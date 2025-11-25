Восьмой сезон «Скорой помощи» с Гошей Куценко стартует 1 декабря

Премьера восьмого сезона медицинского сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко в главной роли состоится 1 декабря в эфире НТВ. Как сообщает пресс-служба телеканала, в продолжении проекта Константин Кулыгин займет должность главврача и вместе с коллегами продолжит спасать жизни и помогать больным. Однако главной проблемой героев станет спасение подстанции.
фото: пресс-служба НТВ
«В этом сезоне мой герой стал начальником, и в какой-то степени это его поглотило. Кулыгину хочется сбросить с себя бразды правления и вновь заниматься своим делом, поэтому он постоянно сбегает с рабочего места и участвует в выездах. Но дело усложняет еще и тем, что землю, на которой стоит подстанция, хотят захватить, и героям предстоит отстоять ее. Мне кажется, что характер Кулыгина не сильно изменился за все это время: он остался тем же честным доктором-фанатиком, который не может жить без своего дела. Хотя, конечно, ему приходится сталкиваться с суровой реальностью, проявлять свои врачебные навыки для решения бытовых и криминальных проблем», — рассказывает Гоша Куценко.
В новом сезоне Кулыгин (Гоша Куценко) и его коллеги столкнутся с рядом проблем, главная из которых – спасение подстанции, ведь земля, на которой она стоит, теперь принадлежит жесткому бизнесмену Игнатову (Вячеслав Разбегаев). Врачам и фельдшерам скорой помощи по-прежнему нужно выполнять свою работу, ведь их ждут пациенты, которые верят и надеются, что скорая им поможет. Так, главным героям предстоит спасти раненого из арбалета и мастера по изготовлению ножей, отправиться на помощь подросткам, получившим сильный удар током, и девушке-аниматору, попавшей в аварию. Кроме того, герои обнаружат тромб у известного певца, столкнутся с проблемами незрячего пациента с аллергической реакцией на пылевого клеща и подростка, который поверил, что может увидеть погибшего отца с помощью псевдонаучного изобретения, и многими другими заболеваниями и травмами.
Степан Куликов поделился, что персонажи взрослеют вместе актерами, однако его герой Виктор Ушаков останется таким же шебутным, где-то трогательным, может нелепым, колким и смешным. «В новом сезоне на первый план выйдут его семейные проблемы, а именно финансовые. Виктор постоянно будет думать о своей ипотеке, и о том, как ее выплатить. Многое, как всегда, будет зависеть от выездов нашей скорой помощи, ведь именно они держат зрителя в напряжении и делают сериал интересным. Порой может возникать ощущение, что истории выдуманные и такого не бывает в реальной жизни. Но огромное количество случаев настоящие, только переделанные под формат сериала», — делится актер.
Помимо профессиональных проблем, герои столкнутся и с личными. Так, Ушаков (Степан Куликов) с Родниной (Анастасия Моргун) будут заняты решением бытовых вопросов с жильем, а Ломагин (Александр Тютин) вовсю увлечется врачебными мемуарами.
«В команде "Скорой помощи" у нас уже образовалось несколько фишек. Например, мы собираем актерские оговорки, которые случаются прямо во время дубля. Они бывают такими смешными и порой даже неприличными, например, однажды Гоша Куценко произнес: "Упаси боск", Степан Куликов – "Пихиатр", а Михаил Шилов – "А что у вас в клинике есть кистевой хиху?" У нас есть даже свой хит-парад, куда мы каждый сезон вносим новые слова и предложения, и определяем, на каком месте у нас будет стоять та или иная оговорка», — отмечает режиссер Богдан Дробязко.
