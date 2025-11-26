Кино-Театр.Ру
Завершились съемки мелодрамы «Жены спасателей»

26 ноября
2025 год

26 ноября 2025
В Санкт-Петербурге завершились съемки многосерийной мелодрамы Елены Яковлевой «Жены спасателей» с Иваном Оганесяном, Юлией Подозеровой, Татьяной Арнтгольц, Алексеем Бардуковым, Марией Лопатиной, Сергеем Рудзевичем, Эмилем Гасом, Анной Потаковой и Алексеем Ниловым. Согласно пресс-службе телеканала «Россия», онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире «России».

Завершились съемки мелодрамы «Жены спасателей»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Зрителям поведают о суровых буднях и личной жизни сотрудников МЧС, их непростых отношениях с женами и детьми. Это история нескольких пар: Владимира (Оганесян) и Марины (Подозерова) Резвановых, Егора (Бардуков) и Виктории (Арнтгольц) Лариных, Михаила Глебова (Рудзевич) и Анастасии Яковлевой (Лопатина), Дениса Фадеева (Гас) и Дарьи Юрченко (Потакова). Главные героини – жены тех, кто ежедневно рискует жизнью, спасая других. Но однажды приходит их черед стать спасительницами. Каждую ждет своя горькая правда, свое испытание и тяжелая борьба за счастье.

Съемки прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам Эмиля Гаса, «"Жены спасателей", в первую очередь, о любви. О любви к профессии, любви к семье, женам, людям. Мой герой Денис – самый молодой, "зеленый" из всей команды. Для любого мужчины в любой семье важен тыл. Зритель сможет наблюдать за тем, как он вместе со своей девушкой Дашей в исполнении Анны Потаковой будет проходить все жизненные сложности. На площадке нас консультируют профессиональные спасатели, самое важное – детали: как правильно открыть, вскрыть, потушить. Когда я встретился с ними, понял, что это люди определенного склада характера, подготовки. Они преданы своему делу, причем не ради денег, а по призванию. Очень интересно, что каждый прибор имеет свое название: "хулиган", "попугай". Вот я бегаю с "хулиганом" – это такая связка лома и топорика. Кроме того, благодаря съемкам в сериале "Жены спасателей" я научился вскрывать двери, тушить пожары, дышать в маске и быстро собираться».
