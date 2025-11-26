Телепремьера «Хирурга» с Сергеем Гилевым состоится в первый день зимы

На НТВ 1 декабря в 23:15 состоится телепремьера триллера Ильи Ермолова «Хирург» с Сергеем Гилевым – «Самого ожидаемого игрового сериала» по версии фестиваля «Пилот». Производством сериала занимались компания Team Films и онлайн-кинотеатры Иви и Start. Онлайн-премьера состоялась 31 июля, уточняет пресс-служба телеканала.
«Хирург». ТВ-ролик
Сюжет разворачивается вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии — одни по своей воле, другие нет. Успешного хирурга и одаренного трансплантолога Сергея (Гилев), связанного с черным рынком органов, обвиняют в убийстве журналистки Марины (Анна Завтур). По словам Сергея Гилева, «"Хирург" получился тревожным, быстрым, остросюжетным, неожиданным. Все его по-разному оценили. Я знаю одного человека, для которого это лучшая комедия года. Вам надо посмотреть, чтобы сделать собственный вывод».
Читать рецензиюДело врачей: «Хирург» Сергей Гилев между тюрьмой и семьей
Сбежав из тюрьмы, он пытается отомстить тем, кто его предал, в том числе и бывшему коллеге Роману Титову (Евгений Санников). Случайная попутчица Юля (Марина Ворожищева), проникнувшись этой историей, решает во что бы то ни стало помочь хирургу восстановить справедливость. Но чем глубже она погружается в детали, тем больше появляется вопросов. «Сериал получился смелым, не стереотипным, обсуждаемым! И да! Счастье быть причастным к такому пиршеству тем и мыслей. К такому киноязыку. И подстерегать с любопытством зрителей, находясь в восьмой серии», — говорит Марина Ворожищева.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Зрители вместе с героями погрузятся в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком и остаётся лишь выбрать, кем быть — хищником или жертвой. Сериал расскажет о том, как устроен черный рынок органов и какую цену платят те, кто так или иначе связан с его деятельностью. Жертвами здесь становятся не только «пациенты», ложащиеся под нож, но и те, в чьих руках этот нож оказывается, а также — их родные и друзья.
В сериале также заняты Вильма Кутавичюте, Ростислав Бершауэр, Федор Федотов, Софья Аржаных, Маша Мацель и другие актеры. Евгений Санников считает, что «"Хирург" обязателен к просмотру тем, кто любит истории про яркие эмоции и страсти, про людей, которых жизнь заставляет бороться и выживать. Сериал получился ярким и остросюжетным с актуальной темой. В финале все перевернется с ног на голову и захочется продолжения».
обсуждение >>