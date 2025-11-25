Онлайн-кинотеатр КИОН вместо KION: холдинг МТС Медиа анонсировал ребрендинг

Холдинг МТС Медиа, управляющий медийными бизнесами цифровой экосистемы Erion (бывшая экосистема МТС), анонсировал масштабный ребрендинг и с декабря начнет работать под новым брендом ON Медиа, сообщает пресс-служба компании. В ходе ребрендинга онлайн-кинотеатр KION с 4 декабря будет называться «КИОН».
фото: пресс-служба холдинга
Музыкальный и книжный сервисы компании также поменяют названия. С 4 декабря медиахолдинг запускает единую медиаподписку «КИОН Топ», в которую войдет онлайн-кинотеатр «КИОН», стриминг «КИОН Музыка» с обширным выбором треков, точными рекомендациями и офлайн-режимом, и избранный каталог книжного сервиса «КИОН Строки».
Ребрендинг затронет не только B2C-сервисы холдинга, но и его B2B-активы. Продюсерский центр KIONFILM, который занимается производством оригинальных фильмов и сериалов, с декабря будет называться «ON Студия», а музыкальная компания МТС Лейбл – «ON Лейбл». Продюсирование офлайн-мероприятий в компании МТС Live сосредоточится в продюсерском центре с новым названием «ON Шоу», который ранее не имел отдельного бренда. Продажа билетов консолидируется в сервисе Ticketland. В семействе B2B-сервисов остаются билетные системы «Базис» и Ticketscloud и сервис заказа еды и бронирования столиков Bartello.
«Главная цель холдинга – создавать контент и давать пользователю эмоции и впечатления везде, где бы он ни находился, онлайн и оффлайн. Новое название сочетает в себе суть нашего бизнеса, яркую эмоцию и впечатления, которые мы дарим, ведь ON – устойчивый символ включения, открытия и начала чего-то нового или уже известного. Наши корпоративные связи с экосистемой МТС неразрывны, но мы строим медиахолдинг с учетом нашего индустриального опыта, возможностей и потенциала. Объединяя, трансформируя наш бизнес, мы обновляем не только суть, но и название», — отмечает генеральный директор ON Медиа Софья Митрофанова.
