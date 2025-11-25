«Навар» Артура Григорьева, «Кукла» Егора Берова и «Холодное сердце» Владимира Котта вошли в конкурс фестиваля «Зимний»

4 Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» объявил конкурсную программу, куда вошли восемь фильмов. Как дополняет пресс-служба смотра, после показов зрителей ждут встречи с авторами и обсуждения картин в формате Q&A. Попасть на фестивальные показы можно будет бесплатно, по предварительной аккредитации или регистрации на сайте.
фото: пресс-служба смотра
В конкурсную программу вошла режиссерская работа актера Егора Бероева «Кукла», драматическая история Нади, девушки, которая в юности совершила страшную ошибку. Главные роли исполняют Анна Панкратова, Никита Тезин, Данила Краснов, Егор Бероев и другие. «Мальчик и робот» Екатерины Задориной переносит зрителей в постапокалиптический мир, где юный герой и его механический спутник идут навстречу неизвестности с единственной целью — разыскать отца мальчика.
Еще один конкурсный фильм «Навар» представляет собой криминальную нео-нуарную драму, вдохновленную одноименной VK-группой, где участники делятся историями о выгодных сделках и полученной прибыли. В центре сюжета — Шуст, мелкий мошенник, чья жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью Ульяной. В главных ролях — Илларион Маров, Елизавета Базыкина и Евгений Сидихин. В фильме режиссера Артура Григорьева также принимает участие рэп-музыкант Icegergert. Также в программу вошли «Пастбища богов» Анара Аббасова — лента, посвященная тому, как человек обнажается перед собой в экстремальных обстоятельствах. В фильме снялись Антон Филипенко, Данила Якушев, Сухраб Хайлобеков и другие. «Свобода» Евгения Лаврентьева — социальная абсурдистская комедия, снятая как спектакль, в центре которой красивые и смелые женщины. Они встречают мужчин и знакомят их со своим образом жизни, а те становятся частью неповторимого мира своих избранниц.
Q&A с создателями фильмов проведет главный редактор программы «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» Надежда Королева.
«Половина программы сформирована из фильмов, присланных через сайт фестиваля: всего было подано 56 полнометражных работ. Значительная часть — независимое кино, которое, при всей свободе авторского высказывания, не всегда отличается ровным уровнем исполнения. При этом заметно растет доля проектов, поддержанных Министерством культуры. В этом году программа получилась жанрово разнообразной: в ней представлены эко-триллер, сказка, абсурдистская черная комедия, социальная драма, антиутопия, фантастика и другие жанровые эксперименты. Любопытная тенденция последних лет — повсеместное появление закадрового голоса. Режиссеры все чаще используют его как дополнительный выразительный инструмент, позволяющий напрямую транслировать внутренний мир персонажей, их размышления и чувства. Закадровый текст нередко становится своеобразным голосом совести героя, хотя порой и свидетельствует о стремлении компенсировать недостаток других драматургических средств», — рассказывает программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая.
Откроет фестиваль картина «Разлогов», посвященная киноведу и культурологу Кириллу Разлогову. Фильм включает его последнее, ранее не опубликованное интервью с режиссером-документалистом Еленой Демидовой, редкие архивные материалы, эксклюзивные фотографии из семейного архива, а также авторскую анимацию, иллюстрирующую мемуары героя и озвученную его голосом. Режиссером картины выступила его дочь Анастасия Разлогова; для нее это режиссерский дебют.
обсуждение >>