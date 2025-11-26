Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Роман Каграманов, Андрей Родной и Дмитрий Шепелев выступят ведущими предновогодних RUTUBE-шоу

26 ноября
2025 год

Новости кино >>
26 ноября 2025
RUTUBE рассказал о линейке оригинальных шоу, которые порадуют зрителей накануне зимних праздников. «Мама, это не я» и «Переодеть батю» – два совершенно новых семейных проекта, а «Свидание с прицепом» и «Дар убеждения» – отлично зарекомендовавшие себя развлекательные шоу, получишие второй сезон. Об этом сообщает пресс-служба видеохостинга.

Роман Каграманов, Андрей Родной и Дмитрий Шепелев выступят ведущими предновогодних RUTUBE-шоу
фото: пресс-служба видеохостинга Rutube

В игровом шоу для всей семьи «Мама, это не я» звездам и их родителям предстоит раскрыть семейные тайны. На большом игровом поле папы и мамы будут переходить из сектора в сектор и отвечать на вопросы о тайнах своих звездных детей. В качестве приза победитель сможет проверить своего ребенка на детекторе лжи. Ведущим выступит Роман Каграманов. В модном шоу «Переодеть батю» примут участие Николай Овечкин и Андрей Родной. Звездный стилист поработает над образами мужей, отцов, сыновей и братьев, а Овечкин разберет гардеробы гостей и предложит свои варианты по улучшению образа.

Семейное шоу «Свидание с прицепом», в котором дети помогают своим одиноким родителям искать пару под руководством ведущего Дмитрия Шепелева, обзавелось вторым сезоном. Шепелев предлагает звездным родителям и их детям подробнее познакомиться с кандидатами и кандидатками на свидание, а также задает участникам провокационные вопросы. Звезды шоу-бизнеса предстают перед зрителями без прикрас и раскрывают, что для них важнее всего в отношениях мужчины и женщины. Ведущий развлекательного шоу «Дар убеждения» Алексей Пережогин будет проверять звездных гостей на умение распознавать ложь. Именитый гость должен определить, какая из версий, озвученных четырьмя участниками, правдива. В случае успеха гость разделит приз с участником, однако в случае поражения – приз уйдет искусному лжецу.

Читать Плюс вайб: Новейшие сериалы на RUTUBE для молодежи и про молодежь
В конце декабря на платформе также ожидается новогодний сюрприз — секретное семейное музыкальное шоу, в котором к ведущему Стасу Ярушину придет Сергей Жуков и другие звезды.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мечта о жевательной резинке   26.11.2025 - 17:39
Семейные шоу — это, конечно, хорошо, но почему&#8209;то кажется, что все будет слишком наигранно, как зачастую бывает с такими шоу. У меня не возникло желание посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Онлайн-зрителям расскажут про «Необычных людей»
RUTUBE собрал самую большую библиотеку проектов о Великой Отечественной войне
Сергей Бурунов, Дина Корзун и Алена Свиридова вспомнят про подвиги жителей Городов-героев
Поиск по меткам
Rutube
персоны
Сергей Жуков (II)Роман КаграмановАндрей РоднойДмитрий ШепелевСтанислав Ярушин

фотографии >>
Роман Каграманов, Андрей Родной и Дмитрий Шепелев выступят ведущими предновогодних RUTUBE-шоу фотографии
Роман Каграманов, Андрей Родной и Дмитрий Шепелев выступят ведущими предновогодних RUTUBE-шоу фотографии
Роман Каграманов, Андрей Родной и Дмитрий Шепелев выступят ведущими предновогодних RUTUBE-шоу фотографии
Роман Каграманов, Андрей Родной и Дмитрий Шепелев выступят ведущими предновогодних RUTUBE-шоу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.
Дхармендра
24 ноября ушёл из жизни актёр Дхармендра.
Лилия Юдина
23 ноября ушла из жизни актриса Лилия Юдина.
Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.
Удо Кир
23 ноября ушёл из жизни актёр Удо Кир.

День рождения >>

Максим Аверин
Мария Иванова
Марина Куделинская
Тамта Лано
Антон Макарский
Илья Оболонков
Кирилл Рубцов
Инна Хотеенкова
Тамара Шакирова
Анри Видаль
Фрэнсис Ди
Кшиштоф Кершновский
Сирил Кьюсак
Дебора Секко
Питер Фачинелли
Казимеж Юноша-Стемповский
все родившиеся 26 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Интервью
Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен