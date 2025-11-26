Роман Каграманов, Андрей Родной и Дмитрий Шепелев выступят ведущими предновогодних RUTUBE-шоу

RUTUBE рассказал о линейке оригинальных шоу, которые порадуют зрителей накануне зимних праздников. «Мама, это не я» и «Переодеть батю» – два совершенно новых семейных проекта, а «Свидание с прицепом» и «Дар убеждения» – отлично зарекомендовавшие себя развлекательные шоу, получишие второй сезон. Об этом сообщает пресс-служба видеохостинга.
фото: пресс-служба видеохостинга Rutube
В игровом шоу для всей семьи «Мама, это не я» звездам и их родителям предстоит раскрыть семейные тайны. На большом игровом поле папы и мамы будут переходить из сектора в сектор и отвечать на вопросы о тайнах своих звездных детей. В качестве приза победитель сможет проверить своего ребенка на детекторе лжи. Ведущим выступит Роман Каграманов. В модном шоу «Переодеть батю» примут участие Николай Овечкин и Андрей Родной. Звездный стилист поработает над образами мужей, отцов, сыновей и братьев, а Овечкин разберет гардеробы гостей и предложит свои варианты по улучшению образа.
Семейное шоу «Свидание с прицепом», в котором дети помогают своим одиноким родителям искать пару под руководством ведущего Дмитрия Шепелева, обзавелось вторым сезоном. Шепелев предлагает звездным родителям и их детям подробнее познакомиться с кандидатами и кандидатками на свидание, а также задает участникам провокационные вопросы. Звезды шоу-бизнеса предстают перед зрителями без прикрас и раскрывают, что для них важнее всего в отношениях мужчины и женщины. Ведущий развлекательного шоу «Дар убеждения» Алексей Пережогин будет проверять звездных гостей на умение распознавать ложь. Именитый гость должен определить, какая из версий, озвученных четырьмя участниками, правдива. В случае успеха гость разделит приз с участником, однако в случае поражения – приз уйдет искусному лжецу.
