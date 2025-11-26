Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Телепремьера «Хирурга» с Сергеем Гилевым состоится в первый день зимы

26 ноября
2025 год

Новости кино >>
26 ноября 2025
На НТВ 1 декабря в 23:15 состоится телепремьера триллера Ильи Ермолова «Хирург» с Сергеем Гилевым – «Самого ожидаемого игрового сериала» по версии фестиваля «Пилот». Производством сериала занимались компания Team Films и онлайн-кинотеатры Иви и Start. Онлайн-премьера состоялась 31 июля, уточняет пресс-служба телеканала.

«Хирург». ТВ-ролик

Сюжет разворачивается вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии — одни по своей воле, другие нет. Успешного хирурга и одаренного трансплантолога Сергея (Гилев), связанного с черным рынком органов, обвиняют в убийстве журналистки Марины (Анна Завтур). По словам Сергея Гилева, «"Хирург" получился тревожным, быстрым, остросюжетным, неожиданным. Все его по-разному оценили. Я знаю одного человека, для которого это лучшая комедия года. Вам надо посмотреть, чтобы сделать собственный вывод».

Читать рецензию Дело врачей: «Хирург» Сергей Гилев между тюрьмой и семьей
Сбежав из тюрьмы, он пытается отомстить тем, кто его предал, в том числе и бывшему коллеге Роману Титову (Евгений Санников). Случайная попутчица Юля (Марина Ворожищева), проникнувшись этой историей, решает во что бы то ни стало помочь хирургу восстановить справедливость. Но чем глубже она погружается в детали, тем больше появляется вопросов. «Сериал получился смелым, не стереотипным, обсуждаемым! И да! Счастье быть причастным к такому пиршеству тем и мыслей. К такому киноязыку. И подстерегать с любопытством зрителей, находясь в восьмой серии», — говорит Марина Ворожищева.

Телепремьера «Хирурга» с Сергеем Гилевым состоится в первый день зимы
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Зрители вместе с героями погрузятся в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком и остаётся лишь выбрать, кем быть — хищником или жертвой. Сериал расскажет о том, как устроен черный рынок органов и какую цену платят те, кто так или иначе связан с его деятельностью. Жертвами здесь становятся не только «пациенты», ложащиеся под нож, но и те, в чьих руках этот нож оказывается, а также — их родные и друзья.

В сериале также заняты Вильма Кутавичюте, Ростислав Бершауэр, Федор Федотов, Софья Аржаных, Маша Мацель и другие актеры. Евгений Санников считает, что «"Хирург" обязателен к просмотру тем, кто любит истории про яркие эмоции и страсти, про людей, которых жизнь заставляет бороться и выживать. Сериал получился ярким и остросюжетным с актуальной темой. В финале все перевернется с ног на голову и захочется продолжения».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериал «Хирург» с Сергеем Гилевым получит второй сезон
Звериный экспресс, уборщик-супергерой и Питер нулевых: главные трейлеры за неделю
«Нет ничего важнее человеческой жизни»: опубликован трейлер «Хирурга» с Сергеем Гилевым
Лучшим сериалом фестиваля «Пилот» признана драма «Дыши» с Мариной Александровой
Сергей Гилев попал в мир «черной трансплантологии»
Поиск по меткам
STARTИвиНТВПилот
персоны
Софья АржаныхРостислав БершауэрМарина ВорожищеваСергей ГилёвИлья ЕрмоловАнна ЗавтурВильма КутавичютеМаша МацельЕвгений СанниковФёдор Федотов (II)
фильмы
Хирург

фотографии >>
Телепремьера «Хирурга» с Сергеем Гилевым состоится в первый день зимы фотографии
Телепремьера «Хирурга» с Сергеем Гилевым состоится в первый день зимы фотографии
Телепремьера «Хирурга» с Сергеем Гилевым состоится в первый день зимы фотографии
Телепремьера «Хирурга» с Сергеем Гилевым состоится в первый день зимы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.
Дхармендра
24 ноября ушёл из жизни актёр Дхармендра.
Лилия Юдина
23 ноября ушла из жизни актриса Лилия Юдина.
Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.
Удо Кир
23 ноября ушёл из жизни актёр Удо Кир.

День рождения >>

Максим Аверин
Мария Иванова
Марина Куделинская
Тамта Лано
Антон Макарский
Илья Оболонков
Кирилл Рубцов
Инна Хотеенкова
Тамара Шакирова
Анри Видаль
Фрэнсис Ди
Кшиштоф Кершновский
Сирил Кьюсак
Дебора Секко
Питер Фачинелли
Казимеж Юноша-Стемповский
все родившиеся 26 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram