Не стало Всеволода Шиловского

26 ноября
2025 год

26 ноября 2025
На 88 году жизни не стало заслуженного и народного артиста РСФСР, популярного советского и российского актера, режиссера театра и кино, сценариста и педагога Всеволода Шиловского. Печальную новость сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу его театра-студии.


Всеволод Николаевич родился 3 июня 1938 года в Москве. С детства мечтал стать артистом, занимался в драматическом кружке и студии при Доме учителя. В 1956-1957 годах работал слесарем на Московском станкостроительном заводе «Салют». В 1961-м окончил Школу-студию МХАТ, выпускник курса Александра Карева. В том же году поступил в труппу МХАТа, в котором прослужил актером и режиссером до 1990-го. Одновременно начал преподавать в школе-студии МХАТ и дебютировал как режиссер, поставив со студентами пьесу Жана Ануя «Медея». С 2000-го преподавал актерское мастерство во ВГИКе, являлся руководителем мастерской. С 2008-го — президент Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс». В 2009-м организовал Театр–студию Всеволода Шиловского. Автор автобиографической книги «Две жизни».

С 1987-го сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссера. Его актерский кинодебют состоялся еще в 1965-м на съемках драмы «Наш дом», где он сыграл пассажира. В кинорежиссуре дебютировал сериалом «День за днем», выходившим в 1971-1972-м. Всего на счету мастера более 120 ролей в кино и на телевидении, 17 режиссерских работ и четыре реализованных сценария. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Следствие ведут Знатоки», «Судьба», «Валентина», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Портрет жены художника», «Влюблен по собственному желанию», «Профессия — следователь», «Военно-полевой роман», «Торпедоносцы», «Капитан Фракасс», «Жизнь Клима Самгина», «Узник замка Иф», «Интердевочка», «Каменская», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Две судьбы», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Жила-была одна баба» и «Дело чести».

Смотреть онлайн Фильмы и сериалы с Всеволодом Шиловским
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени и Орденом Дружбы. Был женат на актрисах Евгении Ураловой и Нине Семеновой-Шиловской. Сын Илья работал режиссером и сценаристом, сын Павел является продюсером, а внучка Аглая стала актрисой.
№ 3
Олег Полекас   26.11.2025 - 15:04
Вот это жаль, был Человек. Помним! читать далее>>
№ 2
Лидия Мартин   26.11.2025 - 13:48
Так много смертей в этом году... Да, не зря прогнозировали, что 25-й - это год потерь. Безумно жалко актера, безусловно. Светлая Память. читать далее>>
№ 1
Эдуард Семёнов (город Королёв)   26.11.2025 - 13:42
Первая реакция - это ужасно! Любимый актёр! Я ведь с ним пересекался по жизни (на ТВ "Звезда") в 2006 году. Он был крайне вежлив и тактичен. Ужасный год! читать далее>>
