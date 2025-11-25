Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Онлайн-кинотеатр КИОН вместо KION: холдинг МТС Медиа анонсировал ребрендинг

25 ноября
2025 год

Новости кино >>
25 ноября 2025
Холдинг МТС Медиа, управляющий медийными бизнесами цифровой экосистемы Erion (бывшая экосистема МТС), анонсировал масштабный ребрендинг и с декабря начнет работать под новым брендом ON Медиа, сообщает пресс-служба компании. В ходе ребрендинга онлайн-кинотеатр KION с 4 декабря будет называться «КИОН».

Онлайн-кинотеатр КИОН вместо KION: холдинг МТС Медиа анонсировал ребрендинг
фото: пресс-служба холдинга

Музыкальный и книжный сервисы компании также поменяют названия. С 4 декабря медиахолдинг запускает единую медиаподписку «КИОН Топ», в которую войдет онлайн-кинотеатр «КИОН», стриминг «КИОН Музыка» с обширным выбором треков, точными рекомендациями и офлайн-режимом, и избранный каталог книжного сервиса «КИОН Строки».

Ребрендинг затронет не только B2C-сервисы холдинга, но и его B2B-активы. Продюсерский центр KIONFILM, который занимается производством оригинальных фильмов и сериалов, с декабря будет называться «ON Студия», а музыкальная компания МТС Лейбл – «ON Лейбл». Продюсирование офлайн-мероприятий в компании МТС Live сосредоточится в продюсерском центре с новым названием «ON Шоу», который ранее не имел отдельного бренда. Продажа билетов консолидируется в сервисе Ticketland. В семействе B2B-сервисов остаются билетные системы «Базис» и Ticketscloud и сервис заказа еды и бронирования столиков Bartello.

«Главная цель холдинга – создавать контент и давать пользователю эмоции и впечатления везде, где бы он ни находился, онлайн и оффлайн. Новое название сочетает в себе суть нашего бизнеса, яркую эмоцию и впечатления, которые мы дарим, ведь ON – устойчивый символ включения, открытия и начала чего-то нового или уже известного. Наши корпоративные связи с экосистемой МТС неразрывны, но мы строим медиахолдинг с учетом нашего индустриального опыта, возможностей и потенциала. Объединяя, трансформируя наш бизнес, мы обновляем не только суть, но и название», — отмечает генеральный директор ON Медиа Софья Митрофанова.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   25.11.2025 - 15:49
Если двигать кровать туда-сюда ничего не изменится в доме) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Осторожно, двери открываются: «Пингвины моей мамы» дерзко врываются в эфир со вторым сезоном
Объявлена дата премьеры «Тоннеля» с Боярской, Гилевым и Страховым
«Бар "Один звонок"»: Выпьем за упокой
Поиск по меткам
KION
персоны
Софья Митрофанова

анонс

Скорбим

Дхармендра
24 ноября ушёл из жизни актёр Дхармендра.
Лилия Юдина
23 ноября ушла из жизни актриса Лилия Юдина.
Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.
Удо Кир
23 ноября ушёл из жизни актёр Удо Кир.

День рождения >>

Юрий Архангельский
Сергей Генкин
Александр Казаков
Иван Латышев
Максуд Мансуров
Александр Мартынов (IV)
Нонна Мордюкова
Александр Тютин
Олег Харитонов
Изабела Куна
Кэти Кэссиди
Рикардо Монтальбан
Дагрей Скотт
Розанна Скьяффино
Гаспар Ульель
Кристина Эпплгейт
все родившиеся 25 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram