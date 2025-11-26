Не стало Всеволода Шиловского

На 88 году жизни не стало заслуженного и народного артиста РСФСР, популярного советского и российского актера, режиссера театра и кино, сценариста и педагога Всеволода Шиловского
. Печальную новость сообщает
ТАСС со ссылкой на пресс-службу его театра-студии.
Всеволод Николаевич
родился 3 июня 1938 года в Москве. С детства мечтал стать артистом, занимался в драматическом кружке и студии при Доме учителя. В 1956-1957 годах работал слесарем на Московском станкостроительном заводе «Салют». В 1961-м окончил Школу-студию МХАТ, выпускник курса Александра Карева
. В том же году поступил в труппу МХАТ
а, в котором прослужил актером и режиссером до 1990-го. Одновременно начал преподавать в школе-студии МХАТ и дебютировал как режиссер, поставив со студентами пьесу Жана Ануя
«Медея». С 2000-го преподавал актерское мастерство во ВГИКе, являлся руководителем мастерской. С 2008-го — президент Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс». В 2009-м организовал Театр–студию Всеволода Шиловского
. Автор автобиографической книги «Две жизни».
С 1987-го сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссера. Его актерский кинодебют состоялся еще в 1965-м на съемках драмы «Наш дом
», где он сыграл пассажира. В кинорежиссуре дебютировал сериалом «День за днем
», выходившим в 1971-1972-м. Всего на счету мастера более 120 ролей в кино и на телевидении, 17 режиссерских работ и четыре реализованных сценария. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Следствие ведут Знатоки
», «Судьба
», «Валентина
», «Любимая женщина механика Гаврилова
», «Портрет жены художника
», «Влюблен по собственному желанию
», «Профессия — следователь
», «Военно-полевой роман
», «Торпедоносцы
», «Капитан Фракасс
», «Жизнь Клима Самгина
», «Узник замка Иф
», «Интердевочка
», «Каменская
», «Марш Турецкого
», «Дальнобойщики
», «Две судьбы
», «Жизнь и приключения Мишки Япончика
», «Жила-была одна баба
» и «Дело чести
».
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени и Орденом Дружбы. Был женат на актрисах Евгении Ураловой
и Нине Семеновой-Шиловской
. Сын Илья
работал режиссером и сценаристом, сын Павел
является продюсером, а внучка Аглая
стала актрисой.
