категории «Лучший анимационный фильм» получил Хаяо Миядзаки за «Мальчика и птицу». Кого ждет триумф в этот раз, узнаем 15 марта.

По стопам Миядзаки: семь аниме в этом году могут побороться за «Оскар»

Аниме, претендующие на место в шорт-листе:

✦ «Истребитель демонов: Бесконечный замок» — первая часть финальной трилогии об отважном мечнике и смертельном противостоянии с нечистью. Режиссер — ветеран франшизы Харуо СотодзакиДважды на два - это Синобу», «Сказания Зестирии: Крест»), производство — студия ufotableПожиратель богов» и «Непоседливая Манаби»). (Наш обзор).

✦ «Человек-бензопила: История Резе» — экранизация одноименной арки из манги Тацуки Фудзимото о другом охотнике на демонов, который чуть буквально не лишается головы от любви. Режиссер — Тацуя ЁсихараЧерный клевер», «Скет Данс»), производство — студия MAPPAБезумный азарт», «Адский рай»). (Наш обзор).

✦ «Скарлет» — оригинальное прочтение «Гамлета» в исполнении Мамору ХосодыДевочка, покорившая время», «Летние войны»), где принцессе попадает в загробный мир, но всё равно намерена отомстить за убийство отца. Производство — студия ChizuКрасавица и дракон», «Мирай из будущего»). (Наш обзор).

✦ «ЧаО» — фестивальный хит Studio 4°CЖелезобетон», «Дети моря») о браке офисного работника и принцессы подводного королевства. Режиссер — опытный аниматор Ясухиро АокиБэтмен: Рыцарь Готэма», «Отряд волшебниц Алисы»). (Наш обзор).

Читать «Мальчик и птица» — аниме Миядзаки, выигравшее «Оскар»
✦ «Стометровка» — экранизация манги УотоО движении Земли») о противостоянии одаренных молодых легкоатлетах. Режиссер — Кэндзи ИваидзаваОнгаку»), производство — студия Rock’n’Roll Mountain.

✦ «Проект «Мир»: Сломанный мир и непоющая Мику» — история, вдохновленная игрой Project Sekai, посвящена девушке, которая потеряла способность выражать чувства через музыку и пытается вернуть собственный голос. Режиссер — Хироюки ХатаЛазурные огни», «Девушки и танки»), производство — студия P.A. WorksДолой безделье!», «Иная»).

✦ «Сердце дракона: Хроника исследования мира духов» рассказывает о двух подростках, оказавшихся по ту сторону жизни, где им предстоит пройти через личный ад, чтобы обрести новый смысл и шанс вернуться назад. Режиссер — Исаму ИмакакэЗаконы вечности», «Ао Аси»), производство — студия HS PicturesЗаконы Вселенной: Часть 0», «Мистические законы»).

По стопам Миядзаки: семь аниме в этом году могут побороться за «Оскар»

Правда, некоторые картины пока не соответствуют обязательным требованиям: до 31 декабря 2025 года им нужно хотя бы на неделю устроить прокат в одном из шести крупнейших мегаполисов США. После выполнения всех условий проекты допустят до следующего этапа, где из перечня отберут пять номинантов.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о создании «Стометровки», «Истории Резе» и «ЧаО».
персоны
фильмы
что почитать?

